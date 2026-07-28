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Pronóstico Mendoza: el estado del tiempo anticipa una mejora parcial este martes, pero desde el miércoles volverán las nevadas y el viernes llegará un fuerte temporal a la alta montaña.
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Pronóstico Mendoza: anuncian una mejora parcial antes de un nuevo fuerte temporal de nieve

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que durante lo que resta de este martes disminuirá la nubosidad en gran parte del llano, mientras que las precipitaciones continuarán en la alta montaña. El viernes se espera un intenso temporal de nieve que podría generar complicaciones en el Paso Internacional Cristo Redentor.

El pronóstico del tiempo para Mendoza anuncia una mejora parcial para lo que resta de este martes, aunque la inestabilidad continuará sobre la cordillera.

Según el último reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, las precipitaciones comenzarán a disminuir durante la noche en la alta montaña, pero volverán a intensificarse desde el miércoles y alcanzarán su punto más crítico entre la noche del jueves y el viernes, cuando se espera un nuevo temporal de nieve que podría afectar el tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor y otras rutas cordilleranas.

Pronóstico Mendoza: el estado del tiempo anticipa una mejora parcial este martes, pero desde el miércoles volverán las nevadas y el viernes llegará un fuerte temporal a la alta montaña.

¿Cómo seguirá el estado del tiempo durante la tarde y la noche de este martes?

Con el correr de la tarde continuará una circulación de viento sur de intensidad muy leve sobre las zonas Norte, Este y Sur de Mendoza, mientras que el viento Zonda se mantendrá de forma débil en toda la precordillera hasta aproximadamente las 20.

Respecto de la nubosidad, el cielo seguirá cubierto en sectores del Este provincial, especialmente en el extremo noreste, mientras que en la zona Sur permanecerá parcialmente nublado.

A partir de las 18 se espera una disminución gradual de la nubosidad sobre gran parte del llano mendocino. La excepción será el departamento de La Paz, donde persistirá el cielo nublado durante el resto de la jornada. En tanto, en Malargüe podrían registrarse lloviznas debido al ingreso de un sistema de mal tiempo desde la cordillera.

En la alta montaña continuarán las precipitaciones, principalmente en el sector Sur. Recién desde las 22 está prevista una disminución de las nevadas en toda la cordillera de Mendoza, marcando una mejora transitoria antes de un nuevo cambio de las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas máximas previstas para este martes se ubican entre los 16°C y los 17°C. Las mínimas fueron de 2°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia oscilaron entre los 5°C y los 6°C.

Pronóstico Mendoza: el estado del tiempo anticipa una mejora parcial este martes, pero desde el miércoles volverán las nevadas y el viernes llegará un fuerte temporal a la alta montaña.

¿Qué pronóstico anticipa Defensa Civil para el miércoles?

El miércoles volverá a estar marcado por la inestabilidad en la cordillera, aunque sobre el llano se mantendrán condiciones relativamente estables.

Durante gran parte de la jornada persistirá el viento Zonda de intensidad débil en toda la precordillera, desde la madrugada hasta aproximadamente las 19. Además, durante la tarde se registrará circulación de viento sur de baja intensidad sobre las zonas Este y Sur de Mendoza.

En cuanto a la nubosidad, el Sur provincial presentará cielo entre nublado y parcialmente nublado, mientras que en el resto del territorio predominarán condiciones parcialmente nubladas.

La alta montaña volverá a registrar precipitaciones durante la mañana, especialmente en el sector Sur. Sin embargo, el dato más relevante es que desde el mediodía las nevadas volverán a extenderse progresivamente hacia toda la cordillera mendocina, aunque con mayor intensidad sobre el sur provincial.

Las temperaturas continuarán siendo bajas. Se espera una máxima de entre 15°C y 16°C, mientras que las mínimas rondarán 1°C en Malargüe y entre 3°C y 4°C en el Valle de Uco y el resto de Mendoza.

¿Cuándo llegará el temporal más intenso de la semana?

El cambio más importante comenzará durante la noche del jueves.

Ese día el llano registrará temperaturas más agradables, con máximas de entre 20°C y 21°C, acompañadas por circulación de viento norte de intensidad débil a moderada, especialmente sobre las zonas Norte, Este y Sur.

En la precordillera Sur y en Malargüe también podría presentarse viento Zonda de intensidad débil durante la tarde. Incluso, el informe oficial advierte que existe la probabilidad de una nueva intensificación del fenómeno durante la madrugada del viernes.

Mientras tanto, en la alta montaña persistirán precipitaciones débiles hasta el mediodía del jueves, principalmente sobre el sector Sur. Sin embargo, desde la medianoche ingresará un nuevo sistema frontal que provocará un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas.

Pronóstico Mendoza: el estado del tiempo anticipa una mejora parcial este martes, pero desde el miércoles volverán las nevadas y el viernes llegará un fuerte temporal a la alta montaña.

¿Por qué preocupa el pronóstico para la alta montaña?

La Dirección Provincial de Defensa Civil anticipó que el viernes se desarrollará un temporal de nieve de fuerte intensidad que afectará toda la cordillera mendocina.

Este escenario será seguido de cerca por las autoridades debido al posible impacto sobre la transitabilidad de las rutas de montaña y, especialmente, sobre el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los principales corredores que unen Argentina y Chile y que durante el invierno suele verse afectado por intensas nevadas.

Las condiciones previstas también podrían generar demoras o restricciones para el transporte de cargas y el movimiento turístico, por lo que los organismos competentes monitorearán la evolución del temporal durante las próximas horas.

Defensa Civil informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación meteorológica y recomendó consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender viajes hacia la alta montaña. La intensidad de las nevadas prevista para el viernes podría modificar rápidamente las condiciones de transitabilidad, por lo que será fundamental seguir los próximos reportes para conocer el estado del Paso Cristo Redentor y de las rutas cordilleranas.

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