Pronóstico Mendoza: anticipan viento Zonda el domingo y nevadas persistentes en Alta Montaña

El reporte de Defensa Civil prevé un fin de semana con temperaturas en ascenso, circulación de viento norte y condiciones de mal tiempo en la cordillera. El domingo podría registrarse viento Zonda en distintos sectores de la provincia.

El pronóstico para Mendoza indica que tendrá un fin de semana con cambios graduales en el estado del tiempo, de acuerdo con el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Mientras que este viernes y sábado predominarán las temperaturas frescas y el viento norte de baja intensidad, el domingo se espera la presencia de viento Zonda leve en varias zonas de la provincia. En tanto, las nevadas continuarán durante los tres días en la Alta Montaña.

¿Cómo estará el estado del tiempo este viernes 24 de julio en Mendoza?

La jornada comenzó con cielo seminublado en gran parte del llano provincial, una condición que se mantendrá hasta aproximadamente las 16, cuando la nubosidad comenzará a disminuir y dará paso a mayores períodos de cielo despejado, principalmente en el Gran Mendoza, la zona Este y el Valle de Uco.

Durante la tarde, entre las 14 y las 20, se registrará circulación de viento norte de baja intensidad que afectará las zonas Norte, Este y Sur de la provincia.

La temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que las mínimas serán de -1°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, y de 3°C a 4°C en el resto del territorio provincial.

¿Qué se espera para el sábado 25 de julio?

El sábado continuará con cielo seminublado, alternando con momentos de mayor presencia de sol.

Defensa Civil prevé viento norte débil entre las 13 y las 18 en el Este provincial, mientras que en la precordillera Sur y en Malargüe se espera viento Zonda leve entre las 11 y las 18.

Las temperaturas mostrarán un leve ascenso, con máximas de 16°C a 17°C, mientras que las mínimas volverán a ubicarse en -1°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, y entre 3°C y 4°C en el resto de Mendoza.

¿Dónde se espera viento Zonda el domingo 26 de julio?

El domingo será la jornada con mayor atención meteorológica, ya que se prevé viento Zonda leve desde el mediodía.

El fenómeno podría afectar la precordillera de Mendoza, Malargüe, el sur de ese departamento, el Valle de Uco, San Rafael, el Valle de Uspallata y el Gran Mendoza. Incluso, en Uspallata y el área metropolitana el viento podría mantenerse durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

La temperatura continuará en ascenso, con máximas previstas entre 18°C y 19°C y mínimas de 1°C a 2°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 4°C.

¿Cómo seguirá el tiempo en la Alta Montaña?

Las condiciones de mal tiempo persistirán durante todo el fin de semana en la cordillera.

Este viernes se esperan precipitaciones débiles que, desde la tarde, se extenderán progresivamente a toda la Alta Montaña. El sábado continuarán las nevadas en todo el corredor cordillerano.

Para el domingo, las precipitaciones seguirán con menor intensidad en los sectores Norte y Central durante el día, aunque volverán a intensificarse desde la medianoche y durante la madrugada del lunes, especialmente en el sector Sur.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene el monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas en toda la provincia.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera o realizar actividades al aire libre durante el fin de semana. Las condiciones meteorológicas pueden presentar variaciones, en particular en la Alta Montaña, donde las nevadas y las bajas temperaturas podrían modificar el estado de las rutas y afectar la transitabilidad en distintos sectores.