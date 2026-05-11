Luis Petri suma otro papelón político: en Mendoza quiso pelearse “a las piñas” con Facundo Correa Llano

El diputado nacional Luis Petri volvió a quedar envuelto en un fuerte escándalo político en Mendoza tras protagonizar un explosivo cruce con Facundo Correa Llano durante la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear. El episodio dejó expuesta la feroz interna libertaria y sumó un nuevo capítulo a la seguidilla de polémicas que rodean al dirigente mendocino.

El nombre de Luis Petri volvió a quedar en el centro de la polémica política en Mendoza, esta vez, el referente de La Libertad Avanza protagonizó un fuerte enfrentamiento con Facundo Correa Llano durante la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería, celebrada en General Alvear.

Según distintos testimonios de asistentes al tradicional almuerzo oficial del evento, la discusión escaló rápidamente y estuvo a punto de terminar en una pelea física entre ambos dirigentes libertarios.

El episodio ocurrió en uno de los encuentros institucionales y empresariales más importantes de Mendoza, frente a productores, empresarios, funcionarios y referentes políticos provinciales, lo que provocó todavía más repercusiones dentro de la dirigencia local.

El comentario contra Cristina Pérez que detonó el escándalo

De acuerdo con las versiones que comenzaron a circular luego del evento, todo se inició cuando Correa Llano lanzó un comentario contra Cristina Pérez, periodista y pareja de Petri, quien también participaba del almuerzo.

El diputado libertario le habría pedido que dejara de “hacer show”, en alusión a la reciente polémica mediática que protagonizó tras quedar involucrada en un fuerte cruce indirecto con Manuel Adorni.

La situación generó una inmediata reacción de Petri, quien respondió visiblemente molesto y comenzó una discusión cada vez más agresiva con Correa Llano.

Según trascendió entre personas presentes en el lugar, el nivel de tensión fue tan alto que ambos dirigentes habrían deslizado la posibilidad de resolver las diferencias “a las piñas”.

El clima se volvió tan incómodo que debieron intervenir asesores, colaboradores y dirigentes cercanos a ambos espacios para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Un nuevo escándalo para Luis Petri

El episodio volvió a alimentar las críticas hacia Luis Petri, un dirigente que en los últimos años quedó reiteradamente envuelto en conflictos políticos, internas partidarias y situaciones polémicas.

En Mendoza, distintos sectores políticos consideran que el exradical y actual aliado libertario acumula una seguidilla de episodios que deterioran su imagen pública y generan ruido permanente dentro de los espacios que integra.

La pelea en General Alvear además tuvo un fuerte impacto porque ocurrió en un ámbito donde históricamente predominan los gestos de convivencia política e institucional, más allá de las diferencias partidarias.

Por eso, la escena protagonizada por Petri y Correa Llano rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la política mendocina.

La interna libertaria en Mendoza quedó completamente expuesta

El cruce entre ambos diputados nacionales también dejó al descubierto la creciente fractura interna que atraviesa La Libertad Avanza en Mendoza.

Aunque Petri y Correa Llano responden políticamente al presidente Javier Milei, desde hace meses existen tensiones, diferencias y disputas internas por espacios de poder y liderazgo dentro del armado libertario provincial.

La discusión ocurrida durante la Fiesta Nacional de la Ganadería terminó exponiendo públicamente una relación política completamente deteriorada.

Incluso dentro del oficialismo libertario mendocino existen sectores que observan con preocupación el nivel de confrontación interna y el impacto que este tipo de episodios puede tener sobre la imagen del espacio.

Luis Petri y un historial político atravesado por polémicas

Para buena parte de la dirigencia mendocina, lo ocurrido en General Alvear no representa un hecho aislado, sino un nuevo capítulo dentro de un historial político marcado por conflictos y controversias.

A lo largo de los últimos años, Luis Petri protagonizó múltiples enfrentamientos internos, cruces mediáticos y situaciones polémicas que lo colocaron repetidamente en el centro de la escena política provincial.

Sus diferencias con dirigentes de distintos espacios, las tensiones internas dentro del radicalismo primero y luego dentro del universo libertario, además de varios episodios mediáticos, fueron construyendo una imagen pública asociada al conflicto permanente.

Ahora, el enfrentamiento con Correa Llano vuelve a generar cuestionamientos sobre el presente político del dirigente mendocino y sobre el clima interno que domina hoy a La Libertad Avanza en la provincia.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones políticas y promete seguir alimentando la interna libertaria mendocina en las próximas semanas.