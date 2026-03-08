Lourdes Arrieta apuntó contra Luis Petri por la crisis en IOSFA tras el intento de suicidio de un suboficial

La diputada nacional Lourdes Arrieta lanzó duras críticas contra el exministro de Defensa Luis Petri por el desfinanciamiento de la obra social militar IOSFA, luego de que un suboficial mayor de 77 años intentara quitarse la vida tras denunciar abandono médico mientras enfrentaba un cáncer.

La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta cuestionara con dureza al exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri. El cruce se produjo tras conocerse el testimonio del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez (foto), quien denunció abandono médico mientras atraviesa un tratamiento por cáncer y que intentó quitarse la vida.

El caso generó un fuerte impacto dentro de la comunidad militar y volvió a poner bajo debate la situación financiera y operativa de IOSFA, la prestadora de salud destinada al personal de las Fuerzas Armadas y sus familias.

¿Qué denunció Lourdes Arrieta contra Luis Petri?

La diputada nacional Lourdes Arrieta responsabilizó directamente a Luis Petri por la situación que atraviesa la obra social militar, al considerar que durante su paso por el Ministerio de Defensa se profundizó el deterioro del sistema.

En un mensaje publicado en la red social X, la legisladora mendocina expresó su indignación por la situación que viven miles de afiliados a IOSFA y apuntó contra la gestión del actual diputado nacional.

“Tu gestión fue la peor de los últimos 20 años. Hiciste añicos a la familia militar. Te burlaste de la salud de quienes cuidan nuestra soberanía”, escribió Arrieta al referirse a la situación que atraviesan militares retirados, personal en actividad y sus familias.

Según planteó la diputada, el sistema mantiene los descuentos obligatorios en los haberes de los afiliados, incluso sobre el aguinaldo, pero la cobertura médica no responde a las necesidades básicas de quienes aportan al sistema.

¿Qué ocurrió con el suboficial mayor Carlos Velázquez?

El detonante del fuerte cruce político fue el testimonio del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez, un veterano de 77 años que denunció haber quedado sin atención médica mientras enfrentaba un cáncer.

En un video que se viralizó en redes sociales, el militar relató su situación personal y aseguró que, a pesar de haber aportado durante décadas a la obra social militar, no recibió la atención médica necesaria cuando más la necesitaba.

Velázquez explicó que contribuyó al sistema desde los 16 años y que, sin embargo, en medio de su enfermedad se encontró con un sistema de salud que no pudo responder a su situación.

El dramático episodio se agravó cuando el suboficial intentó quitarse la vida al pie del monumento al general José de San Martín. El hecho generó una fuerte conmoción y reavivó el debate sobre el funcionamiento de IOSFA.

¿Por qué se habla de crisis en la obra social militar?

La situación de IOSFA viene siendo objeto de cuestionamientos desde hace tiempo por parte de afiliados, asociaciones militares y sectores políticos.

La obra social, que brinda cobertura a personal militar en actividad, retirados, empleados civiles de las Fuerzas Armadas y sus familias, enfrenta desde hace años problemas financieros y dificultades para garantizar prestaciones médicas en distintas provincias.

En ese contexto, distintos sectores han denunciado retrasos en pagos a prestadores, reducción de coberturas y dificultades para acceder a tratamientos médicos complejos.

Para Arrieta, el caso del suboficial Velázquez representa un símbolo de esa crisis estructural que afecta a miles de afiliados en todo el país.

“Es una bendición que este soldado haya sobrevivido, pero lamentablemente no tiene respuestas, como tantas familias de las Fuerzas Armadas y también de las fuerzas de seguridad”, expresó la legisladora.

¿Qué otras denuncias rodean la gestión de Petri en Defensa?

En su descargo público, Lourdes Arrieta también vinculó la crisis de la obra social con la trayectoria política reciente de Luis Petri.

La diputada cuestionó las aspiraciones políticas del dirigente mendocino y lo acusó de desentenderse de las consecuencias de su gestión al frente del Ministerio de Defensa.

Además, recordó que el exministro enfrenta cuestionamientos vinculados al uso de préstamos del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) y denuncias por presuntas irregularidades en predios del CITEDEF.

Según la legisladora, estos episodios reflejan una serie de problemas administrativos que, a su entender, terminaron impactando en áreas sensibles como la cobertura de salud para el personal militar.

¿Cómo sigue la polémica por IOSFA?

El caso del suboficial mayor Velázquez reavivó el debate sobre la situación del sistema de salud militar en Argentina y generó repercusiones políticas tanto en el ámbito nacional como en Mendoza.

El fuerte cruce entre Lourdes Arrieta y Luis Petri expone además las tensiones internas dentro del escenario político mendocino, donde ambos dirigentes tienen proyección pública.

Mientras tanto, organizaciones vinculadas a retirados y familiares de militares continúan reclamando reformas profundas en la obra social de las Fuerzas Armadas para garantizar prestaciones médicas adecuadas y evitar situaciones como la denunciada por Velázquez.

La polémica se mantiene abierta y suma presión política para que el Gobierno nacional y las autoridades del sistema revisen el funcionamiento de IOSFA y su capacidad para garantizar la atención médica de miles de afiliados.