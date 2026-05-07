Atracción de inversiones: Ulpiano Suarez presentó nuevo Código de Edificación de Ciudad

El intendente de la Ciudad de Mendoza presentó la nueva normativa de edificación ante desarrolladores inmobiliarios y cámaras empresarias. El Código apunta a simplificar trámites, dar reglas claras y promover inversiones y empleo formal en la capital mendocina.

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó un encuentro con más de veinte desarrolladores inmobiliarios y representantes de cámaras empresarias para presentar oficialmente los alcances del nuevo Código de Edificación aprobado recientemente por el Concejo Deliberante.

La normativa busca modernizar el sistema vigente, que llevaba más de dos décadas sin actualizaciones profundas, y generar condiciones más favorables para la inversión privada, la construcción y el desarrollo urbano sostenible en la capital mendocina.

Durante la reunión, Suarez destacó que, pese a las limitaciones presupuestarias de los municipios y al contexto económico nacional, la Ciudad decidió involucrarse activamente para fomentar inversiones y generación de empleo formal.

“A pesar de que los municipios no contamos con herramientas macroeconómicas ni con presupuestos como los de la Provincia, nos involucramos activamente para acompañar la llegada de inversiones y la generación de empleo formal, en medio de la crisis que atraviesa el país”, afirmó el jefe comunal.

Qué cambia con el nuevo Código de Edificación de Ciudad

Uno de los principales objetivos de la nueva normativa es brindar mayor previsibilidad al sector inmobiliario y reducir la burocracia vinculada a permisos y habilitaciones.

El nuevo Código establece reglas claras sobre parámetros de construcción, alturas máximas, ocupación del suelo y retiros obligatorios, eliminando márgenes de discrecionalidad que históricamente generaban demoras o interpretaciones ambiguas.

Además, la iniciativa incorpora una fuerte simplificación administrativa que facilitará el acceso a la información para desarrolladores, arquitectos e inversores al momento de avanzar con proyectos inmobiliarios.

Desde el municipio remarcaron que la actualización también apunta a equilibrar el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad y ordenamiento territorial.

Nuevas zonas comerciales, residenciales y mixtas

Otro de los aspectos centrales del nuevo Código de Edificación es la redefinición de zonas urbanas dentro de la Ciudad de Mendoza.

La normativa crea nuevos sectores con usos específicos y parámetros adaptados a la realidad de cada área, diferenciando zonas comerciales, residenciales y mixtas.

Según explicaron desde el municipio, esto responde a una demanda creciente de vecinos que buscan contar con comercios y servicios de cercanía sin necesidad de grandes desplazamientos.

La iniciativa también pretende potenciar la actividad económica en distintos puntos de la capital mendocina y generar una revalorización de propiedades e inmuebles.

Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto con desarrolladores

Durante la presentación, Ulpiano Suarez remarcó que el nuevo Código no fue elaborado únicamente desde el municipio, sino que incluyó aportes de desarrolladores, constructores y entidades vinculadas al sector.

“Agradezco toda la participación en esta instancia previa. La última actualización del código data de 20 o 25 años atrás. Esto refleja una decisión política y una visión hacia dónde entendemos que tiene que desarrollarse y consolidarse la Ciudad”, sostuvo.

El encuentro contó además con la presencia de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González; el director de Obras Privadas, José Fornes; y referentes del Laboratorio Urbano de la Ciudad.

También participaron representantes de importantes empresas desarrolladoras y constructoras de Mendoza, junto a integrantes del Colegio de Arquitectos, la Cámara Argentina de la Construcción y otras entidades empresariales.

Desarrolladores inmobiliarios respaldaron la nueva normativa

Uno de los empresarios presentes en la reunión fue Marcos Bravín, quien valoró positivamente la actualización del Código y destacó que muchas de las demandas planteadas por el sector fueron incorporadas en la nueva normativa.

“Me pareció muy buena la implementación de este código, donde se han tenido en cuenta los requerimientos que hemos planteado los desarrolladores y constructores para que sea una ciudad más adaptada a los lineamientos actuales del mercado”, expresó.

El desarrollador señaló además que existían aspectos del viejo Código que habían quedado desactualizados frente a las nuevas dinámicas urbanas y comerciales.

Más de 303 mil metros cuadrados en obras en Ciudad

Desde el municipio remarcaron que la actualización normativa llega en un contexto de fuerte movimiento inmobiliario en la capital mendocina.

Actualmente, la Ciudad de Mendoza registra más de 303 mil metros cuadrados en obras en ejecución, una cifra que refleja el dinamismo del sector privado y el interés de inversores y desarrolladores.

La ordenanza 4.234/26, aprobada tras más de dos años de trabajo técnico y análisis territorial, busca consolidar un modelo de ciudad orientado al crecimiento sostenible, la modernización urbana y el fortalecimiento económico.

Con esta actualización, la gestión de Ulpiano Suarez apuesta a posicionar a la Ciudad de Mendoza como uno de los principales polos de inversión y desarrollo inmobiliario de la región.