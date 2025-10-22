Juan Carrasco ganó por KOT en el quinto asalto ante el boliviano Fernando Sánchez en el combate central de la velada que se desarrolló en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras. Gumersindo se impuso en las tarjetas.

Organizado por la Promotora Pandolfino Box, patrocinado por la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Las Heras, el Casino del Hotel Hyatt y fiscalizado por la Federación Mendocina de Box, se desarrolló en el Estadio Vicente Polimeni la IV edición del “Cuna de Campeones”.

Juan Carrasco (23-2-0, 13KO – 61,200 kilos) fue la atracción de la noche. El púgil de La Favorita ganó por KOT en cinco asaltos ante el boliviano Fernando Sánchez (9-2-0, 3KO – 60,600 kilos) en un atractivo combate que le significó adjudicarse el cetro Cono Sur de los Livianos.

Carrasco fue de menos a más y con un boxeo ortodoxo fue mermando las capacidades del altiplánico para adjudicarse el triunfo que le permitirá ir, dentro de muy poco, por la faja ecuménica Golden en su divisional.

En otro de los combates atractivos de la cartelera internacional sobresalió el triunfo del hermano de Juan, Gumersindo (24-5-0, 17KO – 69,600 kilogramos), quién tras ocho años de inactividad volvió a la arena.

El Gumer disputo, fiel a su estilo, una pelea reñida ante el santafesino Maximiliano Ávila (3-14-2 – 69,500 kilos). El Pitbull se impuso en las tarjetas frente a Ávila con guarismos de 40-36, 40-36 y la restante de 39-37, una victoria que el numeroso público que abarrotó el coliseo deportivo lasherino celebró con alegría.

La vicegobernadora de la provincia, Doctora Hebe Casado, el Subsecretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, Profesor Federico Chiapetta, y el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Eduardo Martín, fueron las autoridades que presenciaron la velada internacional.

La Vicegobernadora, Doctora Hebe Casado, asistió por segunda vez a un evento organizado por la Promotora Pandolfino Box y aseguró estar “impresionada por el marco de público. El boxeo es un deporte popular y cuando hay buenos espectáculos la gente acompaña. Me voy muy contenta con las victorias de los boxeadores mendocinos.”

Federico Chiapetta manifestó que; “Esta es la IV velada del Cuna de Campeones, un festival que se ha desarrollado en diversos lugares. Hoy vimos a los dos Carrasco, Juan que tiene la chance de disputar un título del mundo y Gumersindo que siempre brinda buenos espectáculos. Lo importante de todo esto es que hay un gran cuidado de los boxeadores y eso es verdaderamente muy valioso”.

Eduardo Martín, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras también manifestó su conformidad por el espectáculo que se realizó en el Vidente Polimeni “porque una vez más el público nos acompañó. Las Heras decididamente está apostando por el deporte y esto es un fiel reflejo de ello. La verdad fue una linda velada y las victorias de los nuestros le h dado una enorme alegría a la gente. Nos vamos más que satisfechos”.

Gran victoria de Joel Arena

De entrada, el boxeador sanrafaelino se plantó como dominador desde el centro del ring, y lanzó una ofensiva prolija, variada y acompañada de recursos que neutralizaron la contraofensiva del púgil de Claypole.

Joel Arena buscó, metió presión, y sólo el coraje y poder de absorsión de Pérez evitaron una definición antes de cumplirse los seis rounds pactados. Los jueces fallaron en forma unánime para el sureño de esta forma: Salvador Núñez y Pedro Busto, 60-54; y Miguel Leiva, 59-55.

Luego de casi un año de inactividad, Marcelo Tagua Puebla (66,600) subió al ring a enfrentar al cordobés Matías Coria (66 netos).

Marcelo Puebla perdió en las tarjetas

El otro pupilo de Lito Negri, Puebla, quiso plantarse de protagonista en el centro del ring y atacar aprovechando su mayor longitud de brazos. Pero pronto mostró dificultades en su traslación, resbalando y tropezando con un rival zurdo, que genera este tipo de dificultades a los diestros.

Coria, pese a un récord equilibrado (4 ganadas, 3 perdidas y 2 empates) lució un buen y efectivo boxeo, aprovechando los huecos que dejó Puebla en sus embates, y supo aplicar muy bien los ganchos ascendentes, en especial el uppercut. De esta forma pudo mandar a la lona con castigo al cuerpo al sanrafaeilno en el tercer y cuarto round.

El resto de la cartelera

Categoría Mayores 69 kilos: Thiago Gaya (Corro) derrotó por puntos a Leandro Rodríguez (Morales).

Categoría Mayores Damas 50 kilos: Noemí Fernández se impuso en las tarjetas ante Emilia Bazán (Negri).

Categoría Mayores 75 kilos: Facundo Ledesma derrotó por puntos a Jeremías Millán (Chacón).

Categoría Mayores Damas 64 kilos: Yumas Díaz (Latorre) se impuso en fallo unánime ante Aime Lemes (Corro).

Categoría Cadetes 69 kilos: Luciano Coccuzz (Pereira) venció a Lautaro González (Fernández).

Categoría Mayores Damas 60 kilos: Paulina Lucero Latorre) le ganó en las tarjetas a Abigail Arena (Negri).

Categoría Mayores Damas 60 kilos: Iris Villafañe (Negri) se quedó con la victoria al imponerse ante Jimena Arias (Arias).

Categoría Mayores 60 kilos: Kevin Carrizo (Zapata) se impuso frente a Lautaro Colucci (Acevedo).

Categoría Mayores 55 kilos: Nicolás Oyarzu (Chacón) venció a David Vaquero (Guiñazú).

Categoría Mayores 75 kilos: Tomás Romero (Barros/Reveco) le ganó a Ángel Bustos (Guiñazú).

Categoría Juveniles 64 kilos: Alexander Zárate (Zárate) se impuso ante Maicol Flores (Fernández).

Categoría Cadetes 52 kilos: Joaquín Tobares (Brizuela) derrotó a Thiago Avellaneda (Pereira).

Categoría Mayores 56 kilos: Eric Mansilla (Chacón/Ruarte) se impuso ante Mauricio Montaño (Corro).

Categoría Mayores 64 kilos: Facundo Godoy (Sosa) le ganó a Uriel James (Brizuela).

Categoría Mayores 64 kilos: Matías Magallanes (Chacón/Andrada) derrotó a Benjamín Almazán (Fernández).

Categoría Juveniles 60 kilos: Gian Morkergee (Bizuela) le ganó a Jesús Frigole (Pereira).

Categoría Mayores 69 kilos: Lautaro Barrios (Brizuela) venció a Uriel Sánchez (Sívori).

Categoría Mayores 69 kilos: Brian Tapia (Brizuela) se impuso a Ignacio Sessa (Sívori).

Gentileza: Prensa Pandolfino Box