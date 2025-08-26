Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Corredor Bioceánico

Advierten por desprendimientos sobre la Ruta 60 hacia Chile

En las últimas horas, se emitió una advertencia para los conductores que viajan por la Ruta 60 hacia Chile debido a desprendimientos de piedras sobre la calzada, concretamente el sector más afectado es el de Los Caracoles, específicamente entre Guardia Vieja y El Sauce.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución para evitar accidentes, ya que las condiciones del terreno son propensas a este tipo de sucesos.

Según especialistas, los desprendimientos de rocas son normales después de que el suelo absorbe humedad y se produce un cambio brusco de temperatura. Estas condiciones son las que propician la inestabilidad de la ladera, haciendo que grandes fragmentos de roca puedan desprenderse y caer sobre la ruta sin previo aviso.

Un ejemplo reciente de estos peligros ocurrió cuando una enorme roca cayó sobre un camión en la Ruta 60, cerca de la localidad de El Sauce. Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente, pero sí se generaron importantes interrupciones en el tránsito, mientras se llevaba a cabo el operativo de limpieza para despejar el camino.

Ante esta situación, las autoridades locales han lanzado un llamado a los conductores para que tomen medidas de seguridad. Se les insta a reducir la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y a estar constantemente atentos a cualquier señal de posibles desprendimientos a lo largo de toda la Ruta 60.

También puedes leer

Corredor Bioceánico

Advierten por desprendimientos sobre la Ruta 60 hacia Chile

Elecciones 2025

Emergencia en discapacidad: Ulpiano Suarez anunció medidas de apoyo

Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo

El Gobierno de Mendoza toma medidas tras advertencias del SPJ de Cuyo

Karting

Exitosa quinta fecha del Campeonato de Karting IAME

Hasta el momento sin víctimas

Incendios en Guaymallén: hubo tres casas y un descampado quemadas

Primera Nacional

Cruzado en el Reducido: el punto le sirvió más a Maipú que a Los Andes

Te puede interesar

Mantenimiento en Potrerillos

Anticipan un amplio corte de agua potable en el Gran Mendoza

Corredor Bioceánico

Advierten por desprendimientos sobre la Ruta 60 hacia Chile

Elecciones 2025

Emergencia en discapacidad: Ulpiano Suarez anunció medidas de apoyo

Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo

El Gobierno de Mendoza toma medidas tras advertencias del SPJ de Cuyo

Karting

Exitosa quinta fecha del Campeonato de Karting IAME

Hasta el momento sin víctimas

Incendios en Guaymallén: hubo tres casas y un descampado quemadas

Primera Nacional

Cruzado en el Reducido: el punto le sirvió más a Maipú que a Los Andes

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Incertidumbre en el mercado

Corrida bancaria: el fantasma de la corrupción golpea al Gobierno

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

Corredor Bioceánico

El paso a Chile por Mendoza queda habilitado luego del último temporal

Hincha del Tomba

Hebe Casado opinó del polémico penal contra Independiente Rivadavia

Ciudad de Mendoza

Se dio cuenta que no estaba sola en casa y pudo salvarse a tiempo

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Conservación de especies

Captan la mayor migración libre de guanacos del mundo en Mendoza

San Rafael

Murió un joven luego de protagonizar un vuelco con su automóvil

Cuidados Paliativos

Desde el Notti respondieron a una denuncia de AMPROS por chicos con cáncer

Elecciones 2025

Pradines fulminó a Cornejo: “Pasó de Kirchner a Milei, es un capo”

Ciclismo de montaña

Mendoza recibe a los mejores exponentes del mountain bike nacional