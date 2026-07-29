Conductor ebrio que mató a una joven en San Rafael fue condenado a cinco años de prisión

La Justicia condenó al hombre que atropelló y mató a Milagros Belén Yanzón, de 23 años, cuando conducía con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre. También recibió diez años de inhabilitación para manejar.

Condenaron al conductor ebrio que mató a Milagros Belén Yanzón en San Rafael en un juicio abreviado tras registrar alcohol en sangre al momento del accidente fatal.

Marcelo Alejandro Bielli, de 38 años, fue sentenciado a cinco años de prisión y a diez años de inhabilitación para conducir tras admitir su responsabilidad por el siniestro vial ocurrido en octubre de 2024. La investigación determinó que manejaba con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre cuando atropelló a la joven de 23 años y dejó gravemente herido a otro peatón.

La condena fue acordada mediante un juicio abreviado, procedimiento en el que el acusado reconoció su culpabilidad y aceptó la pena propuesta por la fiscalía y la defensa. El fallo se aproxima al máximo previsto por el Código Penal para este tipo de delitos cometidos por conductores en estado de ebriedad.

¿Cómo ocurrió el siniestro vial que terminó con la muerte de Milagros Yanzón?

El hecho ocurrió durante la madrugada del 27 de octubre de 2024, cuando Marcelo Alejandro Bielli salía del boliche Plan B al volante de un Fiat Palio.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el conductor avanzó varias cuadras realizando maniobras erráticas y zigzagueantes hasta perder el control del vehículo. Finalmente, se subió al cordón de la avenida Sarmiento y embistió a un grupo de peatones que caminaba por la zona.

Como consecuencia del impacto, Milagros Belén Yanzón fue arrastrada sobre el capot del automóvil y falleció prácticamente en el acto debido a las gravísimas lesiones sufridas.

El joven de 25 años que la acompañaba también fue atropellado y sufrió una fractura en una de sus piernas, lesión que fue considerada grave durante la investigación judicial.

¿Qué reveló la investigación sobre el conductor?

Tras el atropello, testigos y personas que se encontraban en las inmediaciones lograron interceptar al conductor antes de que abandonara el lugar.

En un primer momento, Bielli intentó justificar el siniestro afirmando que había sido encandilado por el sol. Sin embargo, esa explicación quedó descartada con el avance de la investigación.

Los estudios toxicológicos practicados poco después del hecho determinaron que el conductor presentaba 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación extremadamente superior a la permitida y que acreditó el estado de ebriedad con el que manejaba al momento del impacto.

Ese resultado fue una de las principales pruebas incorporadas por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación.

¿Cuál fue la condena impuesta por la Justicia?

Marcelo Alejandro Bielli aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y fue condenado por los delitos de homicidio culposo agravado por conducción antirreglamentaria, culpa temeraria y estado de ebriedad, en concurso con lesiones culposas graves agravadas por las mismas circunstancias.

La sentencia estableció:

Cinco años de prisión efectiva.

Diez años de inhabilitación para conducir vehículos.

La pena se encuentra entre las más altas previstas por la legislación para este tipo de siniestros viales provocados por conductores alcoholizados.

¿Dónde cumplirá la pena el conductor condenado?

Hasta que la sentencia quede firme, Marcelo Alejandro Bielli continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria, beneficio que le había sido otorgado luego de permanecer algunos días alojado en el penal de El Cerrito inmediatamente después del hecho.

Una vez vencidos los plazos procesales y firme la condena, la Justicia ordenará su traslado a un establecimiento penitenciario para cumplir el resto de la pena.

El caso conmocionó a San Rafael y reabrió el debate sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. La muerte de Milagros Belén Yanzón se convirtió en uno de los hechos viales más impactantes registrados en el departamento durante 2024 y volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar los controles y la prevención para evitar nuevas tragedias en las calles mendocinas.