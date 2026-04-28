Mafalda en Montreal: se inaugura la primera escultura permanente fuera del mundo hispanohablante

La icónica niña creada por Quino tendrá su propia escultura en Montreal desde el 1 de mayo, en un hecho cultural inédito que refuerza el vínculo entre Argentina y Canadá.

La ciudad canadiense de Montreal sumará un nuevo ícono cultural con la llegada de una escultura de Mafalda, el emblemático personaje argentino que trascendió generaciones y fronteras. La obra se instalará de forma permanente en el Espace Amalgame, ubicado en el barrio Mile-End, y marcará un hito: será la primera escultura oficial del personaje en una ciudad no hispanohablante.

La pieza fue realizada por el artista argentino Pablo Irrgang, reconocido por ser el único escultor autorizado por Quino para representar a Mafalda y sus amigos. Proveniente directamente desde su taller en Buenos Aires, la obra se suma a las 18 esculturas oficiales distribuidas en distintas ciudades del mundo, todas con una altura aproximada de 80 centímetros.

¿Por qué la escultura de Mafalda en Montreal es un hecho histórico?

La llegada de Mafalda a Montreal no es solo una instalación artística más: representa un acontecimiento cultural de relevancia internacional. Por primera vez, el personaje tendrá presencia permanente en una ciudad cuyo idioma predominante no es el español, lo que confirma su impacto global.

Traducida a más de 30 idiomas, Mafalda logró consolidarse como un símbolo universal del pensamiento crítico, el humor inteligente y la sensibilidad social. Su influencia es particularmente fuerte en América Latina, pero también en regiones como Francia y Quebec, donde su mensaje sigue vigente y cercano.

Este desembarco en Canadá refuerza además el puente cultural entre Argentina y Quebec, consolidando una relación que se viene fortaleciendo a través de distintas iniciativas artísticas y educativas.

¿Cuándo se inaugura la escultura de Mafalda en Montreal?

La inauguración oficial se realizará el próximo 30 de abril en un evento privado destinado a la prensa y autoridades, organizado por las entidades Moment!Culture, Espace Amalgame y el Consulado argentino en Montreal.

El proyecto fue impulsado por la arquitecta y artista Livia Magnani, quien lidera la organización Moment!Culture, con el respaldo de la familia de Quino y de su representante en Italia, Ivan Giovannucci.

Además de su instalación permanente, está previsto que la escultura pueda ser prestada a instituciones educativas y eventos culturales, ampliando su alcance dentro de la comunidad local.

¿Desde cuándo se puede visitar la escultura de Mafalda?

Aunque el acto inaugural será exclusivo, el público general podrá acceder a la escultura desde el 1 de mayo, cuando el espacio abra sus puertas oficialmente para visitantes.

El nuevo hogar de Mafalda estará ubicado en:

Espace Amalgame – 5691 boulevard Saint-Laurent, Mile-End, Montreal

Apertura al público: desde el 1 de mayo

Horario: martes a sábado de 10:00 a 20:00, y domingos en horario habitual del espacio

Se espera que el lugar se convierta rápidamente en un punto de interés tanto para residentes como para turistas, especialmente dentro de uno de los barrios más culturales y dinámicos de la ciudad.

¿Qué representa Mafalda hoy a nivel global?

Más allá de su origen argentino, Mafalda se transformó en una figura universal. Su mirada crítica sobre el mundo, su preocupación por la paz, la política, la desigualdad y el futuro de la humanidad siguen resonando con fuerza en distintos contextos culturales.

Su llegada a Montreal no solo suma un atractivo turístico, sino que también instala un espacio de reflexión en clave artística. En tiempos de cambios globales, el mensaje del personaje mantiene una vigencia notable, combinando humor con profundidad.

Con frases que ya forman parte del imaginario colectivo, como “Sonreír es gratis… ¡y alivia los dolores de cabeza!”, Mafalda continúa generando identificación en distintas generaciones.

La escultura, en este sentido, no es solo una obra estática: es un símbolo activo de pensamiento, identidad y cultura latinoamericana proyectada al mundo.

¿Dónde están las estatuas de Mafalda en el mundo?

Ya existen esculturas oficiales de Mafalda en diversas partes del mundo hispanoparlante. Te presentamos las ubicaciones más destacadas:

1. Buenos Aires

En 2009 se inauguró la primera estatua de Mafalda en San Telmo, cerca del lugar donde vivía Quino. En la esquina de Chile y Defensa. Vas a encontrar a Mafalda sentada junto a sus amigos Susanita y Manolito. Esta esquina es el punto de partida del “Paseo de la Historieta”, un circuito donde encontrás a otras figuras de las historietas argentinas

2 y 3. Mendoza

En la ciudad natal de Quino, se instaló en 2018 una estatua de Mafalda en la intersección de Arístides Villanueva y Huarpes, frente a la Universidad de Mendoza. Esta escultura también está acompañada de sus amigos y una frase de Quino.

Y en la ciudad del departamento de General San Martín, en el reconocido Paseo de la Patria, existe una escultura de Mafalda acompañada de libros que invitan a la lectura a grandes y chicos.

4. San Salvador de Jujuy

También Mafalda está en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, inaugurada en 2021. Representa un vínculo entre el norte del país y el humor universal de Mafalda.

5. Mar de Cobo

En este pequeño pueblo de la Costa Atlántica Argentina, uno de los más bonitos de la provincia de Buenos Aires, Mafalda descansa en la Plaza Daniel Tinayre, en el partido de Mar Chiquita.

6. Oviedo, España

En el Parque San Francisco de Oviedo, Asturias, Mafalda se sienta en un banquito desde el cual observa a los que pasan.

7. Barcelona, España

Esta estatua de Mafalda está en Santa Coloma de Gramanet, en el centro de recursos para mujeres conocido como CIBA, la presencia de Mafalda simboliza la conexión entre feminismo, igualdad y cultura popular.

8. Caracas, Venezuela

Si estás por Colinas de Bello Monte, vas a encontrar a Mafalda con su vestido verde y blanco.

9. Lima, Perú

En el distrito de Barranco, en honor a la amistad entre Argentina y Perú, hay una estatua de Mafalda, una parada obligada si estás en Lima.