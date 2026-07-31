Un violento ataque ocurrido en el barrio La Favorita Nueva, en la Ciudad de Mendoza, dejó como saldo un adolescente muerto y tres personas heridas. La Policía detuvo a tres sospechosos mientras avanza la investigación para identificar al resto de los involucrados.

El crimen de un adolescente de 15 años se produjo en La Favorita durante un violento ataque ocurrido la noche del jueves en una vivienda del populoso barrio, en la Ciudad de Mendoza.

La víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas. Por el hecho ya fueron detenidos tres sospechosos, aunque la Justicia continúa investigando para determinar si hubo más participantes en la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.50 en una casa ubicada en la manzana 5 del barrio La Favorita Nueva. Varios llamados al 911 alertaron sobre una pelea con armas blancas y el ingreso de personas heridas al Centro de Salud Nº 300, lo que movilizó a efectivos policiales y personal de emergencias.

La víctima fatal fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, de 15 años, quien llegó al centro asistencial con múltiples heridas cortopunzantes. A pesar del trabajo de los profesionales de la salud, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

¿Cómo ocurrió el ataque en La Favorita?

De acuerdo con la información reunida por los investigadores y los testimonios de vecinos, un grupo integrado por entre cuatro y cinco personas se presentó en la vivienda con la aparente intención de incendiarla.

Según relataron testigos, los agresores llevaban botellas preparadas como bombas molotov con el objetivo de prender fuego la propiedad. Sin embargo, al no lograr iniciar el incendio, decidieron ingresar por la fuerza al domicilio.

Una vez en el interior de la vivienda, comenzó un violento ataque con armas blancas contra las personas que se encontraban allí. Durante la agresión, Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga recibió varias puñaladas que terminaron provocándole la muerte.

Además del adolescente fallecido, otras tres personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de la Fiscalía interviniente, que trabaja para reconstruir la secuencia completa del hecho y determinar el móvil de la agresión.

Tres sospechosos fueron detenidos

Horas después del crimen, efectivos de la Unidad Investigativa lograron identificar y detener a tres presuntos participantes del ataque.

Se trata de tres hombres de 39, 38 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para esclarecer el caso.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones, ya que la principal hipótesis sostiene que en el ataque participaron entre cuatro y cinco personas. Por ese motivo, continúan las tareas de análisis de testimonios, pericias y otras medidas para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados.

¿Qué informó el Ministerio de Seguridad sobre los heridos?

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia también brindaron información sobre los antecedentes de las otras personas que resultaron heridas durante el ataque.

Según precisaron oficialmente, uno de los lesionados, un hombre de 27 años identificado por sus iniciales A. D. C., registra antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en causas iniciadas durante 2023 y 2025, amenazas agravadas en un contexto de violencia de género en 2023 y tenencia ilegal de arma de guerra en una investigación de 2020.

Por otra parte, G. S. P., de 22 años, posee un antecedente por portación ilegítima de arma de fuego correspondiente a 2025.

En tanto, un adolescente de 17 años que también resultó herido tenía un pedido de captura vigente desde junio de 2026, según informaron las autoridades provinciales.

La investigación continúa para esclarecer el homicidio

Mientras los tres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, la investigación avanza con el objetivo de establecer las circunstancias que desencadenaron el ataque y determinar si existió una planificación previa por parte de los agresores.

Los peritos trabajan sobre distintos elementos secuestrados en la escena, mientras que los investigadores analizan registros, testimonios y otras pruebas para reconstruir los minutos previos al homicidio.

La principal línea de investigación busca confirmar la participación del resto de las personas que habrían integrado el grupo agresor y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de ellos.

Con el avance de las actuaciones judiciales, no se descarta que en las próximas horas se ordenen nuevas medidas y posibles detenciones para completar la identificación de todos los involucrados en el crimen que conmocionó al barrio La Favorita.