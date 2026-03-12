Victoria Villarruel denunció a Luis Petri y se profundiza la interna en el oficialismo

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado mendocino Luis Petri tras acusaciones públicas que incluyeron calificativos como “golpista”. La causa quedó radicada en un juzgado federal y suma un nuevo capítulo a la creciente tensión dentro del oficialismo.

La interna política dentro del espacio gobernante sumó un nuevo episodio luego de que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, presentara una denuncia penal contra el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri.

Según trascendió en medios nacionales, la denuncia fue presentada el miércoles 11 de marzo y quedó registrada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, donde comenzará el proceso judicial correspondiente.

El conflicto político entre ambos dirigentes se venía intensificando desde hace semanas y terminó escalando al ámbito judicial luego de una serie de declaraciones cruzadas en medios de comunicación y redes sociales.

¿Qué delitos denunció Victoria Villarruel contra Luis Petri?

De acuerdo con el expediente identificado como Causa Federal Penal (CFP) 985/2026, la vicepresidenta acusó al legislador mendocino por varios delitos contemplados en el Código Penal argentino.

Entre las figuras penales mencionadas en la denuncia se encuentran:

Calumnias o falsa imputación

Injurias

Infracción del artículo 213 bis del Código Penal

Otros atentados contra el orden público

Amenaza de rebelión

El artículo 213 bis del Código Penal establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o participen en agrupaciones que busquen imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor.

La denuncia presentada por Villarruel busca que la Justicia determine si las declaraciones públicas del diputado constituyen o no una infracción penal dentro de estos tipos delictivos.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Villarruel y Petri?

El enfrentamiento entre ambos dirigentes se desató luego de una serie de declaraciones del diputado Luis Petri, quien acusó públicamente a la vicepresidenta de tener una actitud contraria al rumbo del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

En una entrevista televisiva, el legislador sostuvo que Villarruel había actuado de manera funcional a la oposición y lanzó una fuerte acusación política.

Según expresó en el canal Todo Noticias, la vicepresidenta habría apostado al fracaso del actual gobierno y se habría ofrecido como una alternativa política.

Además, Petri cuestionó la decisión de Villarruel de habilitar debates legislativos en el Senado sobre proyectos que, según su visión, podrían afectar el programa económico impulsado por la administración nacional.

Estas declaraciones generaron una inmediata reacción de la vicepresidenta.

¿Cómo respondió Villarruel a las acusaciones de Petri?

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió a través de su cuenta oficial en la red social X, donde cuestionó con dureza al legislador mendocino.

En sus publicaciones, Villarruel apuntó directamente contra la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, cargo que ocupó anteriormente.

Uno de los puntos más sensibles del cruce político fue el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), entidad que brinda cobertura médica a militares y personal de seguridad.

Villarruel cuestionó que el diputado aún no haya dado explicaciones sobre lo que calificó como un “vacío” en la obra social, señalando presuntos perjuicios para militares y sus familias.

En ese sentido, sostuvo que cientos de miles de afiliados habrían quedado sin una adecuada cobertura médica.

¿Qué otras críticas lanzó Villarruel contra Petri?

El enfrentamiento político no se limitó a cuestionamientos institucionales. La vicepresidenta también utilizó términos muy duros para referirse al legislador mendocino.

Entre sus críticas, lo acusó de opinar “como una vecina chusma” y lo instó a enfocarse en la causa judicial vinculada al presunto vaciamiento de la obra social militar.

Además, Villarruel volvió a apuntar contra el ex ministro de Defensa por sus apariciones públicas junto al presidente Javier Milei, ironizando sobre lo que calificó como “cosplays” y “trencitos de la alegría”.

También remarcó que durante su gestión en el área de Defensa se habrían registrado los salarios más bajos dentro del sistema de la obra social militar.

¿Qué impacto político puede tener esta denuncia dentro del oficialismo?

La denuncia judicial presentada por la vicepresidenta profundiza las tensiones internas dentro del oficialismo y deja en evidencia una disputa política que ya venía escalando en las últimas semanas.

El conflicto no solo enfrenta a dos dirigentes con peso propio dentro del espacio gobernante, sino que también refleja diferencias en torno al funcionamiento institucional, la agenda legislativa y la estrategia política del gobierno.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el episodio agrega un nuevo elemento de tensión en el escenario político nacional y podría tener repercusiones dentro del Congreso y en la dinámica interna del oficialismo.