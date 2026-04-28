Gym Planet, instalaciones de primer nivel y un gimnasio tope de gama

En la antesala de lo que será la inauguración de su segundo gimnasio en Chile, Gym Planet aterriza en La Calera con una propuesta novedosa y llamativa que promete fomentar el deporte en comunidad.

Gym Planet es una nueva red de gimnasios que llegó a Chile para mejorar la forma en que las personas viven el entrenamiento en el vecino país, buscando una mirada más completa, cercana y pensada en los resultados a largo plazo. En palabras de Daniel Bretti, uno de los fundadores del gimnasio, director deportivo del mismo y ex entrenador de la selección chilena de ciclismo de ruta, Gym Planet brinda “una asesoría integral, tomada desde el alto rendimiento, con un continuo acompañamiento que provoca que la gente entrene con un propósito y un objetivo claro, con tal de facilitar su planificación y proyección».

Además, el propio Bretti asegura que el gimnasio se renovará constantemente con máquinas de última generación y que el foco de este se centrará en los trabajos de fuerza, algo que ya están poniendo en práctica en el primer local abierto por la marca ubicado en el Mall Paseo Quilín. “Antes creíamos, de una manera totalmente distinta, que había que hacer mucho trabajo aeróbico y mucho de fondo, mucho volumen. Hoy en día, los estudios y la ciencia han demostrado que los trabajos de fuerza mejoran esta resistencia. Entonces, nosotros apuntamos especialmente a esos trabajos, tanto para mejorar la resistencia como para mejorar la calidad de vida”, sentencia.

Para esta segunda sede de Gym Planet (la primera que se inaugurará fuera de Santiago), se hizo una ambiciosa inversión con tal de ofrecer las mejores prestaciones y servicios para la comunidad de La Calera. De esta forma, el gimnasio se prepara para abrir sus puertas oficialmente en un edificio de cuatro pisos que ocupa un total de 2250 metros cuadrados, integrado con salas de musculación, spinning, aeróbica, entrenamiento funcional y pilates; además de contar con espacios de coworking, cafetería, zona de juegos infantiles y estacionamientos. Todo esto, en el corazón de la ciudad.

La flamante inauguración de este espacio, ubicado en Caupolicán 640, se llevará a cabo el día 5 de mayo. Allí, aparte de desarrollarse las actividades habituales, se presentará el bailarín y modelo brasileño Thiago Cunha, quien realizará clases personalizadas de baile entretenido y aeróbica.

Fotos: Bill Torres/ Agencia GlobeSport