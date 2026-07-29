Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Lionel Messi, Inter Miami, Campeones Cup, Cruz Azul, Mundial 2026, Selección argentina, fútbol, deportes
Nuevo desafío

Lionel Messi va por su título 49: cuándo vuelve a jugar una final con Inter Miami

Tras su brillante actuación en el Mundial 2026, el capitán argentino tendrá la posibilidad de sumar un nuevo trofeo cuando Inter Miami enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup.

Lionel Messi volverá a jugar una final con Inter Miami y buscará conquistar el título número 49 de su carrera profesional. El capitán argentino, que a los 39 años fue una de las grandes figuras del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tendrá una nueva oportunidad de ampliar su extraordinario palmarés el próximo 16 de septiembre, cuando el equipo estadounidense enfrente al Cruz Azul de México por la Campeones Cup.

El encuentro enfrentará a los campeones de las principales ligas de Estados Unidos y México y se disputará en el Nu Stadium de Miami. Para Messi será una nueva posibilidad de seguir ampliando un récord prácticamente inalcanzable en la historia del fútbol.

noticiasmendoza.com.ar/messi-iffhs-mejor-jugador-mundial-2026/

¿Cuándo jugará Lionel Messi la final por su título número 49?

La final de la Campeones Cup se disputará el 16 de septiembre y tendrá como protagonistas al Inter Miami, campeón de la Major League Soccer, y al Cruz Azul, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano.

El partido se jugará en el Nu Stadium de Miami y pondrá frente a frente a los campeones de ambos países en un torneo que se realiza desde 2018.

Hasta ahora, todos los títulos de la competencia quedaron en manos de equipos mexicanos, una hegemonía que el conjunto estadounidense intentará romper con Lionel Messi como principal figura.

¿Qué es la Campeones Cup?

La Campeones Cup nació en 2018 como un torneo que enfrenta al campeón de la MLS con el campeón del fútbol mexicano.

La primera edición quedó en manos de Tigres, que derrotó por 3 a 1 al Toronto FC, iniciando un dominio absoluto de los clubes mexicanos.

Ahora, Inter Miami buscará convertirse en el primer equipo estadounidense en revertir esa tendencia y sumar un nuevo título internacional.

Lionel Messi buscará el título número 49 de su carrera cuando Inter Miami enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup el 16 de septiembre.

¿Cómo llega Messi después del Mundial 2026?

Lionel Messi llega a esta definición luego de protagonizar otro torneo memorable con la Selección argentina en el Mundial 2026.

A los 39 años fue una de las grandes figuras del campeonato y condujo al seleccionado hasta la final, donde Argentina cayó por 1 a 0 frente a España.

El rosarino terminó el certamen con ocho goles y cuatro asistencias. Marcó tres tantos frente a Argelia, dos contra Austria y uno ante Jordania, Cabo Verde y Egipto. Además, asistió una vez frente a Egipto, otra contra Suiza y dos frente a Inglaterra.

Gracias a esa producción alcanzó momentáneamente el récord como máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 conquistas, aunque posteriormente fue superado por el francés Kylian Mbappé, que llegó a 22 goles tras convertir un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Si conquista la Campeones Cup, Lionel Messi alcanzará los 49 títulos oficiales como profesional, una marca sin precedentes para un futbolista de su trayectoria.

Hasta el momento, su palmarés está integrado por:

  • 35 títulos con Barcelona.
  • 6 con la Selección argentina, incluidos los obtenidos en categorías juveniles.
  • 4 con Inter Miami.
  • 3 con Paris Saint-Germain.

La posibilidad de sumar un nuevo trofeo vuelve a colocar al capitán argentino frente a otro desafío histórico, reafirmando una carrera que continúa batiendo récords incluso cerca de los 40 años.

Más allá del resultado que obtenga en la Campeones Cup, Lionel Messi continúa demostrando una vigencia extraordinaria a los 39 años. Lejos de transitar el tramo final de su carrera como un futbolista de segundo plano, el capitán argentino sigue siendo determinante tanto en su club como en la Selección. Su actuación en el Mundial 2026, donde convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias para llevar a Argentina hasta la final, confirmó que continúa compitiendo al máximo nivel y manteniendo un protagonismo reservado para muy pocos jugadores en la historia del fútbol.

La posibilidad de conquistar un nuevo título también representa un incentivo para Inter Miami, que busca consolidarse entre los equipos más importantes de la MLS. Desde la llegada de Messi, el club estadounidense experimentó un crecimiento deportivo e institucional sin precedentes, incrementó su proyección internacional y comenzó a disputar cada competencia con la ambición de sumar trofeos. Una nueva consagración no solo ampliaría el impresionante palmarés del rosarino, sino que también reforzaría el proyecto deportivo que la institución impulsa alrededor del campeón del mundo.

Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador del Mundial 2026 por encima del premio FIFA

También puedes leer

La Justicia condenó a cinco años de prisión y diez de inhabilitación para conducir al hombre que atropelló y mató a Milagros Belén Yanzón en San Rafael mientras manejaba con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

Inseguridad vial

Conductor ebrio que mató a una joven en San Rafael fue condenado a cinco años de prisión

Pronóstico Mendoza: el estado del tiempo anticipa una mejora parcial este martes, pero desde el miércoles volverán las nevadas y el viernes llegará un fuerte temporal a la alta montaña.

Estado del tiempo

Pronóstico Mendoza: anuncian una mejora parcial antes de un nuevo fuerte temporal de nieve

Obra histórica

San Rafael: impulsan reactivar un fideicomiso para financiar conexiones de gas natural a familias

Dólares del colchón

Desde Mendoza, Carolina Jacky cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal de Javier Milei

Tom Holland contó cómo fue trabajar con Lionel Messi en el adelanto de Spider-Man 4 y reveló por qué la participación del capitán argentino fue tan importante para la película.

No Way Home

Tom Holland reveló qué sintió al trabajar con Lionel Messi en el adelanto de Spider-Man 4

Estado del tiempo

Pronóstico Mendoza: anticipan viento Zonda el domingo y nevadas persistentes en Alta Montaña

Te puede interesar

Lionel Messi, Inter Miami, Campeones Cup, Cruz Azul, Mundial 2026, Selección argentina, fútbol, deportes
Nuevo desafío

Lionel Messi va por su título 49: cuándo vuelve a jugar una final con Inter Miami

La Justicia condenó a cinco años de prisión y diez de inhabilitación para conducir al hombre que atropelló y mató a Milagros Belén Yanzón en San Rafael mientras manejaba con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.
Inseguridad vial

Conductor ebrio que mató a una joven en San Rafael fue condenado a cinco años de prisión

Pronóstico Mendoza: el estado del tiempo anticipa una mejora parcial este martes, pero desde el miércoles volverán las nevadas y el viernes llegará un fuerte temporal a la alta montaña.
Estado del tiempo

Pronóstico Mendoza: anuncian una mejora parcial antes de un nuevo fuerte temporal de nieve

Obra histórica

San Rafael: impulsan reactivar un fideicomiso para financiar conexiones de gas natural a familias

Dólares del colchón

Desde Mendoza, Carolina Jacky cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal de Javier Milei

Tom Holland contó cómo fue trabajar con Lionel Messi en el adelanto de Spider-Man 4 y reveló por qué la participación del capitán argentino fue tan importante para la película.
No Way Home

Tom Holland reveló qué sintió al trabajar con Lionel Messi en el adelanto de Spider-Man 4

Estado del tiempo

Pronóstico Mendoza: anticipan viento Zonda el domingo y nevadas persistentes en Alta Montaña

Hallaron muerto a un policía de 29 años dentro de un auto sobre la Ruta Nacional 143, en San Carlos. El efectivo estaba de licencia médica y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.
Otro más y van...

San Carlos: hallaron muerto a un policía dentro de un auto sobre la Ruta 143

Una madre denunció las dificultades para conseguir la cobertura de las terapias que necesita su hijo con autismo severo no verbal. La historia se viralizó y reavivó el debate sobre las prestaciones para personas con TEA.
Salud y discapacidad

Autismo: una madre no puede costear las terapias de su hijo y reclama mayor cobertura de las obras sociales

Distinción mundial

Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador del Mundial 2026 por encima del premio FIFA

San Rafael presentará un proyecto de ordenamiento vial para planificar el crecimiento de los próximos 30 años. Incluye nuevos corredores urbanos, turísticos e internacionales.
Planificiación urvana

San Rafael presentará un nuevo ordenamiento vial para planificar el crecimiento de los próximos 30 años

El SMN mantiene alertas por nevadas intensas en Mendoza, frío extremo en la Patagonia y tormentas fuertes en el Litoral. Conocé las zonas más afectadas.
Estado del tiempo

Alertas SMN: temporal en Mendoza, frío extremo en la Patagonia y tormentas en el Litoral

Relaciones internacionales

Mendoza Global: Ulpiano Suarez presentó un foro para impulsar la inserción internacional de la provincia

Temporal de nieve en Mendoza: Uspallata acumula 10 centímetros de nieve, continúa nevando en Malargüe y Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación en toda la provincia.
Estado del tiempo

Temporal de nieve en Mendoza: continúa el monitoreo en alta montaña y piden extrema precaución al circular

Evacuaron a 20 personas de Puente del Inca tras el temporal de nieve en Mendoza. El operativo concluyó sin heridos y continúan las tareas de rescate en Horcones.
Temporal alta montaña

Puente del Inca: evacuaron a 20 personas tras el temporal de nieve y continúan los trabajos en Horcones

Lionel Messi, Inter Miami, Campeones Cup, Cruz Azul, Mundial 2026, Selección argentina, fútbol, deportes
Mensaje viral

Messi emocionó a los argentinos antes de la final del Mundial 2026 y crecen las versiones sobre su despedida

Gendarmería rescató a 30 personas, entre ellas 13 menores, aisladas por la nieve en la alta montaña de Mendoza. El operativo ocurrió sobre la Ruta Nacional 7.
Temporal alta montaña

Gendarmería rescató a 30 personas aisladas por la nieve en la alta montaña de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera viento Zonda débil, lluvias y frío durante el fin de semana

La Justicia de Mendoza condenó a un joven de San Rafael por hacer grooming a una niña de 12 años mediante un perfil falso de Instagram. Recibió seis meses de prisión en suspenso.
Seis meses de prisión

San Rafael: condenaron a un joven por hacer grooming a una chica de 12 en Instagram

Estado del tiempo

Mendoza: lluvias, intensas nevadas en alta montaña y Zonda para el fin de semana