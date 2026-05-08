Martín Aveiro advirtió que quitar la zona fría en Mendoza afectará a 400 mil hogares

El diputado nacional Martín Aveiro cuestionó el proyecto de Javier Milei para limitar los subsidios al gas en zonas frías y alertó que la medida impactará de lleno en Mendoza. También denunció el fuerte endeudamiento de las familias y la caída del consumo.

El proyecto del Gobierno nacional para reducir el alcance del régimen de zona fría encendió la alarma en Mendoza y generó un fuerte rechazo desde sectores de la oposición.

Uno de los dirigentes que salió con dureza a cuestionar la iniciativa fue el diputado nacional de Unión por la Patria, Martín Aveiro, quien advirtió que la quita de subsidios al gas podría afectar a casi 400 mil hogares mendocinos en pleno inicio del invierno. La discusión por la zona fría en Mendoza se instaló en el Congreso luego de que Javier Milei enviara a Diputados una propuesta para modificar el sistema de beneficios tarifarios.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, Aveiro aseguró que el proyecto favorece a las empresas prestadoras y perjudica directamente a las familias de clase media y trabajadora, que ya enfrentan aumentos en luz, gas, combustibles y alimentos.

Qué cambios propone Javier Milei sobre la zona fría

La iniciativa enviada por el Ejecutivo nacional busca modificar los criterios actuales del régimen de zona fría, que permite aplicar descuentos en las tarifas de gas para provincias y regiones con bajas temperaturas.

Según explicó Martín Aveiro, el cambio principal es que el beneficio dejaría de medirse principalmente por ubicación geográfica y pasaría a tener en cuenta los ingresos de los usuarios.

Para el legislador mendocino, esto puede generar un fuerte impacto en provincias como Mendoza, donde existen departamentos con temperaturas extremas durante el invierno.

“En Tunuyán, San Carlos o Tupungato se llega fácilmente a 10 grados bajo cero durante las noches. Eso demuestra un desconocimiento total del territorio”, sostuvo.

El diputado remarcó además que muchas zonas del Valle de Uco registran temperaturas más bajas que algunas ciudades de la Patagonia, por lo que consideró injustificada una reducción de subsidios.

Martín Aveiro dijo que la medida afectará a 400 mil hogares mendocinos

Uno de los puntos más críticos señalados por Aveiro es el posible traslado automático de costos a las facturas de gas si el proyecto avanza en el Congreso.

El legislador aseguró que la iniciativa le daría mayor libertad a las empresas distribuidoras para aumentar tarifas de manera permanente, trasladando directamente las subas a los usuarios.

“En Mendoza afectaría casi a 400 mil hogares”, advirtió.

Además, cuestionó que el debate llegue justo antes del invierno y en un contexto económico complejo para gran parte de la población.

Según el dirigente peronista, la combinación de aumentos en servicios, salarios congelados y caída del consumo está deteriorando fuertemente la calidad de vida de las familias mendocinas.

La oposición analiza cómo frenar el proyecto en Diputados

Aveiro confirmó que el tema comenzará a debatirse en comisión la próxima semana y adelantó que Unión por la Patria rechaza la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El diputado señaló que todavía no existe una posición unificada entre todos los legisladores nacionales por Mendoza, aunque reconoció que mantiene diálogo con dirigentes de otros espacios políticos como el radicalismo.

“No lo hemos hablado todavía, pero creo que los legisladores de La Libertad Avanza van a acompañar el proyecto”, expresó.

También planteó dudas sobre cuál será la postura final de los diputados radicales mendocinos frente a una medida que podría impactar directamente sobre miles de usuarios de la provincia.

El diputado alertó por el endeudamiento de las familias

Durante la entrevista, Martín Aveiro vinculó el debate por la zona fría con la situación económica general que atraviesan los hogares argentinos.

El legislador aseguró que actualmente el principal problema social es el endeudamiento de las familias y sostuvo que muchas personas utilizan tarjetas de crédito para comprar medicamentos o alimentos básicos.

“Casi el 85% de las familias argentinas está endeudada pagando mínimos de tarjetas todo el tiempo”, afirmó.

Además, describió un escenario de fuerte caída del consumo y pérdida de poder adquisitivo en sectores medios y trabajadores.

“La gente ya no llega a fin de mes. El día 5 deja de comprar carne. Ha vuelto el yerbeado con el bollo de pan o la tortita en la noche”, sostuvo.

Aveiro cuestionó la política económica de Javier Milei

El diputado nacional también criticó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que la baja de la inflación se está logrando a costa de una fuerte caída del consumo y del deterioro de los ingresos.

Según Aveiro, las economías regionales atraviesan una situación delicada y la caída de ventas ya se ubica en niveles similares o incluso peores que los registrados durante la crisis de 2001 y 2002.

“Gobernar no es solamente llenar un Excel y que salga bien para una conferencia. Gobernar es interpretar la necesidad de la gente”, afirmó.

El dirigente insistió en que el próximo invierno será especialmente difícil para miles de familias mendocinas si avanzan nuevos aumentos en servicios esenciales como el gas y la electricidad.

Mientras tanto, el proyecto sobre la zona fría comenzará a discutirse en el Congreso en medio de un clima político tenso y con fuerte preocupación en provincias afectadas por las bajas temperaturas.