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San Martín campeón argentino junior: Mendoza hizo historia y copó el podio en hockey sobre patines

Atlético San Martín se consagró en Villa Nueva tras vencer a Murialdo por penales y lideró un podio histórico con tres equipos mendocinos entre los cuatro mejores del Argentino junior.

San Martín campeón argentino junior marcó un antes y un después para el hockey sobre patines de Mendoza. El equipo chacarero se consagró el pasado sábado en Villa Nueva tras vencer por 4 a 2 en los penales a Leonardo Murialdo, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario y el suplementario. Pero más allá del título, el dato que sacude al deporte es otro: tres de los cuatro mejores equipos del torneo son mendocinos, algo inusual en una disciplina históricamente dominada por San Juan.

El certamen se disputó en la pista de Murialdo y reunió a los principales equipos del país en categoría junior, donde emergen las futuras figuras del hockey nacional. En ese contexto, Mendoza no solo celebró un campeón, sino que mostró un dominio colectivo que redefine el mapa competitivo.

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¿Por qué es histórico el logro de San Martín y Mendoza?

El título del Atlético San Martín cobra una dimensión mayor cuando se observa el podio completo:

  • 1° San Martín (Mendoza)
  • 2° Leonardo Murialdo (Mendoza)
  • 3° SEC (San Juan)
  • 4° Banco Mendoza (Mendoza)

Este resultado marca un quiebre: tres equipos mendocinos entre los cuatro primeros, desplazando a San Juan, que tradicionalmente concentra la mayoría de los podios en el hockey sobre patines argentino.

El logro del Chacarero, entonces, no es aislado. Es la expresión de un crecimiento sostenido de la disciplina en Mendoza, con clubes competitivos, estructuras formativas sólidas y una nueva generación que empieza a disputar el protagonismo histórico.

Atlético San Martín se consagró en Villa Nueva tras vencer a Murialdo por penales y lideró un podio histórico con tres equipos mendocinos entre los cuatro mejores del Argentino junior.

¿Cómo fue la final del Argentino junior?

La definición fue tan pareja como intensa. San Martín y Murialdo protagonizaron una final cerrada, donde los arqueros fueron figuras clave: Santiago Solivellas en el local y Bautista Pascual en el conjunto del Este.

El partido terminó 0 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el suplementario, reflejando la paridad entre ambos equipos. Todo se definió en los penales, donde el Chacarero fue más efectivo.

Los goles decisivos llegaron a través de:

  • Juan Ignacio Guerrero
  • Valentín Funes
  • Bautista Romero
  • Bautista Meza

Para Murialdo marcaron Jerónimo Basile y Lucas Sottano, pero no alcanzó. San Martín se impuso 4 a 2 y desató el festejo.

¿Qué recorrido tuvo San Martín hasta el título?

El camino del campeón no fue sencillo. De hecho, comenzó con una derrota:

  • Cayó 4 a 3 ante Murialdo en el debut
  • Luego goleó 5 a 2 a Concepción (San Juan)
  • Venció 8 a 2 a Harrod’s (Buenos Aires)

En la fase eliminatoria mostró su mejor versión:

  • Cuartos de final: 4 a 0 a Lomas (San Juan)
  • Semifinal: 2 a 1 a SEC (San Juan)
  • Final: victoria por penales ante Murialdo

El equipo dirigido por Diego Gallina Guerrero fue de menor a mayor y terminó consolidándose como el mejor del torneo.

¿Qué significa este resultado para el hockey sobre patines en Mendoza?

El impacto trasciende el título. Lo que dejó este Argentino junior es una señal clara: Mendoza está en condiciones de disputar la hegemonía histórica de San Juan.

La presencia de tres equipos locales en el top 4 refleja:

  • Mayor competitividad interna
  • Desarrollo de juveniles de alto nivel
  • Consolidación de estructuras deportivas

Además, el torneo mostró un alto nivel organizativo y una final íntegramente mendocina, lo que refuerza el posicionamiento de la provincia dentro del hockey nacional.

Este tipo de resultados no solo alimentan el presente, sino que proyectan el futuro. Los jugadores que hoy brillan en categoría junior son los que en pocos años nutrirán selecciones y equipos de elite.

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¿Se viene un cambio de dominio en el hockey argentino?

La gran pregunta que deja este campeonato es si se trata de un hecho aislado o del inicio de una nueva etapa. Por ahora, los datos son contundentes: Mendoza ganó el título y dominó el podio.

Si este crecimiento se sostiene, el hockey sobre patines argentino podría entrar en una fase de mayor equilibrio, con Mendoza como protagonista central.

Por lo pronto, San Martín ya hizo historia. Y con él, todo el hockey mendocino.

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