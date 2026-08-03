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Paso Cristo Redentor: camioneros chilenos alertan por pérdidas tras 20 días de cierre y sin fecha de reapertura

El histórico temporal de nieve mantiene interrumpido el tránsito internacional entre Mendoza y Chile desde el 15 de julio. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile advirtió sobre las graves consecuencias económicas y operativas que provoca el cierre del Paso Cristo Redentor, mientras continúan los trabajos para despejar la Ruta Nacional 7.

Tras el cierre del Paso Cristo Redentor, la frontera entre Argentina y Chile continúa completamente paralizada hace 20 días por un temporal de nieve que ya se convirtió en uno de los más extensos de los últimos años en la Alta Montaña de Mendoza.

Sin una fecha prevista para la reapertura, la situación comienza a generar fuertes advertencias del sector del transporte internacional por las pérdidas económicas y las complicaciones logísticas que se acumulan con el correr de las jornadas.

La persistencia de las nevadas obligó a las autoridades de ambos países a mantener suspendido el tránsito por el Sistema Integrado Cristo Redentor-Los Libertadores, mientras miles de camiones permanecen detenidos a la espera de que mejoren las condiciones de seguridad en la cordillera.

La imagen de extensas filas de vehículos de carga estacionados sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 7 y en playas de espera volvió a repetirse durante las últimas jornadas, reflejando el impacto que genera la interrupción del principal paso terrestre entre ambos países.

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado tras 20 días de nieve en Alta Montaña. Camioneros chilenos advierten pérdidas y aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué advirtieron los camioneros chilenos sobre el cierre del Paso Cristo Redentor?

Frente al escenario que atraviesa la frontera, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por las consecuencias que enfrentan cientos de transportistas que permanecen imposibilitados de completar sus viajes internacionales.

En el documento, la entidad señaló que el Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor-Los Libertadores continúa completamente cerrado debido a la extraordinaria acumulación de nieve registrada en la alta cordillera.

“El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor – Los Libertadores permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera”, indicó inicialmente el informe difundido por la organización. Sin embargo, con el transcurso de las jornadas, el cierre ya alcanzó los 20 días.

La CNDC remarcó que la situación genera importantes pérdidas económicas para las empresas de transporte y también afecta directamente a los conductores, quienes deben afrontar largas esperas con elevados costos operativos, demoras en las entregas y modificaciones de la planificación logística.

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado tras 20 días de nieve en Alta Montaña. Camioneros chilenos advierten pérdidas y aún no hay fecha de reapertura.

¿Por qué todavía no reabre el Paso Internacional?

Desde ambos lados de la cordillera continúan trabajando cuadrillas de Vialidad Nacional y de Vialidad de Chile para despejar la Ruta Nacional 7 y el corredor internacional.

Sin embargo, las tareas avanzan con extrema precaución debido a que la enorme acumulación de nieve continúa representando un riesgo para la circulación.

Entre los principales factores que impiden la reapertura se encuentran:

  • La presencia de varios metros de nieve acumulada.
  • El riesgo permanente de avalanchas.
  • La posibilidad de caída de rocas sobre la calzada.
  • Las nuevas nevadas pronosticadas para la Alta Montaña.
  • La necesidad de garantizar condiciones seguras para todo tipo de vehículos.

Por ese motivo, las autoridades fronterizas mantienen la decisión de conservar cerrado el corredor internacional hasta que existan garantías de seguridad para particulares, ómnibus y transporte de cargas.

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado tras 20 días de nieve en Alta Montaña. Camioneros chilenos advierten pérdidas y aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué alternativa evalúan los transportistas?

Ante la imposibilidad de utilizar el Paso Cristo Redentor, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile mencionó como alternativa el Paso de Jama, ubicado entre el norte argentino y la Región de Antofagasta.

No obstante, la propia entidad aclaró que se trata de una opción considerablemente más costosa, ya que implica recorrer muchos más kilómetros, aumentar los tiempos de viaje y asumir mayores gastos de combustible, peajes y logística.

“De persistir las malas condiciones climáticas en la frontera, una alternativa muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes es el paso de Jama, en la frontera de la Segunda Región. Se recomienda a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos”, concluyó el comunicado.

¿Cuál es el impacto del cierre para Mendoza y el comercio internacional?

El Paso Internacional Cristo Redentor constituye el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile y uno de los más importantes de Sudamérica para el transporte de mercaderías.

Cada año circulan por este corredor miles de camiones que abastecen mercados de ambos países y conectan el Atlántico con el Pacífico. Por ese motivo, una interrupción prolongada como la actual repercute sobre las cadenas logísticas, retrasa exportaciones e importaciones y genera sobrecostos para empresas de transporte, operadores logísticos y sectores productivos.

Además, el cierre también afecta al turismo, a los viajes particulares y a las actividades comerciales vinculadas con Mendoza y las regiones chilenas cercanas.

Mientras continúan las intensas nevadas en la Alta Montaña, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de los trabajos de despeje. Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para la reapertura del Paso Cristo Redentor y la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de quienes transitan por el corredor internacional.

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