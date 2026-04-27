Pronóstico en Mendoza: alertan por viento Zonda y cambios bruscos de temperatura

El reporte oficial anticipa jornadas variables con Zonda en precordillera, aumento de nubosidad y precipitaciones en alta montaña. Las temperaturas irán en ascenso hacia mitad de semana.

La semana arranca en Mendoza con condiciones meteorológicas cambiantes que incluyen viento Zonda leve, cambios bruscos de temperatura, nubosidad en aumento y precipitaciones en cordillera, según el informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil. El pronóstico abarca desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de abril y anticipa un progresivo ascenso térmico, junto con fenómenos que podrían impactar en distintas zonas de la provincia.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este lunes 27 de abril?

El inicio de la semana estará marcado por condiciones relativamente estables, aunque con algunos factores a tener en cuenta. Durante el lunes se espera circulación de viento norte leve entre el mediodía y la tarde, afectando a toda la provincia.

En paralelo, se registrará viento Zonda leve en la precordillera entre las 12 y las 20, un fenómeno típico de la región que suele provocar aumento de temperatura, baja humedad y ráfagas intensas en sectores específicos.

El cielo se presentará mayormente despejado durante la mañana, pero hacia el mediodía comenzará a aumentar la nubosidad, primero en la Zona Sur y luego extendiéndose al resto del territorio. En la tarde, la Zona Este tendrá condiciones seminubladas.

En alta montaña, el panorama será más inestable: se prevé aumento de nubosidad desde el mediodía y precipitaciones débiles a moderadas a partir de las 16, comenzando en el sur y avanzando hacia el centro y norte cordillerano.

Las temperaturas serán bajas por la mañana, con mínimas bajo cero en Malargüe y Valle de Uco, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados en el llano.

¿Qué se espera para el martes 28: vuelve el Zonda y sube la temperatura?

El martes presentará un cambio marcado en las condiciones térmicas, con temperaturas en ascenso y mayor presencia de viento Zonda en sectores puntuales.

Se espera circulación de viento norte débil desde media mañana hasta la noche en toda la provincia, con posible persistencia en la zona Este durante la noche. Además, el Zonda leve afectará Malargüe y la precordillera desde la tarde hasta la noche.

El cielo se mantendrá seminublado en la Zona Sur durante la mañana, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad en el Valle de Uco. No se esperan precipitaciones en el llano, lo que marca una diferencia con la situación en cordillera.

En alta montaña, en cambio, se anticipan condiciones adversas: cielo nublado desde temprano y precipitaciones intensas que comenzarán hacia la medianoche, extendiéndose durante la madrugada del miércoles, especialmente en el sector sur.

La temperatura máxima subirá notablemente, ubicándose entre los 21 y 22 grados, mientras que las mínimas también serán más elevadas que el día anterior.

¿Cómo estará el miércoles 29 en Mendoza?

El miércoles será el día más cálido del período analizado, pero también estará atravesado por la persistencia del viento Zonda en varias zonas.

El fenómeno se hará presente desde la madrugada y afectará principalmente la precordillera, el sur provincial, Malargüe y el Valle de Uspallata. En el resto del territorio, habrá circulación de viento norte leve durante la tarde.

En cuanto a la nubosidad, la jornada comenzará con cielo nublado en la Zona Sur, aunque se espera una mejora rápida hacia el mediodía, dando paso a condiciones mayormente despejadas en gran parte de la provincia.

En alta montaña, las condiciones serán inestables durante la mañana en el sector sur, pero mejorarán progresivamente hacia el mediodía.

La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, consolidando una tendencia de ascenso térmico que marcará el cierre de este período.

¿Qué zonas estarán más afectadas por el viento Zonda?

El informe indica que las áreas más expuestas al viento Zonda serán:

La precordillera en general

Malargüe y el sur provincial

El Valle de Uspallata

Este fenómeno puede generar complicaciones como baja visibilidad, sequedad ambiental y aumento repentino de la temperatura, por lo que se recomienda precaución, especialmente en rutas y actividades al aire libre.

¿Habrá precipitaciones en Mendoza esta semana?

Las precipitaciones estarán concentradas principalmente en la zona de alta montaña. El lunes por la tarde comenzarán de forma débil a moderada, mientras que el martes por la noche y madrugada del miércoles podrían intensificarse, sobre todo en el sector sur cordillerano.

En el llano, en cambio, no se esperan lluvias durante el período analizado.

Recomendaciones ante el Zonda y el cambio de condiciones

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica. Ante la presencia de viento Zonda, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre prolongadas

Mantenerse hidratado

Asegurar objetos que puedan volarse

Extremar precauciones al conducir

El seguimiento oficial será clave para anticipar cualquier cambio brusco en las condiciones.