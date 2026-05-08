Mendoza: sigue el Zonda en precordillera y anticipan fuerte viento sur para la tarde y noche

Defensa Civil mantiene el monitoreo meteorológico en Mendoza este viernes 8 de mayo. Durante la mañana continúa la probabilidad de viento Zonda en sectores de precordillera y Malargüe, mientras que para la tarde y noche se espera un fuerte ingreso de viento sur con descenso marcado de temperatura y posibles precipitaciones en distintas zonas de la provincia.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza informó que durante la mañana de este viernes persisten las condiciones de viento Zonda en toda la precordillera mendocina, especialmente en el departamento de Malargüe, aunque con intensidad relativamente débil.

Según el reporte oficial actualizado para este viernes 8 de mayo, el fenómeno podría mantenerse hasta aproximadamente las 19 o 20 horas en sectores cordilleranos, mientras que hacia la tarde comenzará a cambiar significativamente el escenario meteorológico en Mendoza.

¿Qué pasará con el viento en Mendoza este viernes?

De acuerdo al informe meteorológico, desde las 17 horas se prevé un incremento del viento sur en la Zona Sur provincial, fenómeno que posteriormente avanzará hacia el Gran Mendoza y el Este desde las 19 horas.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades superiores a los 40 y 45 kilómetros por hora y se espera que el viento se mantenga hasta cerca de las 4 de la madrugada del sábado.

Además, durante la mañana ya se registra viento débil del sur en la Zona Este y el extremo Este del sur mendocino.

Cómo estará el cielo este viernes en Mendoza

Durante gran parte de la mañana el cielo se mantiene despejado en Mendoza, aunque el pronóstico anticipa un aumento progresivo de nubosidad desde la tarde.

El cambio comenzará alrededor de las 16 horas en la Zona Sur. Posteriormente podrían registrarse precipitaciones débiles desde las 18 horas en el sur de San Rafael y Malargüe.

Más tarde, cerca de las 20 horas, la nubosidad avanzaría hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza. En esas regiones existe probabilidad de lluvias débiles entre las 21 y 22 horas, extendiéndose hasta las primeras horas del sábado.

Pronóstico para Alta Montaña

En Alta Montaña las condiciones se mantienen estables durante buena parte de este viernes, con cielo despejado.

Sin embargo, desde las 19 horas podrían registrarse precipitaciones débiles en el sector sur de cordillera, situación que se prolongaría hasta aproximadamente la 1 de la madrugada del sábado.

Fuerte descenso de temperatura en Mendoza

Uno de los datos más relevantes del reporte es la importante baja de temperatura respecto a la jornada anterior.

La máxima prevista para este viernes se ubicará entre 13°C y 14°C menos que el jueves, marcando un brusco cambio de condiciones en toda la provincia.

En Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco se esperan mínimas entre 0°C y 1°C, con heladas parciales y algunos sectores que podrían registrar temperaturas de hasta -2°C.

Para el resto de Mendoza, las mínimas oscilarán entre 3°C y 4°C.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo en Mendoza

Para el sábado 9 de mayo se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas en Mendoza, aunque durante la madrugada todavía podrían registrarse precipitaciones débiles en sectores del Valle de Uco y el Gran Mendoza.

Luego se prevé cielo despejado a parcialmente nublado y viento débil del norte desde el mediodía.

Las temperaturas serán bajas, con máximas entre 12°C y 13°C y heladas parciales en sectores del sur provincial y Valle de Uco.

En tanto, el domingo 10 de mayo se anticipa una jornada más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas algo más agradables, alcanzando máximas de entre 16°C y 17°C.

Defensa Civil confirmó que continúa el monitoreo permanente de la situación meteorológica en toda la provincia.