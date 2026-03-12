Más presión para Petri: Arrieta agita a los afiliados de IOSFA para que “rompan el silencio”

La diputada nacional Lourdes Arrieta lanzó una convocatoria a afiliados de IOSFA de todo el país para que compartan sus testimonios sobre problemas en la atención médica, demoras en medicamentos y dificultades en tratamientos. La iniciativa vuelve a poner en el centro del debate la gestión del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y suma presión política sobre el diputado mendocino Luis Petri.

La crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA, volvió a instalarse con fuerza en la agenda política nacional. En las últimas horas, la diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta lanzó una convocatoria pública dirigida a afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) para que compartan sus testimonios sobre problemas de cobertura, demoras en tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos.

La iniciativa surge en medio de un creciente número de reclamos de afiliados que aseguran enfrentar obstáculos para recibir prestaciones médicas esenciales. Según explicó la legisladora, el objetivo es recopilar información directa de quienes utilizan el sistema para visibilizar lo que definió como una crisis sanitaria que afecta a miles de familias vinculadas a las fuerzas militares y de seguridad.

El planteo de Arrieta también reaviva el debate político en torno al funcionamiento de la obra social y vuelve a poner bajo presión al diputado nacional mendocino Luis Petri, quien se desempeñó anteriormente como ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Javier Milei.

¿Por qué Lourdes Arrieta convoca a afiliados de IOSFA a contar sus testimonios?

La diputada Lourdes Arrieta explicó que en las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las denuncias de afiliados relacionadas con el acceso a tratamientos médicos y medicamentos esenciales.

Entre los reclamos más frecuentes aparecen demoras en la entrega de fármacos oncológicos, dificultades para obtener insulina y problemas en la continuidad de tratamientos destinados a pacientes con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, la legisladora decidió abrir un canal de recepción de testimonios para que afiliados de todo el país puedan informar su situación.

El formulario para compartir casos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/UKKUXnY7U2npmJCy5

La iniciativa busca reunir información concreta sobre los problemas del sistema, documentar los casos y evaluar posibles acciones institucionales para exigir respuestas.

¿Qué problemas denuncian los afiliados de la obra social militar?

De acuerdo con los planteos que comenzaron a circular en las últimas semanas, los afiliados de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) enfrentan múltiples dificultades vinculadas a la cobertura médica.

Entre las principales problemáticas señaladas se encuentran:

Interrupciones en tratamientos médicos de alta complejidad.

Demoras o dificultades para acceder a medicamentos esenciales.

Aumento de gastos médicos que deben afrontar las familias.

Problemas en la cobertura de prestaciones pediátricas.

Obstáculos en el proceso de reempadronamiento de afiliados.

Según explicó Arrieta, detrás de cada reclamo existen situaciones familiares complejas, muchas de ellas vinculadas a enfermedades que requieren tratamientos continuos e inmediatos.

En ese sentido, la diputada remarcó que la crisis sanitaria impacta no solo en personal militar en actividad, sino también en retirados, personal civil y familias que dependen del sistema.

¿Qué dijo Arrieta sobre la responsabilidad política en la crisis de IOSFA?

Durante su convocatoria pública, Lourdes Arrieta también apuntó a responsabilidades políticas en la gestión del sistema de defensa durante los últimos años.

Sin mencionarlo de manera exclusiva como único responsable, la legisladora cuestionó la falta de respuestas del exministro de Defensa Luis Petri, señalando que los reclamos de afiliados se vienen acumulando desde hace tiempo.

En ese marco, Arrieta sostuvo que la defensa nacional no se limita a discursos o actos oficiales, sino que también implica garantizar condiciones dignas para quienes integran o integraron las fuerzas.

Según expresó, el acceso a la salud forma parte de ese compromiso institucional con quienes prestaron servicio al país.

“La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca”, posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram hace un tiempo atrás. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film “Top Gun”.

¿Qué impacto político puede tener esta iniciativa?

La convocatoria impulsada por Arrieta aparece en un contexto político especialmente sensible para el diputado mendocino Luis Petri, quien en los últimos días también quedó en el centro de una polémica política tras la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En ese escenario, el nuevo planteo sobre la situación de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) suma presión política y vuelve a instalar el debate sobre el funcionamiento del sistema de salud destinado a militares y fuerzas de seguridad.

Además, la recopilación de testimonios podría derivar en nuevas iniciativas legislativas, pedidos de informes o presentaciones institucionales que busquen investigar el estado actual de la obra social.

Por ahora, la diputada insistió en que el primer paso es escuchar a los afiliados.

“Los soldados y sus familias no pueden quedar solos frente a un sistema que no responde”, afirmó la legisladora, al tiempo que remarcó la importancia de visibilizar las situaciones que atraviesan miles de familias en todo el país.

La convocatoria, sostuvo, apunta a reconstruir información de primera mano y abrir un espacio para que quienes dependen del sistema de salud militar puedan contar sus experiencias.