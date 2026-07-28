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Obra histórica

San Rafael: impulsan reactivar un fideicomiso para financiar conexiones de gas natural a familias

Tras la puesta en marcha del nuevo gasoducto, un proyecto presentado en el Concejo Deliberante solicita al Gobierno de Mendoza reactivar un fondo destinado a ayudar a los hogares que no pueden afrontar el costo de las conexiones domiciliarias.

San Rafael, gas natural, fideicomiso y conexiones domiciliarias vuelven a estar en el centro del debate. Luego de la inauguración del nuevo Gasoducto de San Rafael, desde el Concejo Deliberante impulsan la reactivación de un fideicomiso que permita financiar las obras de conexión para aquellas familias que, por razones económicas, no puedan acceder al servicio pese a contar con la infraestructura disponible.

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¿Qué propone el proyecto presentado en el Concejo Deliberante?

La iniciativa fue presentada con el objetivo de solicitar al Gobierno de Mendoza que reactive un fideicomiso destinado a asistir económicamente a los vecinos que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el costo de las conexiones domiciliarias de gas natural.

El planteo surge luego de la habilitación del nuevo gasoducto, una obra considerada estratégica para el crecimiento de San Rafael y que permitirá ampliar significativamente la red de distribución en el departamento.

La propuesta busca que el beneficio de esa inversión no quede limitado únicamente a quienes pueden costear la instalación interna y la conexión a la red, sino que también alcance a las familias de menores recursos.

San Rafael impulsa la reactivación de un fideicomiso para financiar conexiones domiciliarias de gas natural a familias que no puedan afrontar el costo de las obras tras la puesta en marcha del gasoducto.

¿Qué dijo la concejal Anabel Lucero?

La concejal Anabel Lucero, impulsora del proyecto, sostuvo que el fideicomiso ya existe como herramienta y que su reactivación permitiría potenciar el impacto social de una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en los últimos años en el departamento.

“Se trata de una herramienta ya existente, cuya reactivación permitiría ampliar el alcance de una de las obras de infraestructura más importantes de la historia reciente de San Rafael”, expresó.

Además, remarcó que la construcción del gasoducto representa apenas el primer paso.

“El gasoducto ya es una realidad. Ahora el desafío es que la mayor cantidad posible de familias pueda acceder efectivamente al servicio”, afirmó.

¿Por qué consideran importante reactivar el fideicomiso?

Desde el Concejo Deliberante entienden que el acceso al gas natural no solo representa una mejora en materia de infraestructura, sino también un beneficio directo para la economía y la calidad de vida de los hogares.

Por ese motivo, la propuesta plantea un trabajo coordinado entre el Municipio de San Rafael y el Gobierno de Mendoza para identificar a las familias que necesitan asistencia económica y facilitarles el acceso a las conexiones domiciliarias.

Lucero señaló que el objetivo es evitar que el costo de la obra sea un impedimento para acceder al servicio.

“La intención es que ninguna familia quede afuera por una cuestión económica. El gas natural mejora la calidad de vida, aporta seguridad, confort y representa un ahorro para los hogares. Por eso creemos que esta herramienta puede ser muy importante”, indicó.

Finalmente, la edil destacó que ampliar la cantidad de usuarios conectados permitirá maximizar el impacto de la inversión realizada con el nuevo gasoducto.

“Cuantos más hogares puedan conectarse, mayor será el impacto positivo que tendrá esta inversión para toda la comunidad”, concluyó.

Con esta iniciativa, el Concejo Deliberante busca que la histórica obra de infraestructura se traduzca en un beneficio concreto para miles de familias sanrafaelinas, especialmente aquellas que hoy encuentran en el costo de la conexión el principal obstáculo para acceder al servicio de gas natural.

San Rafael impulsa la reactivación de un fideicomiso para financiar conexiones domiciliarias de gas natural a familias que no puedan afrontar el costo de las obras tras la puesta en marcha del gasoducto.

¿Cuántas familias podrían beneficiarse con el nuevo gasoducto?

La reactivación del fideicomiso cobra relevancia en un contexto en el que el nuevo Gasoducto de San Rafael abre la posibilidad de que miles de hogares puedan acceder por primera vez al servicio de gas natural. La obra fue ejecutada para ampliar la capacidad de abastecimiento del departamento y permitir nuevas conexiones residenciales, comerciales e industriales, una demanda histórica de los vecinos de distintos barrios y distritos.

Sin embargo, contar con la infraestructura disponible no garantiza automáticamente el acceso al servicio. Cada usuario debe afrontar los costos de la conexión domiciliaria, un gasto que puede representar una dificultad para numerosas familias. Precisamente por eso, el proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca que el Estado provincial reactive una herramienta financiera que permita reducir esa barrera económica y ampliar el alcance social de la inversión realizada.

Desde el ámbito político sostienen que, si un mayor número de viviendas logra conectarse a la red, el impacto del gasoducto será mucho más significativo, ya que además de mejorar la calidad de vida de los hogares, favorecerá el desarrollo urbano y acompañará el crecimiento de San Rafael en los próximos años.

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