Mendoza Propone

La Libertad Avanza y bloques opositores acordaron aplazar el tratamiento del pliego de Verónica Michelli, cuestionado por el Gobierno nacional. Mientras tanto, el Senado debatirá la designación de medio centenar de jueces y proyectos vinculados a fondos buitres y propiedad privada.

El Senado de la Nación se prepara para una jornada clave marcada por las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. La principal novedad es la decisión de postergar hasta la próxima semana el tratamiento del pliego de Verónica Michelli, la jueza cuyo nombramiento quedó envuelto en una fuerte controversia política tras el rechazo expresado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

El acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y distintos bloques dialoguistas permitirá concentrar la sesión prevista para este jueves en otros temas de relevancia institucional, entre ellos el tratamiento de unos 50 pliegos judiciales y proyectos relacionados con fondos buitres y la protección de la propiedad privada.

La decisión busca descomprimir un conflicto interno que en las últimas horas expuso diferencias dentro del oficialismo y generó un intenso debate en el ámbito parlamentario.

¿Por qué se postergó el pliego de Verónica Michelli?

El caso de Verónica Michelli se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa. La magistrada cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, pero su postulación quedó bajo cuestionamiento luego de que el Gobierno nacional impulsara su retiro.

La controversia surgió debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, una situación que derivó en objeciones desde la Casa Rosada y motivó el pedido formal para dejar sin efecto su designación.

Según trascendió, durante la sesión de este jueves ingresará oficialmente la solicitud del Poder Ejecutivo para retirar el pliego. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias determinaron que la discusión definitiva recién se realizará la próxima semana.

Las fuentes legislativas señalan que actualmente el Gobierno no tendría garantizados los votos necesarios para avanzar con el retiro, por lo que las conversaciones continuarán durante los próximos días.

¿Qué se debatirá en la sesión del Senado?

Mientras se aplaza la discusión sobre Michelli, el Senado avanzará con una amplia agenda vinculada al funcionamiento del Poder Judicial.

La Comisión de Acuerdos elevó originalmente 73 pliegos para consideración de la Cámara alta, aunque finalmente se consensuó debatir alrededor de 50 designaciones judiciales.

Se trata de nombramientos considerados estratégicos para cubrir vacantes en distintos tribunales del país y mejorar el funcionamiento de la Justicia en varias jurisdicciones.

Además de los pliegos, los legisladores abordarán proyectos vinculados a reclamos de fondos buitres y una iniciativa relacionada con la protección de la propiedad privada, temas que también generan expectativa por sus posibles implicancias económicas y jurídicas.

¿Cómo impactó el caso Michelli en La Libertad Avanza?

La postergación del tratamiento ocurre en medio de una situación delicada dentro del oficialismo. La discusión por el pliego de Michelli derivó en una fuerte interna que tomó estado público durante las últimas horas.

El episodio más resonante fue protagonizado por Patricia Bullrich, quien puso su renuncia a disposición de la conducción del bloque tras manifestar diferencias con la decisión adoptada por el Gobierno respecto de la magistrada.

La dirigente había cuestionado el veto político impulsado contra Michelli, generando una tensión que rápidamente escaló dentro de La Libertad Avanza.

Sin embargo, este miércoles buscó bajar el tono del conflicto y aseguró que no existe riesgo de ruptura dentro del espacio oficialista.

“La divergencia es parte de la política”, sostuvo Bullrich al referirse a las diferencias surgidas en torno al caso.

Sus declaraciones fueron interpretadas como un intento de contener el impacto político de una disputa que dejó al descubierto distintas posiciones dentro del partido gobernante.

¿Qué otros pliegos judiciales siguen bajo análisis?

Más allá del caso Michelli, existen otros nombramientos que continúan siendo observados por distintos sectores políticos.

Entre ellos aparecen los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que fueron cuestionados por decisiones judiciales vinculadas al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, conocido popularmente como “Chiqui” Tapia.

También permanece bajo observación la candidatura de Juan Mejuto, identificado por sectores políticos como cercano al espacio Justicia Legítima.

Estos expedientes continúan en evaluación y podrían formar parte de futuras discusiones parlamentarias a medida que avance el calendario legislativo.

¿Qué puede pasar la próxima semana?

La atención política estará puesta en la próxima sesión, cuando el Senado deba resolver dos cuestiones centrales: el pedido del Gobierno para retirar el pliego de Michelli y la eventual votación del dictamen que respalda su designación.

El resultado dependerá de las negociaciones que mantengan el oficialismo y los bloques opositores durante los próximos días. Por ahora, el acuerdo alcanzado permitió evitar una confrontación inmediata y concentrar el debate parlamentario en otros asuntos considerados prioritarios.

La definición sobre Michelli, sin embargo, promete convertirse en uno de los temas más relevantes de la agenda política nacional durante la próxima semana.