Buscan a un joven desaparecido en Las Heras: qué se sabe del caso y cómo aportar información

Autoridades policiales y el Ministerio Público Fiscal intensifican la búsqueda de un joven de 1,67 metros que fue visto por última vez en el barrio Junín Miranda. Piden colaboración urgente de la comunidad.

Un operativo de búsqueda se mantiene activo en Las Heras tras la novedad del joven desparecido Jesús Alan Cañete, cuyo último paradero conocido fue el martes de la semana pasada. El caso es seguido de cerca por efectivos policiales y por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que trabajan para dar con el joven lo antes posible.

De acuerdo con información oficial, Cañete fue visto por última vez en el barrio Junín Miranda, una zona residencial del departamento mendocino. Desde entonces, no se han registrado contactos ni pistas firmes sobre su ubicación, lo que encendió la alarma entre familiares y autoridades.

¿Dónde fue visto por última vez Jesús Alan Cañete?

Según detallaron voceros judiciales, el último rastro del joven se ubica en el barrio Junín Miranda, en Las Heras. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda y se dio intervención a distintas áreas de seguridad.

Los investigadores trabajan con distintas hipótesis, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre posibles líneas de investigación. El objetivo principal es obtener datos certeros que permitan reconstruir sus últimos movimientos.

¿Cómo es el joven desaparecido en Las Heras?

Las autoridades difundieron las características físicas de Jesús Alan Cañete para facilitar su identificación:

Estatura: 1,67 metros

Peso: aproximadamente 78 kilos

Cabello: corto, castaño oscuro, con una franja teñida de rojo en el costado derecho

Además, presenta tatuajes visibles que pueden resultar claves para reconocerlo:

Un mandala en el rostro

La palabra “Dios” en el brazo derecho

Un beso tatuado en el cuello

Un dato relevante es que no se pudo precisar qué vestimenta llevaba al momento de su desaparición, lo que dificulta aún más su identificación en la vía pública.

¿Qué hacer si alguien tiene información sobre su paradero?

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Mendoza solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

En ese sentido, indicaron que, ante cualquier información o si alguien cree haber visto al joven, debe comunicarse de manera inmediata al 911.

Además, se recomienda no intervenir directamente ni intentar retener a la persona en caso de creer haberla visto, sino dar aviso a las autoridades para que actúen bajo los protocolos correspondientes.

¿Por qué es clave la difusión en estos casos?

En situaciones de desaparición, las primeras horas y la visibilidad del caso suelen ser determinantes. Por eso, la difusión en medios y redes sociales cumple un rol central para ampliar el alcance de la búsqueda.

Cuantas más personas conozcan el rostro y las características de Jesús Alan Cañete, mayores serán las probabilidades de obtener datos concretos sobre su paradero. En muchos casos, llamados anónimos o reportes circunstanciales terminan siendo claves para avanzar en las investigaciones.

Las autoridades también insisten en la importancia de compartir únicamente información oficial y evitar la circulación de rumores o versiones no confirmadas, ya que esto puede entorpecer el trabajo de los investigadores.

Un llamado urgente a la comunidad

El caso de Jesús Alan Cañete genera creciente preocupación en Mendoza, especialmente por el paso de los días sin novedades concretas. La familia y las autoridades mantienen la esperanza de obtener datos que permitan localizarlo sano y salvo.

Mientras continúan los operativos en terreno y el análisis de posibles pistas, el pedido es claro: ante cualquier indicio, por mínimo que parezca, dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

La colaboración ciudadana, una vez más, puede ser decisiva para resolver el caso.