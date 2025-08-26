En las últimas horas, se emitió una advertencia para los conductores que viajan por la Ruta 60 hacia Chile debido a desprendimientos de piedras sobre la calzada, concretamente el sector más afectado es el de Los Caracoles, específicamente entre Guardia Vieja y El Sauce.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución para evitar accidentes, ya que las condiciones del terreno son propensas a este tipo de sucesos.

Según especialistas, los desprendimientos de rocas son normales después de que el suelo absorbe humedad y se produce un cambio brusco de temperatura. Estas condiciones son las que propician la inestabilidad de la ladera, haciendo que grandes fragmentos de roca puedan desprenderse y caer sobre la ruta sin previo aviso.

Un ejemplo reciente de estos peligros ocurrió cuando una enorme roca cayó sobre un camión en la Ruta 60, cerca de la localidad de El Sauce. Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente, pero sí se generaron importantes interrupciones en el tránsito, mientras se llevaba a cabo el operativo de limpieza para despejar el camino.

Ante esta situación, las autoridades locales han lanzado un llamado a los conductores para que tomen medidas de seguridad. Se les insta a reducir la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y a estar constantemente atentos a cualquier señal de posibles desprendimientos a lo largo de toda la Ruta 60.