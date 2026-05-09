Un árbol cayó sobre una camioneta en Maipú y el conductor confesó: “Volví a nacer”

Las fuertes ráfagas de viento registradas en Mendoza durante la noche del viernes provocaron momentos dramáticos en Maipú, donde un árbol de gran tamaño cayó sobre una camioneta en movimiento. El conductor resultó ileso y aseguró que se salvó “por nada”.

El fuerte viento que afectó a Mendoza durante la noche del viernes casi termina en tragedia en Maipú, cuando un árbol de gran tamaño se desplomó sobre una camioneta que circulaba por Villa Seca. A pesar de la violencia del impacto y los importantes daños materiales, el conductor logró salir ileso y aseguró: “Volví a nacer”.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:15 sobre calle Perito Moreno, en momentos en que las ráfagas se intensificaban en distintos departamentos de la provincia debido al ingreso de un frente de viento sur.

La víctima fue identificada como Efraín, quien manejaba una camioneta Renault Duster Oroch cuando, de manera repentina, el árbol cayó sobre la calzada y alcanzó de lleno al vehículo.

Cómo fue la caída del árbol sobre la camioneta en Maipú

Según relató el conductor, todo sucedió en cuestión de segundos y prácticamente no tuvo margen para reaccionar.

De acuerdo con su testimonio, la parte más pesada del árbol —el tronco— cayó sobre la calle, mientras que una de las ramas de gran tamaño impactó directamente contra el capó de la camioneta.

El golpe provocó importantes daños materiales en la parte delantera del vehículo, aunque afortunadamente el conductor no sufrió lesiones.

“Cayó en un segundo arriba de mi camioneta, me salvé por nada. Gracias a Dios”, expresó Efraín todavía conmocionado tras el dramático momento vivido en plena tormenta de viento.

Las imágenes posteriores mostraron la camioneta seriamente dañada y el árbol atravesando gran parte de la calzada, lo que obligó a intervenir a personal municipal para despejar la zona.

El viento causó múltiples emergencias en Mendoza

El incidente ocurrido en Maipú se produjo en medio de una jornada complicada por las intensas ráfagas que afectaron distintos puntos de Mendoza.

Según el reporte oficial de Defensa Civil, durante la noche del viernes se registraron decenas de intervenciones relacionadas con árboles caídos, postes derribados, cables cortados y voladuras de techos.

Maipú fue uno de los departamentos más afectados por el temporal, junto con Guaymallén, San Martín y Luján de Cuyo.

Las autoridades debieron desplegar cuadrillas municipales y equipos de emergencia para liberar calles, asegurar tendidos eléctricos y asistir a vecinos afectados por el fenómeno meteorológico.

Además, se recomendó evitar circular cerca de árboles de gran porte y no estacionar vehículos bajo el arbolado público debido al riesgo de derrumbes provocados por el viento.

El antecedente fatal durante el viento Zonda en Las Heras

El episodio reavivó la preocupación en Mendoza debido a un antecedente reciente que terminó de manera trágica durante una jornada de viento Zonda.

Hace apenas unos días, dos motociclistas circulaban por calle Dorrego, en Las Heras, cuando un árbol de gran tamaño cayó sobre ellos en plena vía pública.

Como consecuencia del impacto, Marcelo Zabala murió en el lugar debido a las graves heridas sufridas.

El otro conductor involucrado fue trasladado de urgencia a un hospital y permanece internado con lesiones de consideración.

Ese hecho generó fuerte conmoción en la provincia y volvió a poner en debate el estado del arbolado público y los riesgos que representan las fuertes ráfagas de viento en Mendoza.

Qué recomiendan las autoridades ante fuertes ráfagas de viento

Frente a este tipo de fenómenos meteorológicos, Defensa Civil insiste en la necesidad de extremar cuidados para prevenir accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar circular durante las ráfagas más intensas, mantenerse alejados de postes y cables caídos y no refugiarse debajo de árboles.

También aconsejan asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse informados a través de canales oficiales sobre alertas meteorológicas y contingencias.

Mientras tanto, el monitoreo climático continúa activo debido a la posibilidad de nuevas ráfagas en distintas zonas de la provincia durante las próximas horas.