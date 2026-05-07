Abogada de Mendoza distinguida por la Corte Suprema de la Nación por ser uno de los mejores promedios

Marina Belén Costella Pravata, la abogada de Mendoza egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras obtener un promedio de 9,47 en la carrera de Abogacía. La joven mendocina integró el grupo de 23 graduados destacados por su excelencia académica.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó un emotivo reconocimiento a los mejores graduados de carreras de abogacía de universidades públicas y privadas de Argentina, y entre ellos apareció una de Mendoza que dejó en alto el nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo.

Se trata de Marina Belén Costella Pravata, quien fue distinguida tras finalizar la carrera con un sobresaliente promedio de 9,47, uno de los más altos del país entre los estudiantes de Derecho de la promoción 2024.

El acto se desarrolló en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia y estuvo encabezado por Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

La distinción, creada en 1991 mediante la acordada N°6 de la Corte Suprema, reconoce cada año al estudiante con el mejor promedio de cada facultad de Derecho del país. En esta edición, el reconocimiento estuvo destinado a quienes lograron una calificación igual o superior a 9 puntos.

¿Quién es la mendocina reconocida por la Corte Suprema?

La protagonista mendocina del reconocimiento nacional fue Marina Belén Costella Pravata, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, conocida popularmente como UNCuyo.

La joven fue la única representante mendocina incluida en la lista de graduados distinguidos por la Corte Suprema en todo el país. Su promedio final de 9,47 la posicionó entre los mejores desempeños académicos nacionales dentro de la carrera de Abogacía.

El reconocimiento no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la educación pública mendocina, ya que la UNCuyo volvió a tener presencia entre los estudiantes más destacados de Argentina.

Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades universitarias, integrantes del Consejo de la Magistratura, funcionarios judiciales y familiares de los graduados homenajeados, en un clima cargado de emoción y reconocimiento al esfuerzo académico.

Qué premio entrega la Corte Suprema a los mejores estudiantes de Derecho

La Corte Suprema distingue desde hace más de tres décadas a los graduados de Abogacía con mejores promedios del país. El objetivo del reconocimiento es destacar el mérito académico, la constancia y el compromiso de quienes sobresalen durante toda su formación universitaria.

En la ceremonia participaron representantes de importantes universidades argentinas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras casas de estudio.

El promedio más alto reconocido este año fue el de Joan Axel Zuppa, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, quien alcanzó una calificación final de 9,87.

Sin embargo, la presencia de Marina Belén Costella Pravata entre los mejores promedios del país tuvo una fuerte repercusión en Mendoza, especialmente dentro del ámbito universitario y jurídico.

El orgullo de la UNCuyo por una graduada destacada a nivel nacional

La distinción otorgada por la Corte Suprema volvió a poner en valor el nivel académico de la Universidad Nacional de Cuyo y el esfuerzo de cientos de estudiantes mendocinos que buscan destacarse en carreras altamente exigentes como Abogacía.

En tiempos donde el debate sobre el financiamiento universitario ocupa un lugar central en la agenda pública, este tipo de reconocimientos también exponen el impacto de las universidades públicas en la formación de profesionales de excelencia.

El caso de Marina Belén Costella Pravata se transformó rápidamente en un ejemplo de dedicación, disciplina y perseverancia, especialmente para quienes actualmente cursan carreras universitarias en Mendoza.

La ceremonia encabezada por Horacio Rosatti dejó además una imagen simbólica: jóvenes profesionales de distintas provincias argentinas siendo reconocidos por el máximo tribunal del país gracias a su esfuerzo académico.