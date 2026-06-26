Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc será sede de una nueva edición del Festival Frecuencia Libre, con Distopía de Babel y Chupitos Band en vivo, en una propuesta que reúne distintos géneros musicales y la escena independiente mendocina.

El reggae, el ska, el rock, la cumbia, la música latina, el swing y el funk se darán cita el domingo 28 de junio a las 20 en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en la sala Tito Francia, ubicada en la esquina de Mitre y Godoy Cruz, en San José, Guaymallén, con la realización del Segundo Festival Frecuencia Libre.

La propuesta reunirá a dos bandas independientes con trayectoria en la escena musical mendocina: Distopía de Babel y Chupitos Band, en una noche pensada para el baile y la fusión de estilos sin fronteras ni etiquetas.

¿Cuándo y dónde es el Festival Frecuencia Libre?

El evento se realizará el domingo 28 de junio desde las 20 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, uno de los principales polos culturales de Mendoza.

La actividad tendrá lugar en la sala Tito Francia y contará con una programación centrada en la diversidad musical y el encuentro entre artistas locales.

Entradas y valores

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles con un 25% de descuento a través del portal Entradaweb.

La promoción incluye dos entradas por $15.000, mientras que en taquilla el valor individual será de $10.000.

Distopía de Babel: una propuesta de fusión y versiones

Distopía de Babel nació a mediados de 2020 en Mendoza como un proyecto colectivo impulsado por músicos con la intención de continuar creando, ensayando y presentándose en vivo.

La banda desarrolla una propuesta independiente y autogestionada que combina composiciones propias con versiones de clásicos del rock nacional e internacional, la trova cubana y el bolero moderno.

Entre sus interpretaciones se destacan adaptaciones en reggae de “Sueño con serpientes” (Silvio Rodríguez), en ska de “La vida es una moneda” (Juan Carlos Baglietto), además de versiones de “El lado oscuro” (Jarabe de Palo), “In Between Days” (The Cure) y “Dulcito’e coco” (Vicente García).

La banda está integrada por “Negro” Marcos (voz), Teresa Bazán (voz y coros), Julio “Tuli” Ponciano (guitarra líder y coros), Claudio Boda (teclados), Lucas Ibazeta (guitarra base y coros), Claudio Vicencio (bajo), Claudio “Monny” de la Rosa (batería) y “Gabo” Espejo (percusión y accesorios).

Chupitos Band: ritmo, viento y energía bailable

Chupitos Band es un grupo de músicos y amigos mendocinos formado en 2011, con una propuesta centrada en la mezcla de ritmos bailables que buscan generar una experiencia festiva para el público.

La banda está integrada por Marina Pereyra (voz), Carlos Quiroga (guitarra), Darío Olivera (guitarra), Alejandro Oviedo (bajo), Martín García (percusión), Jonathan Guzmán (saxo), Gonzalo Díaz (trompeta), Matías Abregu (trombón) y Claudio “Monny” de la Rosa (batería).

Una noche de diversidad musical en Mendoza

El Festival Frecuencia Libre propone un encuentro entre distintos estilos musicales y la escena independiente local, con el objetivo de ofrecer un espectáculo donde convivan el reggae, el ska, la cumbia, el rock y otros géneros en un mismo escenario.

La combinación de Distopía de Babel y Chupitos Band busca consolidar una propuesta cultural orientada al baile, la diversidad sonora y el encuentro del público con producciones autogestionadas de Mendoza.