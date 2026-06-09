Mendoza Propone

La obra del gasoducto de San Rafael ingresó en su etapa final. Desde el municipio confirmaron que se están realizando las últimas pruebas de odorización del sistema y que la inauguración está prevista para la próxima semana. Miles de vecinos ya iniciaron los trámites para acceder al servicio.

El gasoducto de San Rafael atraviesa sus últimas instancias técnicas antes de quedar oficialmente habilitado. Así lo confirmó el director de Obras Municipales, Vicente Giannone, quien destacó que actualmente se desarrollan las pruebas finales en las estaciones encargadas de la odorización del gas, un paso indispensable para la puesta en funcionamiento del sistema.

La noticia representa un avance clave para una de las obras energéticas más esperadas del sur mendocino, que permitirá ampliar el acceso al gas natural y beneficiar a miles de familias del departamento.

¿Qué trabajos se están realizando actualmente en el gasoducto?

Según explicó Giannone, los equipos técnicos trabajan en las estaciones donde se realiza la odorización del gas, proceso mediante el cual se incorpora el olor característico que permite detectar eventuales pérdidas y garantizar mayores condiciones de seguridad para los usuarios.

El funcionario indicó que se trata de los últimos ensayos operativos que llevan adelante especialistas junto a personal técnico vinculado al proyecto.

“Estamos muy contentos, terminando y dando los últimos pasos con el gasoducto. Ya se está poniendo en marcha el equipo de odorización y realizando todas las pruebas necesarias”, señaló.

Estas tareas forman parte de la etapa final de verificación antes de la habilitación definitiva de la infraestructura.

¿Cuándo será inaugurado el gasoducto de San Rafael?

Desde el municipio confirmaron que la inauguración de la obra está programada para la próxima semana.

Giannone sostuvo que actualmente solo restan detalles técnicos y administrativos para concluir el proceso y avanzar con la puesta en funcionamiento formal del sistema.

“Ya la semana que viene está la inauguración programada, así que estamos a la espera de culminar esta obra tan importante para San Rafael”, expresó.

La habilitación marcará un punto de inflexión para el desarrollo energético del departamento, ya que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento y habilitar nuevas conexiones domiciliarias.

¿Qué deben hacer los vecinos para solicitar la conexión de gas?

Las autoridades recomendaron a los vecinos interesados comenzar cuanto antes las consultas y trámites correspondientes para acceder al servicio.

Para ello, deberán acercarse a ECOGAS, donde podrán recibir información sobre los requisitos técnicos y administrativos necesarios para concretar la conexión.

Además, los usuarios deberán trabajar con un gasista matriculado, quien será el encargado de realizar las instalaciones internas y gestionar los aspectos técnicos exigidos por la normativa vigente.

“En ECOGAS van a poder evacuar todas sus dudas y también contar con el acompañamiento de un matriculado que los ayudará con la parte técnica”, explicó el funcionario.

¿Cuántos beneficiarios esperan acceder al servicio?

Desde el municipio destacaron que existe una gran expectativa en torno a la puesta en marcha del gasoducto.

De acuerdo con los datos aportados por Giannone, actualmente ya son miles los vecinos que se encuentran en lista de espera para concretar su conexión al servicio de gas natural.

La alta demanda refleja la importancia estratégica de una obra largamente esperada por la comunidad sanrafaelina, especialmente en zonas donde el acceso al gas representaba una necesidad histórica.

¿Por qué el gasoducto es una obra clave para San Rafael?

La llegada de una mayor capacidad de transporte y distribución de gas natural no solo impactará en los hogares, sino también en el desarrollo económico y productivo del departamento.

La ampliación del servicio permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos, reducir costos energéticos para muchas familias y generar mejores condiciones para futuras inversiones comerciales e industriales.

Por ese motivo, tanto desde el municipio como desde distintos sectores de la comunidad consideran que la finalización del gasoducto constituye uno de los hitos de infraestructura más importantes de los últimos años para San Rafael.