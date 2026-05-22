Mendoza Propone

Con la presencia del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo y del intendente de General San Martín, Raúl Rufeil, se entregó estae 18 de mayo la segunda etapa del barrio Cavagnaro, en El Ramblón. Se trata de 48 viviendas comprendidas en el programa Mendoza Construye.

“Estas 48 viviendas se suman a las 547 que hemos entregado en estos seis años y medio de nuestra gestión”, señaló Rufeil y continuó: “Estas casas tienen el confort necesario para que aquí se desarrolle un hogar, con todo lo que esto significa. La satisfacción es doble porque se entrega en una zona rural y agrícola”.

El gobernador también felicitó a los nuevos propietarios: “Siempre insistimos en lo difícil que es acceder a una vivienda si el contexto económico no es de crecimiento. Si no crece la economía no hay crédito y sin crédito, no hay acceso a la vivienda”.

El secretario de Obras, Jesús Da Prá, comentó que, según el convenio que se firmó con el IPV, la Municipalidad ha trabajado intensamente en la mejora urbana, el movimiento de suelo, calles transitables, acequias y alumbrado público.