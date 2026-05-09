Viento sur en Mendoza: árboles caídos, postes derribados, voladuras de techos y cables cortados

El fuerte viento sur que afectó al Gran Mendoza durante la noche del viernes provocó al menos 77 intervenciones de emergencia en distintos departamentos de la provincia. Defensa Civil confirmó caída de árboles, postes, cables y hasta voladuras de techos, mientras continúan las tareas de monitoreo y asistencia.

El fuerte viento sur en Mendoza generó una noche complicada en varios departamentos del Gran Mendoza y zonas del Este provincial. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, entre las 20:20 del viernes 8 de mayo y las 23:59 se registraron 77 novedades vinculadas al fenómeno meteorológico, principalmente por árboles caídos, postes derribados y cables cortados.

Las intensas ráfagas obligaron a desplegar operativos de emergencia en distintos puntos de la provincia, donde trabajaron cuadrillas municipales, personal de servicios públicos y fuerzas de seguridad para despejar calles, asegurar tendidos eléctricos dañados y asistir a vecinos afectados.

El informe oficial detalló que los departamentos más afectados fueron Guaymallén, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo, aunque también hubo intervenciones en Las Heras, Godoy Cruz, Capital, Lavalle y Rivadavia.

¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por el viento en Mendoza?

El departamento de Guaymallén fue el que concentró la mayor cantidad de emergencias durante la noche del viernes. Según Defensa Civil, allí se registraron 28 intervenciones, entre ellas 20 árboles caídos, siete postes derribados y un cable cortado.

La magnitud de los daños obligó a realizar múltiples operativos simultáneos para liberar calles y evitar riesgos mayores para automovilistas y peatones.

En segundo lugar apareció San Martín, con un total de 12 novedades reportadas. En ese departamento se contabilizaron nueve árboles caídos, dos cables cortados y una voladura de techo, una de las situaciones más delicadas de la jornada.

Por su parte, Maipú y Luján de Cuyo registraron ocho intervenciones cada uno. En Maipú se denunciaron seis árboles caídos y dos postes derribados, mientras que en Luján de Cuyo hubo siete árboles caídos y una rama desprendida.

Caída de árboles y cortes eléctricos: los principales problemas

El fenómeno climático provocó principalmente inconvenientes relacionados con el arbolado público y el tendido eléctrico. Las ráfagas derribaron árboles de gran tamaño y postes de luz en distintos sectores urbanos, afectando la circulación vehicular y generando riesgos para vecinos.

En varios casos también se reportaron cables caídos o cortados, situación que obligó a restringir zonas y trabajar con extrema precaución debido al peligro eléctrico.

En Godoy Cruz se registraron siete intervenciones, entre ellas tres árboles caídos, dos postes derribados y dos cables caídos. Mientras tanto, en Las Heras hubo siete novedades vinculadas a árboles, ramas, postes y tendidos eléctricos.

Capital también tuvo actividad constante por efecto del viento, aunque en menor escala, con tres intervenciones relacionadas con árboles y ramas caídas.

Lavalle sumó tres emergencias y Rivadavia una sola novedad vinculada a una rama desprendida.

Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que el monitoreo de la situación meteorológica continúa activo y que se mantiene el seguimiento permanente de posibles nuevas contingencias derivadas del viento sur.

Además, las autoridades recomendaron a la población mantener medidas de precaución durante las próximas horas, especialmente en zonas donde aún se realizan tareas de limpieza o reparación.

Entre las principales recomendaciones se destacó evitar estacionar vehículos debajo de árboles, circular con precaución y mantenerse alejados de postes o cables dañados.

También pidieron comunicarse con las líneas de emergencia ante cualquier situación de riesgo relacionada con caída de árboles, voladuras de techos o tendidos eléctricos comprometidos.

El detalle completo de las intervenciones por departamento

El reporte oficial difundido por Defensa Civil detalló el siguiente balance de emergencias:

Guaymallén: 28 novedades

San Martín: 12 novedades

Maipú: 8 novedades

Luján de Cuyo: 8 novedades

Las Heras: 7 novedades

Godoy Cruz: 7 novedades

Capital: 3 novedades

Lavalle: 3 novedades

Rivadavia: 1 novedad

En total, se contabilizaron 77 intervenciones en toda la provincia durante apenas unas horas de viento intenso.

Qué puede pasar con el tiempo en Mendoza tras el ingreso del viento sur

El ingreso del viento sur suele provocar un descenso de temperatura en Mendoza y condiciones de inestabilidad en distintas zonas de la provincia. Aunque el fenómeno comenzó durante la tarde del viernes, las autoridades no descartan que continúen algunas ráfagas aisladas durante las próximas horas.

Por ese motivo, Defensa Civil insistió en la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones preventivas para evitar accidentes.

La prioridad de los operativos continúa centrada en la normalización de calles afectadas, la reparación del tendido eléctrico y la asistencia a familias que hayan sufrido daños materiales producto del temporal.

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