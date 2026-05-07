El atleta mendocino que lidera el ranking sudamericano de maratón apuntó contra Argentina

El atleta mendocino, Ignacio Erario, que atraviesa el mejor momento de su carrera lanzó una fuerte crítica al sistema deportivo argentino tras conseguir una marca histórica en Europa. Además, comparó el apoyo estatal con el modelo chileno y reclamó mayor reconocimiento para los deportistas de alto rendimiento.

Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, el atleta mendocino, Ignacio Erario, decidió utilizar sus redes sociales para expresar un fuerte reclamo contra el sistema deportivo de Argentina y visibilizar las dificultades económicas que enfrentan muchos atletas de alto rendimiento.

El mendocino viene de alcanzar un logro histórico para el atletismo nacional y sudamericano. Gracias a su actuación en la Enschede Marathon, disputada en Europa, logró ubicarse como el mejor maratonista sudamericano de la temporada 2026 y quedó a apenas segundos del récord argentino histórico.

Sin embargo, lejos de celebrar únicamente el resultado deportivo, el corredor decidió poner el foco sobre el escaso respaldo económico que, según denunció, reciben quienes representan al país en competencias internacionales.

Ignacio Erario logró una marca histórica en Europa

La actuación de Ignacio Erario en la Enschede Marathon fue una de las más importantes para el atletismo argentino en los últimos años.

El mendocino terminó en el quinto puesto de la competencia con un tiempo de 2:09.49, un registro que lo convirtió en el sudamericano más veloz de 2026 en maratón.

Además, esa marca lo posicionó como el segundo argentino más rápido de todos los tiempos en esa distancia, quedando apenas 13 segundos por encima del histórico tiempo conseguido por Joaquín Arbe.

Gracias a ese rendimiento, Erario pasó a liderar el ranking sudamericano de maratón, superando a destacados corredores internacionales como los chilenos Hugo Catrileo y Ricardo Rojas.

El atleta mendocino viene acumulando resultados destacados en distintos puntos del mundo y actualmente es considerado uno de los grandes referentes argentinos en pruebas de fondo.

La crítica del mendocino al deporte argentino

Pese a ese presente brillante, Ignacio Erario expresó públicamente su malestar con el sistema de apoyo estatal destinado a los deportistas profesionales.

En una historia publicada en sus redes sociales, compartió una imagen del ranking sudamericano donde aparece en el primer puesto y escribió un mensaje dirigido a las autoridades deportivas argentinas.

“Así y todo, @deportesar en abril me bajó la beca de 400 dólares a 300”, señaló el mendocino junto a un emoji de interrogación.

El comentario rápidamente generó repercusión debido a la contradicción entre el enorme rendimiento deportivo alcanzado por el atleta y la reducción del apoyo económico que recibe.

Pero el eje principal de su planteo fue más amplio: cuestionó el modo en que Argentina acompaña a los deportistas de elite y reclamó que su actividad sea reconocida como un trabajo profesional.

La comparación con Chile que hizo Erario

En otra publicación, Ignacio Erario comparó el sistema argentino con el modelo de apoyo deportivo implementado en Chile.

Según explicó, en el país vecino existen premios económicos por medallas y récords, aportes jubilatorios y becas considerablemente más altas para los atletas de alto rendimiento.

El mendocino aseguró que los montos entregados en Chile son “cuatro o cinco veces superiores” a los de Argentina, pese a que ambos países tienen costos de vida similares.

La comparación volvió a instalar el debate sobre las condiciones económicas en las que entrenan y compiten muchos deportistas argentinos que deben sostener carreras internacionales con recursos limitados.

El mensaje al ENARD y al sistema deportivo nacional

En el cierre de sus publicaciones, el maratonista mendocino dejó una frase que sintetizó su reclamo y rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Ojalá algún día @enard y @deportesar traten nuestro trabajo como lo que es: un trabajo”, escribió.

El mensaje estuvo dirigido al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y a las áreas estatales vinculadas al deporte argentino.

Las declaraciones de Erario se suman a otros reclamos realizados en los últimos años por atletas argentinos que denuncian dificultades para financiar viajes, entrenamientos y competencias internacionales.

Mientras tanto, el mendocino sigue consolidándose como una de las grandes figuras del atletismo sudamericano y como uno de los mejores maratonistas de la historia argentina.