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Agrupación Musical Hornero se presentará el 8 de agosto en General San Martín antes de ingresar al estudio para grabar su álbum debut e iniciar una gira por Mendoza y otras provincias.
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San Martín: Agrupación Musical Hornero inicia su gira antes de grabar su primer disco

La banda mendocina se presentará el sábado 8 de agosto en Vinito Bodegón de Pueblo, en General San Martín, en un recital que marcará el inicio de su gira provincial y nacional antes de ingresar al estudio de grabación.

La Agrupación Musical Hornero se pone a punto en San Martín para dar comienzo a una nueva etapa de su carrera dedicada al desarrollo del rock mendocino. Antes de ingresar al estudio para grabar su primer disco, la banda ofrecerá un recital el sábado 8 de agosto en Vinito Bodegón de Pueblo, en una presentación que abrirá oficialmente su gira provincial y nacional.

¿Cuándo y dónde se presentará Agrupación Musical Hornero?

El recital se realizará el sábado 8 de agosto a las 22:00 en Vinito Bodegón de Pueblo, ubicado en Remedios de Escalada 420, en la Ciudad de General San Martín.

Será una oportunidad para que el público del este mendocino escuche en vivo el repertorio completo que la banda registrará próximamente en su primer trabajo discográfico.

Agrupación Musical Hornero se presentará el 8 de agosto en General San Martín antes de ingresar al estudio para grabar su primer disco e iniciar su gira provincial y nacional.

¿Quiénes integran Agrupación Musical Hornero?

La formación está integrada por:

  • Jesús Pacheco, guitarra y voz.
  • Mimi Orozco, guitarra.
  • Enzo Guido Compagnucci, batería.
  • Gastón Figueroa, bajo.

El grupo atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria, ya que en las próximas semanas ingresará al estudio para grabar su álbum debut.

Una gira que comenzará en San Martín

El recital también marcará el lanzamiento oficial de la Gira Hornero Provincial y Nacional, una serie de presentaciones con las que la banda buscará llevar su propuesta musical a distintos escenarios de Mendoza y otras provincias.

La noche contará además con la participación especial de Yo Mutante, banda invitada que abrirá el espectáculo antes de la presentación principal.

Un recital que anticipa una nueva etapa para la banda

Más allá del espectáculo en vivo, la presentación en General San Martín tendrá un valor especial para los integrantes de Agrupación Musical Hornero, ya que funcionará como una despedida simbólica de esta primera etapa de ensayos y composición antes de comenzar el proceso de grabación de su álbum debut. El repertorio incluirá las canciones que formarán parte del disco, permitiendo que el público conozca en primicia el material que luego quedará registrado en estudio.

La banda viene consolidando una propuesta que combina distintas influencias del rock nacional con composiciones propias, buscando construir una identidad musical ligada a Mendoza y a las experiencias de sus integrantes. Ese trabajo creativo será el punto de partida para un proyecto que apunta a trascender el ámbito local y llegar a nuevos escenarios del país.

Con el inicio de la gira provincial y nacional, Agrupación Musical Hornero buscará fortalecer el vínculo con el público mendocino y, al mismo tiempo, presentar su música en otras provincias, ampliando el alcance de una propuesta que comienza a ganar espacio dentro de la escena independiente. El recital del 8 de agosto será, en ese sentido, el primer paso de un recorrido que combinará presentaciones en vivo con la difusión de su primer material discográfico.

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