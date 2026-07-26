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Dólares del colchón

Desde Mendoza, Carolina Jacky cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal de Javier Milei

La abogada mendocina Carolina Jacky publicó una reflexión tras el envío del proyecto al Congreso. Cuestionó la iniciativa para incentivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero y sostuvo que el principal desafío del Gobierno no pasa por los beneficios fiscales, sino por recuperar la confianza de los ahorristas.

MENDOZA. Carolina Jacky salió al cruce de la Ley de Inocencia Fiscal que impulsa Javier Milei y cuestionó el plan para atraer los dólares del colchón al sistema financiero.

Desde Mendoza, la dirigente publicó una reflexión en la que sostuvo que el principal desafío del Gobierno no es aprobar una nueva normativa, sino recuperar la confianza de los ahorristas.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendiera públicamente la necesidad de movilizar parte de los aproximadamente US$ 170 mil millones que, según estimaciones oficiales, permanecen fuera del sistema financiero. La propuesta busca ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias, eliminar los topes patrimoniales y de ingresos para adherir y otorgar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes.

En ese contexto, la dirigente mendocina difundió un texto titulado Que la inocencia te valga, en el que desarrolló una crítica política y económica sobre la iniciativa y sobre la estrategia del Gobierno para captar divisas.

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¿Qué propone la Ley de Inocencia Fiscal?

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados modifica el régimen aprobado en diciembre pasado con el objetivo de ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherir al sistema simplificado de Ganancias.

Entre los principales cambios, elimina los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora, redefine el concepto de “discrepancia significativa” que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a revisar declaraciones juradas y establece nuevas condiciones para quienes regularicen diferencias tributarias antes de una fiscalización.

Según el Gobierno nacional, las modificaciones buscan otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y generar incentivos para que una parte de los ahorros que hoy permanecen fuera del sistema financiero pueda incorporarse a la economía formal.

Jacky cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal II impulsada por Javier Milei y puso el foco en la confianza de los ahorristas y los dólares del colchón.

La confianza, el eje de la crítica

En su publicación, Jacky sostuvo que la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal responde a la necesidad del Gobierno de captar dólares y expresó dudas sobre la posibilidad de que ese objetivo se concrete mientras persista, a su entender, un escenario de desconfianza.

La dirigente vinculó esa falta de confianza con antecedentes de la economía argentina y recordó la crisis de 2001 para explicar por qué muchos ahorristas prefieren conservar sus dólares fuera del sistema bancario.

También cuestionó distintos aspectos de la política económica de la administración de Javier Milei. En su análisis afirmó que el equilibrio fiscal enfrenta dificultades en un contexto de caída de la recaudación y aumento de la informalidad laboral, al tiempo que sostuvo que las expectativas oficiales sobre la llegada de inversiones todavía no se materializaron.

Otro de los puntos centrales de su reflexión estuvo relacionado con el funcionamiento del sistema financiero. Jacky explicó el mecanismo del encaje bancario y planteó interrogantes sobre el destino que podrían tener los depósitos en dólares si los ahorristas decidieran incorporarlos al circuito formal.

Desde Mendoza, Jacky cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por Javier Milei y puso en duda que los dólares del colchón regresen al sistema.

Un debate que también alcanza a Mendoza

Más allá de las diferencias políticas, la publicación vuelve a poner sobre la mesa un debate que también tiene impacto en Mendoza. La provincia cuenta con un importante entramado de pequeñas y medianas empresas, productores agroindustriales, bodegas, comerciantes y profesionales independientes que históricamente han utilizado el dólar como herramienta de resguardo frente a los procesos inflacionarios.

En ese escenario, la discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal trasciende el aspecto estrictamente tributario. La posibilidad de que los argentinos decidan ingresar sus ahorros al sistema financiero depende no solo de los beneficios que establezca una ley, sino también del grado de confianza que exista sobre la estabilidad económica y las reglas de juego.

Ese es, precisamente, el eje sobre el que gira la reflexión de Jacky. Más que cuestionar aspectos técnicos del proyecto, la dirigente plantea que la recuperación de la confianza constituye la condición indispensable para que una política de este tipo alcance los resultados esperados.

La dirigente mendocina Jacky cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por Javier Milei y sostuvo que el principal desafío para atraer los dólares del colchón sigue siendo recuperar la confianza de los ahorristas.

La publicación concluye con una frase que resume su postura frente a la iniciativa oficial: “Que la inocencia te valga”. Con esa expresión, sintetiza su mirada crítica sobre la estrategia del Gobierno para atraer los dólares que permanecen fuera del sistema financiero y abre un debate que excede la discusión tributaria para instalar una pregunta de fondo: si una ley, por sí sola, puede modificar el comportamiento de quienes durante años eligieron resguardar sus ahorros fuera de los bancos.

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