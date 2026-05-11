Jacky lanzó durísimas críticas contra Milei y Adorni: “El plan económico ha fracasado”

La abogada mendocina Carolina Jacky cuestionó con dureza al Gobierno nacional, aseguró que Manuel Adorni se convirtió en un problema político para Javier Milei y advirtió sobre el impacto económico y social de las medidas libertarias. También habló de corrupción, estanflación, despidos y crisis institucional.

La abogada mendocina Carolina Jacky realizó un explosivo análisis político y económico sobre el presente del gobierno de Javier Milei y apuntó especialmente contra Manuel Adorni, a quien señaló como uno de los factores que más daño le están generando a la imagen del oficialismo.

En una extensa reflexión transformada ahora en formato entrevista, Jacky sostuvo que el oficialismo atraviesa una fuerte crisis de credibilidad, cuestionó el rumbo económico y aseguró que “el plan económico ha fracasado”.

Además, alertó sobre el aumento de los despidos, la caída de la recaudación, el deterioro del consumo y el impacto social que provoca el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

“Hoy muchos creen que Adorni puede terminar siendo un problema para Milei”

Jacky recordó una frase pronunciada por Milei en 2024, cuando afirmó que quería “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

Sin embargo, consideró que el escenario político cambió drásticamente en los últimos meses.

“Hoy muchos se preguntan si no será Manuel Adorni el clavo que termine dañando al propio experimento libertario”, sostuvo.

Para la abogada mendocina, la figura del vocero presidencial comenzó a impactar negativamente sobre la confianza política y económica alrededor del Gobierno.

Según explicó, el mercado todavía observa incertidumbre respecto del futuro político y económico de Argentina, especialmente por la continuidad del cepo y la falta de resultados concretos.

Carolina Jacky cuestionó el rumbo económico del Gobierno

Durante el análisis, Jacky fue especialmente crítica con la situación económica actual y aseguró que el relato oficial sobre la estabilidad macroeconómica no coincide con la realidad cotidiana de millones de argentinos.

“El plan económico ha fracasado. Estamos en estanflación, con inflación que no termina de bajar y una recesión cada vez más profunda”, afirmó.

La abogada mendocina sostuvo además que el sostenimiento del superávit fiscal se está logrando mediante la postergación de obligaciones esenciales del Estado.

En ese sentido, mencionó deudas vinculadas al PAMI, personas con discapacidad y universidades nacionales.

“Si el superávit existe solamente porque se dejan de pagar compromisos fundamentales, entonces el futuro será únicamente para unos pocos sobrevivientes”, advirtió.

También señaló que la caída de la recaudación ya comienza a impactar con fuerza en las provincias argentinas.

“La gente perdió calidad de vida”

Otro de los puntos centrales planteados por Carolina Jacky fue el deterioro social y económico que atraviesa gran parte de la población.

Según expresó, la pérdida de poder adquisitivo se refleja en hábitos cotidianos y en un cambio profundo en la calidad de vida de las familias.

“Nos acostumbramos lentamente a resignar consumos básicos y hasta a dejar de comer carne vacuna”, afirmó.

Además, cuestionó que parte de la dirigencia política continúe defendiendo el modelo económico mientras aumenta la incertidumbre y la precarización laboral.

“Ya no alcanza ni Uber, ni Rappi, ni Pedidos Ya para absorber a los desocupados porque cada vez hay menos consumidores con capacidad de compra”, sostuvo.

Las críticas a Patricia Bullrich y al oficialismo libertario

Jacky también cuestionó duramente a sectores políticos que anteriormente se definían como republicanos y que hoy acompañan al oficialismo libertario.

Según expresó, muchos dirigentes abandonaron sus principios con el objetivo de conservar espacios de poder.

“Allí quedó el republicanismo, la defensa institucional y la división de poderes”, señaló.

En ese contexto, también mencionó a Patricia Bullrich y deslizó ironías sobre sus permanentes cambios políticos.

“Hay dirigentes que hoy intentan despegarse y parecer menos violetas, pero la sociedad recuerda perfectamente sus posicionamientos”, afirmó.

Para Jacky, dentro del oficialismo ya existen sectores que comienzan a tomar distancia del núcleo duro libertario ante el desgaste político y económico que atraviesa el Gobierno nacional.

“No aparece una alternativa política clara”

La abogada mendocina también analizó el escenario electoral y advirtió sobre la falta de una oposición sólida capaz de ofrecer una alternativa competitiva.

Según explicó, gran parte de la sociedad no quiere regresar al pasado político, pero al mismo tiempo comienza a perder expectativas sobre el presente libertario.

“No aparece hoy una salida serena, prudente y respetuosa de las instituciones”, sostuvo.

Además, alertó que esa incertidumbre genera preocupación en sectores económicos y financieros.

Jacky también consideró que el clima político argentino puede derivar nuevamente en posiciones extremas y mencionó el crecimiento de Myriam Bregman en algunos sectores.

Carolina Jacky: “El poder económico ya busca reemplazante”

En el tramo final de su análisis, Carolina Jacky afirmó que sectores del poder económico ya comenzaron a evaluar escenarios políticos alternativos.

“El poder económico ya busca un reemplazante”, aseguró.

Además, volvió a cuestionar al denominado “triángulo de hierro” del oficialismo y vinculó los recientes escándalos políticos y patrimoniales con el creciente desgaste del Gobierno.

Para la abogada mendocina, el oficialismo atraviesa una etapa de fuerte deterioro político, económico e institucional que podría profundizarse en los próximos meses si no aparecen cambios concretos.