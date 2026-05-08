Search
Close this search box.

Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Violencia de género

Justicia Mendoza: la querella contra D’Agostino pidió una medida cautelar ante la CIDH por falta de garantías

La causa que involucra al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino sumó un nuevo capítulo: la abogada querellante María Elena Quintero pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció falta de imparcialidad en la Justicia de Mendoza.

En el marco del caso judicial en la Justicia de Mendoza contra Marcelo D’Agostino, la querella asegura que la investigación presenta irregularidades, demoras y un tratamiento desigual entre las partes.

Según la abogada María Elena Quintero, la situación llegó a un punto crítico que motivó la intervención de un organismo internacional, al considerar que los mecanismos internos no estarían garantizando un proceso justo. La presentación ante la CIDH expone además la existencia de presuntas influencias políticas y judiciales en favor del imputado, lo que, según la querella, comprometería la transparencia del proceso.

Escándalo en Mendoza: Carolina Jacky denuncia presiones, poder y violencia de género en la Justicia

¿Qué denuncia la abogada María Elena Quintero ante la CIDH?

La abogada querellante María Elena Quintero sostiene que en la Justicia de Mendoza en el caso Marcelo D’Agostino no existirían condiciones de imparcialidad suficientes para garantizar el avance del expediente.

En su presentación ante la CIDH, afirmó que se informó “la gravedad y urgencia de la situación”, remarcando la supuesta ineficacia de los mecanismos internos de protección y una “grave asimetría de poder” en favor del exfuncionario denunciado.

Según el planteo, D’Agostino habría ocupado cargos de relevancia dentro de la estructura judicial y política provincial, lo que, para la querella, incidiría en el desarrollo de la investigación. Además, se puso a disposición del organismo internacional el expediente completo.

Escándalo en la UNCuyo: incidentes, denuncias e investigación por un debate sobre la ESI

¿Qué dice el audio incorporado como prueba en la causa?

Uno de los elementos centrales del expediente es un audio incorporado por la propia querella. La defensa del exfuncionario lo utilizó para sostener una hipótesis de extorsión, aunque la abogada Quintero rechazó esa interpretación.

Según explicó, en el registro no existiría ninguna exigencia económica atribuible a la denunciante ni referencias directas a sumas de dinero. La querella sostiene que el fragmento utilizado por la defensa corresponde a ruido ambiente de un local gastronómico y no a una conversación relevante dentro de la causa.

En ese sentido, la abogada afirmó que la interpretación de la defensa es “fragmentaria y errónea”, y que el material probatorio no respalda la acusación de un pedido de dinero.

La causa que involucra al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino sumó un nuevo capítulo: la abogada querellante María Elena Quintero pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció falta de imparcialidad en la Justicia de Mendoza.
María Quintero, letrada que lleva adelante la querella contra D´Agostino.

La presentación sostiene que no existirían garantías suficientes en el Ministerio Público Fiscal y advierte sobre una presunta asimetría de poder en el avance del expediente.

¿Por qué la querella habla de trato desigual en la investigación?

Uno de los ejes del planteo de María Elena Quintero es el presunto trato desigual en el avance del expediente dentro de la Justicia de Mendoza.

Según su presentación, las solicitudes de la querella serían respondidas con demoras o evasivas, mientras que las presentaciones de la defensa tendrían mayor celeridad.

Este punto es central en el pedido de intervención internacional, ya que la abogada considera que esa diferencia de tratamiento afecta la igualdad de armas dentro del proceso judicial.

¿Qué delitos se le imputan a Marcelo D’Agostino y cuál es su situación?

De acuerdo con lo informado en el expediente, Marcelo D’Agostino fue imputado por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego.

Sin embargo, la querella ha solicitado que se amplíe su situación procesal e incluso pidió su detención por riesgo de entorpecimiento de la investigación e intimidación a testigos y a la víctima. Hasta el momento, la fiscalía no ha considerado necesaria esa medida.

La defensa del exfuncionario, por su parte, sostiene una versión distinta de los hechos y ha impulsado nuevas líneas de acusación contra la denunciante, lo que complejiza aún más el escenario judicial.

¿Qué pide la querella a la Justicia de Mendoza?

La querella insiste en que la causa debe avanzar con mayores garantías de transparencia e imparcialidad. Además de la intervención de la CIDH, solicita que se revisen decisiones judiciales que, según su postura, podrían estar afectando el desarrollo equilibrado del proceso.

También plantea la necesidad de investigar posibles influencias externas y maniobras de poder que, según la abogada, podrían estar interfiriendo en la investigación.

También puedes leer

Polémica en redes

Un actor de Star Wars publicó una foto de Donald Trump en una tumba y la Casa Blanca estalló

De vuelta al ruedo

Adorni reapareció junto a Mercedes Benz y destacó el “nuevo escenario” económico de Milei

Vigilancia epidemiológica

Hantavirus: investigan el paso por Mendoza de los turistas fallecidos en un crucero

Estado del tiempo

Mendoza: sigue el Zonda en precordillera y anticipan fuerte viento sur para la tarde y noche

Orgullo de la UNCuyo

Abogada de Mendoza distinguida por la Corte Suprema de la Nación por ser uno de los mejores promedios

Secuestran documentación

Banda narco en Mendoza: descubren una sofisticada producción de marihuana, dólares y municiones

Te puede interesar

Violencia de género

Justicia Mendoza: la querella contra D’Agostino pidió una medida cautelar ante la CIDH por falta de garantías

Polémica en redes

Un actor de Star Wars publicó una foto de Donald Trump en una tumba y la Casa Blanca estalló

De vuelta al ruedo

Adorni reapareció junto a Mercedes Benz y destacó el “nuevo escenario” económico de Milei

Vigilancia epidemiológica

Hantavirus: investigan el paso por Mendoza de los turistas fallecidos en un crucero

Estado del tiempo

Mendoza: sigue el Zonda en precordillera y anticipan fuerte viento sur para la tarde y noche

Orgullo de la UNCuyo

Abogada de Mendoza distinguida por la Corte Suprema de la Nación por ser uno de los mejores promedios

Secuestran documentación

Banda narco en Mendoza: descubren una sofisticada producción de marihuana, dólares y municiones

Alto rendimiento

El atleta mendocino que lidera el ranking sudamericano de maratón apuntó contra Argentina

Revisión rápida y dinámica

Mendoza, San Juan y un control unificado con reconocimiento facial sobre la Ruta 40

Modernización urbana

Atracción de inversiones: Ulpiano Suarez presentó nuevo Código de Edificación de Ciudad

Desde San Martín

Belén Alegre brilló en la Maratón Internacional de Mendoza 2026 y emocionó con su historia

Inseguridad

Se escapó un preso del Hospital Central de Mendoza y nadie puede explicar cómo logró huir

Contingencias climáticas

Zonda en Mendoza: un motociclista murió aplastado por un árbol y suspendieron todas las clases

Por decreto

Calesita polémica en Mendoza: Cornejo llevó el caso a la Justicia y escaló el conflicto en el parque

Detección de delitos

Condenaron a un joven en San Rafael tras una alerta de Google por material de abuso sexual infantil

Corredor Bioceánico

Paso a Chile cerrado hoy en Mendoza: suspenden Cristo Redentor por nevadas y Zonda

Cámara Alta

Un hombre de confianza de los hermanos Félix seguirá como vicepresidente del Senado de Mendoza

Primera Nacional

Godoy Cruz ya tiene nuevo DT: Pablo De Muner asume tras la salida de Toedtli

Pacientes en riesgo

Fuerte cruce en Diputados por la crisis en salud: denuncias de ajuste y retiro del oficialismo

Solicitan colaboración

Buscan desesperadamente a un menor desaparecido en Guaymallén: cómo identificarlo