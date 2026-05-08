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Vigilancia epidemiológica

Hantavirus: investigan el paso por Mendoza de los turistas fallecidos en un crucero

Las autoridades sanitarias nacionales y de Mendoza mantienen activa una investigación epidemiológica tras confirmarse que la pareja de turistas neerlandeses fallecida por hantavirus ingresó a la Argentina por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Mendoza quedó bajo seguimiento sanitario nacional, por hantavirus, debido a que los visitantes que fallecieron oriundos de Países Bajos recorrieron distintos puntos de la provincia durante un viaje terrestre iniciado en Chile.

El Ministerio de Salud de la Nación y organismos sanitarios regionales pusieron bajo análisis el recorrido realizado por los turistas de Países Bajos que murieron por hantavirus luego de un viaje turístico por Sudamérica y un posterior crucero internacional.

La reconstrucción epidemiológica confirmó que ambos ingresaron al país por el Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los corredores fronterizos más importantes entre Argentina y Chile. Ese dato colocó a Mendoza en el centro de la investigación preventiva debido a que la pareja transitó por territorio provincial antes de continuar su recorrido.

La preocupación sanitaria se vincula principalmente con el período de incubación del hantavirus, que puede extenderse hasta 45 días. Por esa razón, los especialistas buscan determinar en qué lugar pudo haberse producido el contagio y si existieron condiciones ambientales compatibles con la circulación del virus.

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Qué buscan determinar las autoridades en Mendoza

La investigación epidemiológica intenta establecer con precisión qué lugares visitaron los turistas durante su permanencia en Mendoza, dónde se alojaron y cuáles fueron las rutas utilizadas tras cruzar desde Chile.

Las autoridades sanitarias analizan especialmente si los visitantes realizaron paradas en áreas rurales, sectores de montaña o espacios naturales donde pudiera existir presencia del ratón colilargo, considerado el principal reservorio del hantavirus.

El hecho de que la pareja haya realizado un recorrido terrestre de más de 40 días complejiza el trabajo de reconstrucción sanitaria, ya que intervienen múltiples provincias, regiones turísticas y pasos internacionales.

Además, las autoridades buscan identificar eventuales contactos estrechos que pudieran haber compartido espacios cerrados o permanecido durante períodos prolongados junto a los turistas en alojamientos, excursiones o medios de transporte.

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La hipótesis sobre la variante Andes

Aunque la investigación continúa abierta, una de las principales hipótesis apunta a la denominada variante Andes del hantavirus, una cepa característica del sur argentino y chileno.

Esta variante genera especial atención sanitaria porque, a diferencia de otros tipos de hantavirus, puede presentar transmisión entre personas en determinadas circunstancias.

Por ese motivo, los organismos de salud activaron protocolos preventivos y sistemas de seguimiento epidemiológico sobre posibles contactos estrechos, incluso en zonas donde no se registran casos activos.

Las autoridades aclararon que hasta el momento no existen indicios de circulación comunitaria vinculada con este caso en Mendoza, aunque el monitoreo continúa de manera permanente.

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Qué informaron sobre posibles casos en Mendoza

De acuerdo con la información oficial difundida hasta ahora, no se detectaron personas con síntomas compatibles ni casos sospechosos relacionados con el paso de los turistas por Mendoza.

A pesar de ello, los hospitales, centros de salud y organismos sanitarios mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar rápidamente cualquier cuadro compatible con hantavirus.

También se reforzó la coordinación entre autoridades provinciales, organismos fronterizos y sistemas de salud nacionales para garantizar un intercambio rápido de información ante cualquier novedad vinculada con la investigación.

Uno de los objetivos centrales es llevar tranquilidad a trabajadores del sector turístico, prestadores de servicios y residentes de las zonas analizadas, descartando posibles focos activos de infección en corredores turísticos y áreas de circulación frecuente de visitantes.

Las autoridades sanitarias nacionales y de Mendoza mantienen activa una investigación epidemiológica tras confirmarse que la pareja de turistas neerlandeses fallecida por hantavirus ingresó a la Argentina por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Cómo se transmite el hantavirus

Los especialistas explicaron que el hantavirus se transmite principalmente a través de la inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

El ratón colilargo es el principal transmisor de la enfermedad en varias regiones de Argentina y Chile, especialmente en áreas rurales, boscosas y de montaña.

El contagio también puede producirse por contacto directo con superficies contaminadas o por la manipulación de elementos donde hayan estado presentes roedores portadores del virus.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, cansancio, dificultad respiratoria y malestar general. Debido a la gravedad potencial de la enfermedad, las autoridades recomiendan consultar rápidamente ante síntomas compatibles, sobre todo después de haber estado en zonas rurales o de montaña.

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