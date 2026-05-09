Cornejo defendió la alianza con La Libertad Avanza y pidió continuidad para Cambia Mendoza

Durante la tradicional Paella Radical de General Alvear, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, defendió el modelo de gestión provincial y envió señales políticas hacia la sucesión de 2027. El encuentro reunió a cerca de 700 dirigentes y militantes radicales de toda la provincia.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó este viernes la edición número 25 de la tradicional Paella Radical organizada por la Unión Cívica Radical de General Alvear, un encuentro político que volvió a posicionarse como una de las principales antesalas del almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

El evento se desarrolló en el salón del club Club Ferrocarril Oeste y reunió a cerca de 700 dirigentes y militantes radicales de distintos departamentos mendocinos.

Durante un extenso discurso, Cornejo realizó un balance de gestión, defendió la continuidad del modelo político de Cambia Mendoza y dejó múltiples señales sobre el escenario electoral de cara al 2027. Además, ratificó la intención de sostener la alianza con La Libertad Avanza y buscó ordenar internamente al oficialismo provincial frente a las aspiraciones de distintos dirigentes radicales.

¿Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la continuidad de Cambia Mendoza?

Uno de los principales ejes del discurso del mandatario estuvo centrado en la necesidad de sostener el modelo político y de gestión que gobierna Mendoza desde 2015.

“Mendoza tiene la necesidad de continuidad de este modelo, de este programa y de este equipo”, expresó Cornejo ante la dirigencia radical reunida en General Alvear.

El gobernador sostuvo que la provincia logró consolidar una administración ordenada y enfocada en el desarrollo económico, razón por la cual consideró fundamental mantener la continuidad política del oficialismo provincial.

En ese sentido, destacó proyectos vinculados al petróleo no convencional, la recuperación de áreas petroleras tradicionales, el desarrollo minero y el crecimiento de la ganadería mendocina como pilares estratégicos para los próximos años.

Además, remarcó que Mendoza viene realizando inversiones en infraestructura hídrica, sanitaria, vial, energética y educativa con el objetivo de generar condiciones para una nueva etapa de crecimiento económico.

“Mendoza está para dar un salto de calidad porque tiene su gente, porque tiene con qué y porque tiene al radicalismo de Mendoza con el mejor equipo y con sus aliados para gobernar por muchos años más”, aseguró.

La alianza con La Libertad Avanza y el mensaje político de Cornejo

Otro de los puntos centrales del discurso fue la ratificación de la alianza política y electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Cornejo defendió la estrategia de entendimiento con el espacio político del presidente Javier Milei y pidió consolidar ese esquema de trabajo conjunto de cara a los próximos años.

“Mantener la alianza Cambia Mendoza-La Libertad Avanza construyéndola como lo vinimos haciendo en el 2025 y en el 2026”, expresó el mandatario mendocino.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario político donde distintos sectores del radicalismo provincial mantienen posiciones diversas respecto de la relación con el oficialismo nacional.

Entre las presencias destacadas del encuentro estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado, la diputada provincial Sol Salinas y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.

Sin embargo, una de las ausencias más comentadas fue la del diputado nacional Luis Petri, quien se encontraba en General Alvear pero no participó de la actividad luego de su alejamiento orgánico del radicalismo y su incorporación a La Libertad Avanza.

¿Qué mensaje dejó Cornejo sobre la sucesión de 2027?

En varios tramos de su exposición, Alfredo Cornejo dejó señales hacia la interna oficialista y hacia los dirigentes que aparecen posicionados como posibles candidatos a gobernador para 2027.

“Yo sé que hay aspiraciones personales y la verdad que tenemos dirigentes de lujo”, sostuvo el mandatario.

No obstante, insistió en que los procesos políticos exitosos no dependen únicamente de figuras individuales sino de proyectos colectivos sostenidos en el tiempo.

Entre los dirigentes mencionados estuvo el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, de quien destacó su gestión al frente de la cartera educativa.

“Está haciendo un gran trabajo, pero es resultado de un proceso, de cambios que se dan con tiempo y que requieren continuidad”, afirmó.

También elogió al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, a quien definió como un dirigente “nacido y criado en la gestión pública”.

Las referencias fueron interpretadas dentro del radicalismo mendocino como señales claras sobre el escenario sucesorio y sobre los dirigentes mejor posicionados dentro de Cambia Mendoza.

La apuesta de pádel y el momento distendido del acto

Uno de los momentos más distendidos del encuentro se produjo cuando Cornejo relató una apuesta realizada con el intendente alvearense Alejandro Molero luego de un partido de pádel disputado horas antes del acto político.

Según contó el gobernador, Molero apostó cinco cuadras de asfalto para General Alvear y terminó perdiendo el partido.

“Molero está tan entusiasmado con la gestión que nos fuimos a jugar al pádel recién. Hizo una apuesta que era por cinco cuadras de asfalto y perdió el primero 6-4 y el segundo 6-3”, relató entre risas.

Cornejo aprovechó la anécdota para reforzar el concepto de gestión que atravesó buena parte de su discurso.

“Eso pasa por dos motivos: por picudo primero y, en segundo lugar, por gestión, gestión y gestión”, lanzó el mandatario.

Molero y Lombardi también defendieron el modelo radical

Durante la actividad también tomaron la palabra el intendente Alejandro Molero y el presidente de la UCR mendocina, Andrés Lombardi.

Molero reivindicó el proceso político iniciado por Cambia Mendoza desde 2015 y sostuvo que el oficialismo provincial logró formar dirigentes con experiencia de gestión.

“El radicalismo de Mendoza tiene cuatro o cinco dirigentes que gracias a este proceso de gobierno se han formado en gestión, saben gobernar y saben gestionar”, expresó.

Además, pidió recuperar “la mística militante” y fortalecer la presencia partidaria en distintos sectores sociales de la provincia.

Por su parte, Lombardi defendió las gestiones radicales en Mendoza y aseguró que la provincia cambió profundamente desde la llegada de Cambia Mendoza al poder.

“Esta provincia cambió a partir de la llegada de Cambia Mendoza y del radicalismo al gobierno”, afirmó.

Finalmente, llamó a preservar la unidad interna del oficialismo provincial para sostener la competitividad electoral de cara a los próximos años.