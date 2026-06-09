Mendoza Propone

El Gobierno de Mendoza alertó por el crecimiento del sobreendeudamiento vinculado al uso de billeteras virtuales y créditos digitales. Defensa al Consumidor confirmó la puesta en marcha de un programa permanente de educación financiera para ayudar a los ciudadanos a evitar deudas impagables y mejorar la administración de sus ingresos.

El sobreendeudamiento por billeteras virtuales se convirtió en una de las principales preocupaciones de los organismos de control en Mendoza. La facilidad para acceder a créditos digitales mediante aplicaciones móviles generó un cambio profundo en los hábitos de consumo y financiamiento de miles de personas, pero también provocó un incremento de casos vinculados a deudas difíciles de afrontar.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor advirtieron que cada vez más usuarios solicitan préstamos con apenas un clic, sin analizar previamente las condiciones contractuales, las tasas de interés o el costo financiero total de la operación. Frente a este escenario, el Gobierno provincial, junto con el Poder Judicial, decidió impulsar un programa permanente de educación financiera destinado a toda la comunidad.

La directora de Defensa al Consumidor, Mónica Lucero, explicó que el fenómeno no es exclusivo de Mendoza, sino que se replica en distintos puntos del país y se agravó con la expansión de las plataformas digitales de pago y financiamiento.

¿Por qué crecieron las deudas asociadas a las billeteras virtuales?

El acceso inmediato al crédito es uno de los factores centrales detrás del aumento del endeudamiento. Actualmente, muchas aplicaciones permiten solicitar préstamos personales en pocos segundos, sin trámites presenciales y con requisitos mínimos.

Sin embargo, la rapidez del proceso suele jugar en contra de los consumidores. Según explicaron desde Defensa al Consumidor, gran parte de los usuarios acepta contratos y condiciones financieras sin leer detalles fundamentales como la Tasa Nominal Anual (TNA), el Costo Financiero Total (CFT) o los intereses punitorios en caso de mora.

Además, el contexto económico actual modificó la lógica que predominó durante los años de alta inflación. En aquel escenario, muchas personas optaban por compras financiadas porque el valor real de las cuotas se reducía con el tiempo. Hoy la situación es diferente: los montos mantienen su valor nominal y se encarecen con los intereses, lo que puede transformar una deuda pequeña en una obligación difícil de sostener.

¿Qué error cometen muchos usuarios al tomar créditos digitales?

Uno de los principales problemas detectados por las autoridades es la falsa percepción de que las obligaciones desaparecen al dejar de utilizar una aplicación.

Desde el organismo provincial remarcaron que eliminar una billetera virtual del teléfono o dejar de ingresar a una plataforma no extingue la deuda contraída. Por el contrario, los compromisos financieros continúan vigentes, generan intereses y pueden derivar en situaciones de mora.

Cuando esto ocurre, las deudas pueden ser transferidas a entidades financieras o empresas encargadas de gestionar cobranzas, agravando aún más la situación económica de los usuarios.

Los especialistas recomiendan analizar previamente la capacidad real de pago antes de solicitar cualquier financiamiento y calcular el impacto que tendrá la cuota dentro del presupuesto mensual familiar.

¿Por qué preocupa el aumento de personas que se declaran insolventes?

Otro dato que encendió las alarmas es el crecimiento de casos de insolvencia y quiebra vinculados a problemas financieros personales.

Según explicó Lucero, el Poder Judicial observa con preocupación el incremento de ciudadanos que recurren a estas herramientas legales como consecuencia de deudas acumuladas.

La funcionaria señaló además que existen situaciones en las que algunas personas reciben asesoramiento para iniciar procesos de quiebra sin conocer plenamente las consecuencias que estas medidas pueden generar en su historial financiero, acceso al crédito y actividad comercial futura.

Ante este panorama, las autoridades buscan promover alternativas de conciliación antes de que los conflictos lleguen a instancias judiciales más complejas.

¿Qué medidas tomó Mendoza para ayudar a los consumidores endeudados?

La provincia comenzó a implementar audiencias de conciliación destinadas a consumidores que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El objetivo es analizar cada situación particular y encontrar mecanismos que permitan refinanciar obligaciones, reorganizar pagos y evitar procesos judiciales.

Además, Defensa al Consumidor confirmó que una entidad bancaria ya ofrece líneas de crédito con condiciones más accesibles para que los usuarios puedan cancelar múltiples deudas y concentrar sus obligaciones en un único acreedor, facilitando así la administración financiera.

La iniciativa apunta a brindar una segunda oportunidad a quienes atraviesan problemas económicos derivados del endeudamiento excesivo.

¿Cómo será el programa de educación financiera?

El nuevo programa provincial tendrá carácter permanente y combinará herramientas virtuales con actividades presenciales en distintos puntos de Mendoza.

La capacitación estará disponible a través de plataformas digitales oficiales, aunque también podrá desarrollarse en uniones vecinales, organizaciones intermedias e instituciones que soliciten la asistencia del organismo.

El esquema contará con apoyo territorial mediante las oficinas receptoras distribuidas en los 18 departamentos mendocinos.

¿Qué nuevo programa prepara la provincia para adolescentes?

Paralelamente, Defensa al Consumidor trabaja junto a universidades y establecimientos educativos en nuevas iniciativas orientadas a la prevención temprana.

Entre los proyectos en desarrollo figura un programa específico sobre consumos problemáticos y ludopatía digital en adolescentes, una problemática que preocupa cada vez más a especialistas y autoridades.

Según adelantó Lucero, ya se detectaron situaciones complejas vinculadas al uso de plataformas digitales y apuestas online, tanto en jóvenes como en ámbitos laborales.

La propuesta buscará generar conciencia sobre los riesgos asociados a estas prácticas y brindar herramientas para identificar conductas problemáticas antes de que generen consecuencias económicas o sociales graves.

Para consultas, reclamos o trámites de conciliación relacionados con entidades financieras, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas municipales, comunicarse a la línea 148 opción 20 o utilizar la plataforma digital Mendoza por Mí.