Mendoza Propone

La cuarta edición de “Corre Sangre por tus Venas” se realizará el 14 de junio en el Parque Central de Mendoza. El evento busca promover la donación voluntaria de sangre y contará con recorridos de 5K y 10K para participantes de todas las edades.

La carrera solidaria “Corre Sangre por tus Venas” volverá a reunir a cientos de mendocinos en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza. La propuesta, organizada por el Centro Regional de Hemoterapia con el apoyo de la Municipalidad de Mendoza, celebrará su cuarta edición el próximo 14 de junio en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre.

La iniciativa combina actividad física, hábitos saludables y compromiso comunitario con un objetivo central: concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre para sostener el sistema sanitario y responder a las necesidades de pacientes que atraviesan emergencias, cirugías o tratamientos médicos complejos.

La largada está prevista para las 9 de la mañana desde la intersección de las avenidas Mitre y Las Cubas, en el Parque Central, uno de los espacios verdes más importantes de la capital mendocina.

¿Qué es la carrera Corre Sangre por tus Venas?

“Corre Sangre por tus Venas” es una competencia deportiva con un fuerte componente solidario que busca visibilizar la necesidad permanente de contar con donantes voluntarios de sangre.

Cada año, hospitales y centros de salud requieren miles de unidades de sangre para atender a pacientes que enfrentan diversas situaciones médicas. Sin embargo, la disponibilidad depende en gran medida de personas que deciden donar de manera voluntaria y periódica.

En este contexto, la carrera se presenta como una herramienta de concientización que permite acercar este mensaje a toda la comunidad mediante una actividad recreativa y deportiva.

¿Cuáles son las modalidades de la carrera?

La organización dispuso dos distancias para que puedan participar tanto corredores experimentados como personas que buscan sumarse de manera recreativa.

Las opciones son:

10K Competitiva: $35.000.

5K Participativa: $30.000.

En el caso de la prueba competitiva de 10 kilómetros, se premiará a los tres mejores clasificados de cada categoría.

Por su parte, quienes participen en la modalidad de 5 kilómetros recibirán una medalla finisher al completar el recorrido.

¿Qué incluye la inscripción?

El valor de la inscripción contempla diversos servicios destinados a garantizar la seguridad y comodidad de los participantes durante toda la jornada.

Entre los beneficios se incluyen:

Seguro para corredores.

Asistencia médica.

Ambulancia de traslado.

Hidratación durante el recorrido.

Remera oficial del evento.

Chip de cronometraje.

Medalla finisher.

Además, el control de tiempos estará a cargo de TYR Argentina, empresa especializada en cronometraje deportivo.

¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse?

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de junio a las 23 horas o hasta completar el cupo máximo previsto por la organización.

En total, se habilitaron 500 lugares para corredores, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación para asegurar la participación.

El trámite se realiza exclusivamente de manera online a través de la plataforma habilitada para el evento.

¿Cuándo se entregarán los kits para los corredores?

La entrega de kits obligatorios, remeras y chips se realizará el viernes 13 de junio entre las 11 y las 15 horas en la Federación Mendocina de Box, ubicada sobre avenida Mitre 1771 de Ciudad.

Desde la organización remarcaron que no se efectuarán entregas el mismo día de la competencia, por lo que todos los participantes deberán retirar previamente sus materiales.

¿Quiénes pueden participar de la carrera?

La competencia contará con categorías por edades para damas y caballeros a partir de los 17 años.

La expectativa es reunir a unos 500 corredores en las calles de Mendoza, consolidando una jornada que busca unir el deporte con una causa solidaria que impacta directamente en la salud pública.

Más allá de los resultados deportivos, la carrera apunta a transmitir un mensaje claro: una sola donación de sangre puede ayudar a salvar varias vidas. Por eso, cada participante se convierte también en un embajador de la donación voluntaria, promoviendo una práctica fundamental para garantizar la atención médica de miles de personas.