Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc será sede de una nueva edición del Festival Frecuencia Libre, con Distopía de Babel y Chupitos Band en vivo, en una propuesta que reúne distintos géneros musicales y la escena independiente mendocina.

El reggae, el ska, el rock, la cumbia, la música latina, el swing y el funk se darán cita el domingo 28 de junio a las 20 en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en la sala Tito Francia, ubicada en la esquina de Mitre y Godoy Cruz, en San José, Guaymallén, con la realización del Segundo Festival Frecuencia Libre.

La propuesta reunirá a dos bandas independientes con trayectoria en la escena musical mendocina: Distopía de Babel y Chupitos Band, en una noche pensada para el baile y la fusión de estilos sin fronteras ni etiquetas.

¿Cuándo y dónde es el Festival Frecuencia Libre?

El evento se realizará el domingo 28 de junio desde las 20 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, uno de los principales polos culturales de Mendoza.

La actividad tendrá lugar en la sala Tito Francia y contará con una programación centrada en la diversidad musical y el encuentro entre artistas locales.

Entradas y valores

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles con un 25% de descuento a través del portal Entradaweb.

La promoción incluye dos entradas por $15.000, mientras que en taquilla el valor individual será de $10.000.

Distopía de Babel: una propuesta de fusión y versiones

Distopía de Babel nació a mediados de 2020 en Mendoza como un proyecto colectivo impulsado por músicos con la intención de continuar creando, ensayando y presentándose en vivo.

La banda desarrolla una propuesta independiente y autogestionada que combina composiciones propias con versiones de clásicos del rock nacional e internacional, la trova cubana y el bolero moderno.

Entre sus interpretaciones se destacan adaptaciones en reggae de “Sueño con serpientes” (Silvio Rodríguez), en ska de “La vida es una moneda” (Juan Carlos Baglietto), además de versiones de “El lado oscuro” (Jarabe de Palo), “In Between Days” (The Cure) y “Dulcito’e coco” (Vicente García).

La banda está integrada por “Negro” Marcos (voz), Teresa Bazán (voz y coros), Julio “Tuli” Ponciano (guitarra líder y coros), Claudio Boda (teclados), Lucas Ibazeta (guitarra base y coros), Claudio Vicencio (bajo), Claudio “Monny” de la Rosa (batería) y “Gabo” Espejo (percusión y accesorios).

Chupitos Band: ritmo, viento y energía bailable

Chupitos Band es un grupo de músicos y amigos mendocinos formado en 2011, con una propuesta centrada en la mezcla de ritmos bailables que buscan generar una experiencia festiva para el público.

La banda está integrada por Marina Pereyra (voz), Carlos Quiroga (guitarra), Darío Olivera (guitarra), Alejandro Oviedo (bajo), Martín García (percusión), Jonathan Guzmán (saxo), Gonzalo Díaz (trompeta), Matías Abregu (trombón) y Claudio “Monny” de la Rosa (batería).

Una noche de diversidad musical en Mendoza

El Festival Frecuencia Libre propone un encuentro entre distintos estilos musicales y la escena independiente local, con el objetivo de ofrecer un espectáculo donde convivan el reggae, el ska, la cumbia, el rock y otros géneros en un mismo escenario.

La combinación de Distopía de Babel y Chupitos Band busca consolidar una propuesta cultural orientada al baile, la diversidad sonora y el encuentro del público con producciones autogestionadas de Mendoza.

También puedes leer

Mapa del INPRES

Mendoza lidera el mapa de riesgo sísmico: por qué tiene el mayor peligro de terremotos

Drogas peligrosas

Narcotráfico en Mendoza: secuestraron más de 174 mil dólares y detuvieron a tres personas

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.

Copa del Mundo 2026

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Obra histórica

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Derrota de Fidel

Adriana García ganó el balotaje y será la nueva rectora de la UNCuyo hasta 2030

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Te puede interesar

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Mapa del INPRES

Mendoza lidera el mapa de riesgo sísmico: por qué tiene el mayor peligro de terremotos

Drogas peligrosas

Narcotráfico en Mendoza: secuestraron más de 174 mil dólares y detuvieron a tres personas

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo 2026

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Obra histórica

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Derrota de Fidel

Adriana García ganó el balotaje y será la nueva rectora de la UNCuyo hasta 2030

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación

Gran Mendoza

Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.
Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

Ola de calor extrema

Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

Tensión en el Congreso

La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Manuel Adorni y desactivar una sesión clave

Mundial 2026

Lionel Messi brilló con un doblete y Argentina venció a Austria para avanzar de ronda

Operativo sanitario

Incendio en San Martín: una mujer sufrió graves quemaduras y fue trasladada en helicóptero

Ciudad de Mendoza

Más de 750 estudiantes juraron lealtad a la Bandera en un emotivo acto en plaza Independencia

Obra histórica

Gasoducto de San Rafael: una familia recibió la primera conexión domiciliaria de gas natural

Competencia regional

Mendoza recibirá un gran torneo de atletismo con atletas de toda la región cuyana

Desaparecido en 2023

Luján de Cuyo: creen que los restos hallados en Perdriel serían de Juan Manuel Martínez Araujo

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez entregó obleas de estacionamiento gratuito para veteranos de Malvinas

Messi fue la gran figura en la goleada de la Selección argentina.
Copa del Mundo

Argentina goleó a Argelia en su debut con un show histórico de Lionel Messi