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La Suprema Corte de Mendoza admitió una acción de inconstitucionalidad contra la ley de Autonomía Municipal y deberá resolver si el proceso de reforma constitucional es válido.
Reforma institucional

Autonomía Municipal: la Suprema Corte de Mendoza analizará la constitucionalidad de la reforma

La Suprema Corte de Justicia admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Civil Progreso Mendoza contra la ley que impulsa la reforma constitucional. El tribunal también deberá resolver un pedido de medida cautelar que podría impactar en el proceso previsto para las próximas elecciones.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio un paso clave en el debate por la Autonomía Municipal al admitir una acción de inconstitucionalidad contra la ley que impulsa la reforma constitucional en la provincia.

Con el ingreso formal de la demanda presentada por la Asociación Civil Progreso Mendoza, el máximo tribunal deberá definir si el proceso aprobado por la Legislatura se ajusta a la Constitución vigente y, además, resolver un pedido de medida cautelar que busca suspender el avance de la iniciativa antes de que sea sometida a consideración de la ciudadanía.

La Suprema Corte de Mendoza admitió una acción de inconstitucionalidad contra la ley de Autonomía Municipal y deberá resolver si el proceso de reforma constitucional es válido.
El abogado Carlos Lombardi impulsa el pedido de inconstitucionalidad.

La demanda fue presentada por la Asociación Civil Progreso Mendoza con el patrocinio del abogado Carlos Lombardi. Además de solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la norma, la entidad requirió una medida cautelar para suspender el avance del proceso hasta que exista una resolución definitiva sobre la legalidad del mecanismo elegido para impulsar la reforma.

El expediente ya fue admitido formalmente por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por lo que ahora será el pleno del tribunal el encargado de analizar tanto el planteo principal como la cautelar solicitada.

La resolución será seguida de cerca por el Gobierno provincial, los municipios y distintos sectores políticos, ya que podría tener consecuencias directas sobre una de las reformas institucionales más importantes impulsadas en los últimos años.

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¿Qué cuestiona la demanda presentada ante la Suprema Corte?

La acción judicial apunta contra la ley sancionada por la Legislatura de Mendoza que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial para incorporar la Autonomía Municipal.

Según sostienen los demandantes, el procedimiento elegido presenta incompatibilidades con la Constitución vigente, por lo que consideran que corresponde que la Justicia se expida antes de que la ciudadanía sea convocada a pronunciarse sobre la propuesta en las urnas.

Por ese motivo, además del planteo de fondo, solicitaron una medida cautelar para evitar que el proceso continúe mientras no exista una definición judicial sobre su constitucionalidad.

Ahora será la Suprema Corte, reunida en plenario, la que deberá resolver si hace lugar al pedido cautelar y, posteriormente, si la ley se ajusta o no al orden constitucional provincial.

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¿Qué propone la reforma sobre la Autonomía Municipal?

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Mendoza busca incorporar expresamente la Autonomía Municipal dentro de la Constitución provincial.

De avanzar el proceso de reforma, los municipios podrían dictar sus propias cartas orgánicas, definir aspectos de su organización institucional y ampliar sus facultades de autogobierno dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional y la futura normativa provincial.

La propuesta fue aprobada por la Legislatura, que declaró la necesidad de la reforma constitucional, paso indispensable para habilitar el procedimiento previsto en la Constitución mendocina.

Sin embargo, la presentación judicial sostiene que existen cuestionamientos jurídicos suficientes para revisar la legalidad del mecanismo antes de avanzar hacia una eventual consulta popular.

La Suprema Corte de Mendoza admitió una acción de inconstitucionalidad contra la ley de Autonomía Municipal y deberá resolver si el proceso de reforma constitucional es válido.

¿Qué puede decidir la Suprema Corte de Mendoza?

Con el ingreso formal de la demanda, el expediente quedó en manos del plenario de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

En una primera instancia, el tribunal deberá analizar si corresponde conceder la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Progreso Mendoza. Esa decisión será clave porque podría afectar el cronograma previsto para que la ciudadanía se pronuncie sobre la reforma en las próximas elecciones.

Posteriormente, los ministros deberán resolver el fondo de la cuestión y determinar si la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial respeta o no las disposiciones constitucionales vigentes.

La sentencia tendrá un fuerte impacto institucional, ya que definirá si el proceso de reforma puede continuar o si deberá modificarse el procedimiento impulsado hasta el momento.

¿Qué puede ocurrir después del fallo?

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza no necesariamente pondrá fin al conflicto judicial.

En caso de que alguna de las partes considere que la resolución vulnera derechos o interpreta de manera incorrecta la Constitución, podrá intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante los recursos previstos por la legislación.

Mientras tanto, la discusión sobre la Autonomía Municipal suma un nuevo capítulo, ahora en el ámbito judicial, donde se definirá uno de los aspectos centrales de la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo provincial.

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