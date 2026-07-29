Lionel Messi va por su título 49: cuándo vuelve a jugar una final con Inter Miami

Tras su brillante actuación en el Mundial 2026, el capitán argentino tendrá la posibilidad de sumar un nuevo trofeo cuando Inter Miami enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup.

Lionel Messi volverá a jugar una final con Inter Miami y buscará conquistar el título número 49 de su carrera profesional. El capitán argentino, que a los 39 años fue una de las grandes figuras del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tendrá una nueva oportunidad de ampliar su extraordinario palmarés el próximo 16 de septiembre, cuando el equipo estadounidense enfrente al Cruz Azul de México por la Campeones Cup.

El encuentro enfrentará a los campeones de las principales ligas de Estados Unidos y México y se disputará en el Nu Stadium de Miami. Para Messi será una nueva posibilidad de seguir ampliando un récord prácticamente inalcanzable en la historia del fútbol.

¿Cuándo jugará Lionel Messi la final por su título número 49?

La final de la Campeones Cup se disputará el 16 de septiembre y tendrá como protagonistas al Inter Miami, campeón de la Major League Soccer, y al Cruz Azul, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano.

El partido se jugará en el Nu Stadium de Miami y pondrá frente a frente a los campeones de ambos países en un torneo que se realiza desde 2018.

Hasta ahora, todos los títulos de la competencia quedaron en manos de equipos mexicanos, una hegemonía que el conjunto estadounidense intentará romper con Lionel Messi como principal figura.

¿Qué es la Campeones Cup?

La Campeones Cup nació en 2018 como un torneo que enfrenta al campeón de la MLS con el campeón del fútbol mexicano.

La primera edición quedó en manos de Tigres, que derrotó por 3 a 1 al Toronto FC, iniciando un dominio absoluto de los clubes mexicanos.

Ahora, Inter Miami buscará convertirse en el primer equipo estadounidense en revertir esa tendencia y sumar un nuevo título internacional.

¿Cómo llega Messi después del Mundial 2026?

Lionel Messi llega a esta definición luego de protagonizar otro torneo memorable con la Selección argentina en el Mundial 2026.

A los 39 años fue una de las grandes figuras del campeonato y condujo al seleccionado hasta la final, donde Argentina cayó por 1 a 0 frente a España.

El rosarino terminó el certamen con ocho goles y cuatro asistencias. Marcó tres tantos frente a Argelia, dos contra Austria y uno ante Jordania, Cabo Verde y Egipto. Además, asistió una vez frente a Egipto, otra contra Suiza y dos frente a Inglaterra.

Gracias a esa producción alcanzó momentáneamente el récord como máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 conquistas, aunque posteriormente fue superado por el francés Kylian Mbappé, que llegó a 22 goles tras convertir un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Si conquista la Campeones Cup, Lionel Messi alcanzará los 49 títulos oficiales como profesional, una marca sin precedentes para un futbolista de su trayectoria.

Hasta el momento, su palmarés está integrado por:

35 títulos con Barcelona.

6 con la Selección argentina, incluidos los obtenidos en categorías juveniles.

4 con Inter Miami.

3 con Paris Saint-Germain.

La posibilidad de sumar un nuevo trofeo vuelve a colocar al capitán argentino frente a otro desafío histórico, reafirmando una carrera que continúa batiendo récords incluso cerca de los 40 años.

Más allá del resultado que obtenga en la Campeones Cup, Lionel Messi continúa demostrando una vigencia extraordinaria a los 39 años. Lejos de transitar el tramo final de su carrera como un futbolista de segundo plano, el capitán argentino sigue siendo determinante tanto en su club como en la Selección. Su actuación en el Mundial 2026, donde convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias para llevar a Argentina hasta la final, confirmó que continúa compitiendo al máximo nivel y manteniendo un protagonismo reservado para muy pocos jugadores en la historia del fútbol.

La posibilidad de conquistar un nuevo título también representa un incentivo para Inter Miami, que busca consolidarse entre los equipos más importantes de la MLS. Desde la llegada de Messi, el club estadounidense experimentó un crecimiento deportivo e institucional sin precedentes, incrementó su proyección internacional y comenzó a disputar cada competencia con la ambición de sumar trofeos. Una nueva consagración no solo ampliaría el impresionante palmarés del rosarino, sino que también reforzaría el proyecto deportivo que la institución impulsa alrededor del campeón del mundo.