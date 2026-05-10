Independiente Rivadavia quedó eliminado y su DT destacó el aplauso de los hinchas

El entrenador de Independiente Rivadavia habló tras la derrota ante Unión de Santa Fe y valoró el reconocimiento del público en el estadio Estadio Bautista Gargantini. También analizó el desarrollo del partido, defendió la entrega de sus jugadores y anticipó cómo seguirá el equipo mendocino en la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

La eliminación de Independiente Rivadavia dejó una mezcla de dolor y reconocimiento en el estadio Bautista Gargantini. Tras la derrota frente a Unión de Santa Fe, el entrenador del equipo mendocino brindó una conferencia de prensa marcada por la autocrítica moderada, el respaldo absoluto a sus jugadores y una fuerte valoración hacia el aplauso de los hinchas. El DT aseguró que sus futbolistas “dejaron todo” durante la temporada y remarcó que el equipo deberá recuperarse rápidamente para afrontar los próximos desafíos en la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Qué dijo el DT de Independiente Rivadavia tras la eliminación ante Unión

La derrota dolió. El silencio que dominaba la sala de conferencias del estadio Bautista Gargantini reflejaba el impacto de una noche que terminó con la eliminación de Independiente Rivadavia. Afuera todavía resonaban los murmullos de los hinchas y algunos aplausos aislados que habían acompañado la despedida del equipo luego del partido frente a Unión de Santa Fe.

En ese contexto apareció el entrenador de la Lepra mendocina. Calmo, reflexivo y sin rastros de enojo. Se sentó frente a los periodistas y respondió con serenidad cada una de las preguntas, incluso en medio de la frustración por no haber podido avanzar.

La primera consulta estuvo relacionada con uno de los momentos más emotivos de la noche: el aplauso sostenido del público hacia el equipo pese a la derrota. Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, los hinchas reconocieron el esfuerzo y la campaña realizada por el plantel.

“Creo que el aplauso de la gente ha sido un reconocimiento a todo lo que vienen brindando estos chicos”, expresó el entrenador.

La frase resumió buena parte del sentimiento que se vivió en el Gargantini. Más allá de la eliminación, el público entendió que el equipo compitió hasta el final y sostuvo una identidad durante toda la temporada.

Cómo analizó el partido el técnico de Independiente Rivadavia

Durante la conferencia, el DT hizo un análisis futbolístico del encuentro y reconoció que el desarrollo terminó siendo muy parecido a lo que habían imaginado en la previa.

“Era el partido que imaginábamos, duro, trabado, muy cortado”, explicó.

Según detalló, ese contexto terminó dificultando la posibilidad de generar continuidad en el juego y redujo los espacios para que apareciera el ritmo futbolístico.

El entrenador sostuvo que Independiente Rivadavia tuvo oportunidades importantes durante el primer tiempo, aunque faltó eficacia para convertir. Después, el gol recibido al comienzo del segundo tiempo modificó completamente el escenario.

“Nos hicieron un gol muy rápido y el equipo fue. Después de convertirnos estuvimos siempre en campo rival y no se pudo”, resumió.

Aun así, evitó cargar responsabilidades individuales o realizar críticas públicas. Por el contrario, eligió destacar el compromiso y el desgaste físico de sus futbolistas.

“Se vaciaron, no hay reproches”, afirmó.

El reconocimiento a los jugadores y el mensaje puertas adentro

Uno de los conceptos que más repitió el entrenador durante toda la conferencia fue la ausencia de reproches hacia el plantel. Para él, la derrota no modifica la valoración positiva que hace del recorrido realizado por Independiente Rivadavia.

“No tengo reproches para hacerles”, insistió.

El técnico explicó que el grupo afrontó cada compromiso de la temporada como si fuera decisivo y que esa mentalidad terminó generando identificación con los hinchas.

“Estos chicos dejan todo permanentemente y eso es lo que creo que la gente también ve”, aseguró.

También se tomó un momento para felicitar a Unión de Santa Fe por la clasificación a los playoffs, en un gesto que mostró respeto hacia el rival y deportividad pese al dolor de la eliminación.

La sensación que dejó el DT fue la de un entrenador golpeado por el resultado, pero convencido de que el camino recorrido por el equipo sigue siendo correcto.

Qué le queda a Independiente Rivadavia en la temporada

Con la eliminación ya consumada, el entrenador comenzó rápidamente a pensar en lo que viene para el conjunto mendocino. Independiente Rivadavia todavía tiene compromisos importantes por delante y el foco ahora estará puesto en recuperarse física y mentalmente.

“Todas las derrotas son dolorosas porque afrontamos todos los partidos como finales”, reconoció.

Sin embargo, dejó claro que el plantel deberá dar vuelta la página rápidamente para concentrarse en los próximos objetivos deportivos.

El DT explicó que el equipo tendrá semanas largas de trabajo, algo que puede resultar clave para mejorar desde lo físico y llegar de mejor manera a los próximos compromisos.

Entre ellos aparecen los encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y también la posibilidad de afrontar la Copa Argentina, una competencia que el cuerpo técnico considera importante.

“Hay que seguir por este camino”, sostuvo el entrenador antes de cerrar la conferencia.

Mientras los jugadores abandonaban lentamente el estadio y los hinchas terminaban de retirarse del Gargantini, quedó una imagen marcada: la de un equipo eliminado, pero despedido con aplausos. Un reconocimiento que, para el DT de Independiente Rivadavia, tuvo más valor que cualquier explicación futbolística.