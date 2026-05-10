Mendoza bajo observación por el brote de hantavirus vinculado a un crucero que pasó por Ushuaia

Mendoza quedó bajo observación sanitaria tras confirmarse un brote de hantavirus relacionado con un crucero que zarpó desde Ushuaia y en el que estuvieron involucrados pasajeros que cruzaron por el Paso Internacional Cristo Redentor.

La confirmación de un brote de hantavirus asociado a un crucero internacional que partió desde Ushuaia encendió las alertas sanitarias en Argentina y colocó a Mendoza bajo observación epidemiológica. La situación tomó relevancia luego de conocerse que dos pasajeros fallecidos habían transitado previamente por el Paso Internacional Cristo Redentor durante febrero antes de que se detectaran los casos vinculados al virus Andes.

A raíz de este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación mantuvo una reunión urgente con las provincias para coordinar medidas preventivas, protocolos de seguimiento y vigilancia sanitaria. Mendoza fue incluida dentro del monitoreo debido al paso de los turistas por territorio provincial, aunque desde el Gobierno aclararon que actualmente no existe circulación comunitaria del virus ni riesgo concreto para la población mendocina.

La directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, buscó transmitir tranquilidad y explicó que el seguimiento responde a una medida preventiva ante el antecedente de circulación de las personas afectadas.

Por qué Mendoza quedó bajo observación sanitaria

El principal motivo que activó las alertas en Mendoza fue el tránsito de los pasajeros fallecidos por el corredor internacional Cristo Redentor, uno de los pasos fronterizos más importantes del país.

Las autoridades sanitarias nacionales trabajan para reconstruir el recorrido de las personas involucradas y determinar posibles contactos estrechos. Sin embargo, desde Mendoza remarcaron que no existen casos sospechosos vinculados al brote detectado en el crucero.

Aun así, la Provincia decidió reforzar el monitoreo epidemiológico y mantener en alerta a hospitales y centros asistenciales para identificar rápidamente cualquier cuadro compatible con hantavirus.

La preocupación también está relacionada con el tipo de virus detectado. Se trata de la cepa Andes, una variante particular que posee un comportamiento distinto al de otros hantavirus conocidos.

Aunque las autoridades provinciales llevaron tranquilidad y aseguraron que no existe un riesgo cierto para la población, se reforzaron los controles epidemiológicos y el monitoreo en hospitales.

Qué tiene de particular el virus Andes

Según explicó Andrea Falaschi, el virus Andes presenta una característica poco habitual: posee una posibilidad muy baja de transmisión entre personas en contextos de convivencia estrecha y prolongada.

“El virus Andes tiene, a diferencia de otros hantavirus, un porcentaje muy ínfimo de transmisión entre personas, pero ocurre en contextos de convivencia muy cercana”, señaló la funcionaria al explicar por qué el caso generó atención especial en las autoridades sanitarias.

Este factor fue clave para que Nación y las provincias activaran protocolos preventivos tras conocerse el brote asociado al crucero internacional.

No obstante, Mendoza insistió en que actualmente no existe evidencia de contagios locales ni circulación activa del virus entre habitantes de la provincia.

En qué zonas de Mendoza existe riesgo por hantavirus

Aunque Mendoza no está catalogada como una provincia endémica para hantavirus, sí posee presencia del reservorio natural del virus en determinadas regiones.

El principal transmisor es el ratón colilargo, un roedor silvestre que habita principalmente zonas cordilleranas y rurales del sur mendocino. Por ese motivo, las autoridades recomendaron reforzar cuidados especialmente en departamentos como San Rafael, General Alvear y Malargüe.

“Tenemos el vector, que es un ratón silvestre de la zona cordillerana”, explicó Falaschi.

El mayor riesgo de contagio continúa asociado a la inhalación de partículas contaminadas provenientes de excrementos, saliva u orina de roedores infectados, sobre todo en lugares cerrados que permanecieron mucho tiempo sin ventilación.

Cuáles son las medidas para prevenir hantavirus

Frente al escenario de vigilancia epidemiológica, el Ministerio de Salud recordó las principales recomendaciones preventivas para evitar contagios.

Entre ellas se destacan:

Ventilar ambientes cerrados antes de ingresar.

Evitar barrer en seco lugares con presencia de excrementos de roedores.

Limpiar con lavandina diluida superficies potencialmente contaminadas.

Mantener alimentos protegidos y correctamente almacenados.

Evitar el contacto con ratones silvestres.

Extremar cuidados en cuevas, refugios o galpones abandonados.

“Hay que evitar el contacto con roedores y tener precaución en cuevas, refugios o lugares cerrados donde pueda haber excremento de ratones, porque las partículas contaminadas pueden aerosolizarse”, advirtió la directora de Epidemiología.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

Las autoridades sanitarias también pidieron prestar atención a síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente en personas que hayan estado en zonas rurales o cordilleranas.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fiebre alta.

Dolores musculares.

Cansancio intenso.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Dificultad respiratoria.

En los casos graves, el hantavirus puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones pulmonares severas, motivo por el cual recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha.

Mientras tanto, Mendoza continúa bajo observación preventiva tras el brote de hantavirus relacionado con el crucero que pasó por Ushuaia y cuyos pasajeros atravesaron el Paso Cristo Redentor.