Adorni reapareció junto a Mercedes Benz y destacó el “nuevo escenario” económico de Milei

Manuel Adorni volvió a mostrarse este viernes en una actividad oficial junto a empresarios del sector automotriz y defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete participó de la inauguración de un nuevo centro industrial de Mercedes Benz Camiones y Buses en Zárate y aseguró que la Argentina atraviesa un “escenario distinto” para las inversiones y el desarrollo empresarial.

La reaparición pública de Manuel Adorni se produjo durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Zárate, donde encabezó junto a directivos de Mercedes Benz Camiones y Buses la inauguración de un nuevo centro industrial automotriz.

En su discurso, el funcionario nacional remarcó el papel histórico de la empresa dentro de la industria automotriz argentina y sostuvo que fue una de las primeras compañías en ampliar inversiones tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

“Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina”, expresó Adorni durante el acto, donde también realizó un repaso político y económico sobre distintas etapas del país.

Qué dijo Manuel Adorni sobre las inversiones en Argentina

Durante su intervención, Manuel Adorni destacó que el empresariado argentino históricamente debió enfrentar distintos contextos económicos adversos, crisis recurrentes y cambios constantes en las reglas de juego.

“Desde el peronismo, el gobierno de Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de Menem, Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, Macri y el actual gobierno de Milei, Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo”, afirmó el jefe de Gabinete.

En ese sentido, el funcionario buscó enviar una señal al sector privado y elogió la capacidad de adaptación de los empresarios argentinos frente a los ciclos económicos y políticos del país.

“El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes”, señaló.

El mensaje de Adorni sobre el gobierno de Javier Milei

Uno de los ejes centrales del discurso de Manuel Adorni estuvo vinculado con la situación económica actual y las reformas impulsadas por el gobierno nacional.

Según expresó el funcionario, el contexto cambió respecto de años anteriores y hoy las empresas trabajan dentro de un esquema económico “más ordenado y estable”.

“Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable”, sostuvo.

Las declaraciones fueron interpretadas como un respaldo directo al plan económico de Javier Milei y a las medidas impulsadas por la administración libertaria desde diciembre de 2023.

Las leyes que destacó el jefe de Gabinete

Durante el acto, Manuel Adorni también hizo referencia a distintas iniciativas legislativas aprobadas por el oficialismo en el Congreso y que, según indicó, buscan mejorar las condiciones para la inversión privada y el crecimiento económico.

Entre ellas mencionó la Ley de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los avances vinculados con acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para el gobierno nacional, estas herramientas son claves para atraer inversiones, fortalecer sectores industriales y generar empleo formal en distintos puntos del país.

La actividad en Zárate también fue leída como una señal política de respaldo a sectores productivos estratégicos en medio de un escenario económico todavía atravesado por caída del consumo, ajuste fiscal y tensión social.

La reaparición pública de Adorni

La presencia de Manuel Adorni en la inauguración del centro industrial ocurrió luego de varios días de menor exposición pública y en medio de distintas repercusiones políticas vinculadas con el oficialismo.

El funcionario mantiene un rol central dentro del esquema comunicacional del gobierno de Javier Milei y se consolidó como una de las voces más visibles de la administración nacional.

En las últimas semanas, Adorni también había quedado en el centro de la escena política por declaraciones vinculadas con el funcionamiento interno del Gobierno y el respaldo presidencial.

Ahora, con esta actividad junto a Mercedes Benz Camiones y Buses, el jefe de Gabinete volvió a posicionarse públicamente con un discurso enfocado en inversiones, industria y estabilidad económica.