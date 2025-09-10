Ante la actitud agresiva de un grupo de internos registrada en horas de la mañana de hoy en la penitenciaria San Felipe, se activaron los protocolos de seguridad, interviniendo el Grupo SeRP y el Grupo GEOP. Rápidamente se logró reestablecer el orden mediante el uso adecuado y proporcional de la fuerza.

El Servicio Penitenciario de Mendoza informó que en la mañana de este miércoles 10 de septiembre, a las 8.20, se registró una alteración al orden de una duración de 8 minutos, en el Módulo 5-A del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe, cuando un grupo de aproximadamente 30 internos intentó impedir el traslado administrativo y judicial del interno Maximiliano Martínez Llaneza.



Ante la obstrucción y la actitud agresiva del interno y sus pares, se activaron los protocolos de seguridad, interviniendo el Grupo SeRP y el Grupo GEOP, quienes lograron reestablecer el orden mediante el uso adecuado y proporcional de la fuerza.





Posteriormente, todo el pabellón fue sometido a control sanitario por parte del personal de salud, constatándose que no hubo lesionados entre la población penal.



Del operativo, resultó con lesiones leves el agente Manuel Peña (Grupo SeRP), quien fue asistido inmediatamente.



El Servicio Penitenciario de Mendoza informa que los internos que participaron de esta alteración serán puestos en rigor disciplinario, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, reafirmando el compromiso con la seguridad institucional, el cumplimiento de las medidas judiciales y la preservación del orden en los establecimientos penitenciarios de la provincia.