Marcelo Colombo advirtió sobre el empobrecimiento de la clase media y pidió diálogo político

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, alertó sobre el deterioro económico de la clase media, la situación crítica de los jubilados y reclamó acuerdos entre oficialismo y oposición para afrontar la pobreza en Argentina.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis social y económica que atraviesa el país y aseguró que la clase media argentina vive un “empobrecimiento constante” desde hace años. Además, pidió abrir un diálogo político amplio entre todos los sectores para enfrentar los problemas estructurales que afectan a millones de familias.

Las declaraciones del arzobispo de Mendoza se dieron en una entrevista radial en la que describió el impacto de la crisis económica sobre sectores que históricamente lograban sostener cierta estabilidad financiera, pero que hoy atraviesan crecientes dificultades para cubrir gastos básicos, pagar deudas o afrontar tratamientos médicos.

Marcelo Colombo alertó sobre el deterioro de la clase media

Durante la entrevista, Colombo explicó que la Iglesia observa un cambio profundo en el perfil de las personas que recurren a la ayuda social y económica de las parroquias y organizaciones católicas.

Según detalló, muchas familias de clase media que antes colaboraban con campañas solidarias o participaban como benefactores ahora son quienes necesitan asistencia para afrontar gastos cotidianos.

“Quienes antes ayudaban hoy son los que nos piden una mano para completar una cuota o terminar de pagar alguna deuda”, sostuvo el titular de la Conferencia Episcopal Argentina.

El arzobispo mendocino remarcó que este fenómeno se repite en distintos puntos del país y forma parte de las preocupaciones que los obispos argentinos comparten en las reuniones periódicas de la CEA.

En ese contexto, aseguró que la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida están golpeando con fuerza a los sectores medios, que históricamente funcionaron como sostén económico y social de Argentina.

La preocupación por los jubilados y la pobreza

Otro de los puntos centrales planteados por Colombo fue la situación de los jubilados. El presidente de la CEA afirmó que los adultos mayores atraviesan una realidad cada vez más compleja debido al aumento de precios y a la insuficiencia de los ingresos previsionales.

“Nunca estuvieron holgadamente, pero podían permitirse algún ahorrito para algún gasto de emergencia y hoy tienen que optar entre el remedio o la comida”, expresó.

Las declaraciones reflejan una preocupación creciente dentro de la Iglesia Católica sobre el impacto social de la crisis económica y el aumento de la pobreza en Argentina.

Colombo sostuvo que estos problemas son visibles en los datos concretos que surgen del trabajo territorial de parroquias, comedores y organizaciones vinculadas a la Iglesia, donde cada vez más personas buscan ayuda para cubrir necesidades básicas.

Además, remarcó que detrás de las estadísticas existen familias atravesadas por situaciones de angustia, endeudamiento y deterioro económico.

Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y pesidente de la Conferencia Episcopal Argentina. / NA

El pedido de diálogo entre oficialismo y oposición

En otro tramo de sus declaraciones, Marcelo Colombo hizo foco en la necesidad de construir consensos políticos para enfrentar la crisis social y económica.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina consideró que una “democracia real” necesita diálogo permanente y cuestionó que muchas veces las conversaciones entre dirigentes se activen únicamente cuando los conflictos ya alcanzaron niveles críticos.

“Una democracia real requiere de diálogo constante, concreto y permanente”, señaló.

En esa línea, reclamó un intercambio de ideas entre todos los sectores políticos, incluyendo oficialismo y oposición, con el objetivo de encontrar soluciones que prioricen a la población y al bien común.

Para Colombo, la pobreza y el deterioro social deben abordarse como temas urgentes y no desde la lógica de la confrontación política.

“Hay que correrse de la grieta”

El arzobispo de Mendoza también llamó a dejar de lado las divisiones políticas cuando se trata de cuestiones sociales y humanas.

“Lo peor es mirar para otro lado o negar el problema”, afirmó el titular de la CEA, quien insistió en que afrontar la crisis requiere acuerdos y colaboración de todos los sectores de la sociedad.

Además, sostuvo que frente al crecimiento de la pobreza no se puede esperar a los tiempos electorales ni especular políticamente mientras se profundizan las dificultades económicas.

“Hay que correrse de la grieta en estos temas humanos”, expresó Colombo, al advertir que muchas familias viven situaciones límite relacionadas con el empleo, los ingresos y el acceso a alimentos y medicamentos.

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina se producen en un contexto de fuerte debate político y económico en el país, marcado por el ajuste, la inflación acumulada y la caída del consumo, factores que impactan especialmente sobre la clase media y los jubilados.