Tragedia en Santa Rosa: investigan la muerte de un hombre tras un siniestro vial en Ruta 7

Un conductor falleció este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Guiñazú, en Santa Rosa. La Policía trabaja para determinar cómo ocurrió el hecho y si participó otro vehículo.

Un hombre murió este jueves por la mañana luego de protagonizar un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción del departamento de Santa Rosa. El hecho ocurrió a la altura de la calle Guiñazú, en cercanías de la localidad de Las Catitas, y generó un importante operativo policial sobre uno de los principales corredores de Mendoza.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, el episodio salió a la luz tras un llamado ingresado a la línea de emergencias 911. La comunicación alertaba sobre una situación de extrema gravedad sobre la traza nacional, por lo que rápidamente se desplazaron efectivos policiales y personal de asistencia hacia el lugar indicado.

Al arribar a la escena, los uniformados constataron la presencia de un único automóvil involucrado en el incidente vial. Sin embargo, el dato más impactante fue el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima sobre la carpeta asfáltica.

Frente a este panorama, los efectivos procedieron inmediatamente a preservar el lugar del hecho para evitar nuevos accidentes y permitir el correcto trabajo de los especialistas encargados de la investigación.

Qué se sabe sobre el siniestro fatal en Ruta 7

Por el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho continúan bajo investigación. Desde las primeras actuaciones, los pesquisas intentan establecer si el conductor perdió el dominio del vehículo por causas propias o si existió la participación de otro rodado en la maniobra que terminó con consecuencias fatales.

La Oficina Fiscal correspondiente tomó intervención en el caso y dispuso la presencia de peritos de Policía Científica. Los especialistas realizaron durante varias horas distintos relevamientos técnicos y accidentológicos sobre el vehículo y la zona donde ocurrió el impacto.

Las autoridades buscan reconstruir la mecánica del siniestro a partir de huellas sobre el asfalto, daños mecánicos, posiciones finales y otros indicios clave que permitan esclarecer cómo sucedió todo.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los resultados de estas pericias serán fundamentales para determinar responsabilidades y confirmar si efectivamente hubo otro vehículo involucrado que pudiera haberse retirado del lugar.

Reserva sobre la identidad de la víctima

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales, las autoridades mantuvieron bajo estricta reserva la identidad del hombre fallecido. Según indicaron oficialmente, esta decisión responde al protocolo habitual de notificación formal a los familiares directos antes de brindar información pública.

El caso generó conmoción entre quienes transitaban por la zona durante las primeras horas de este jueves, especialmente por el despliegue de móviles policiales y el corte parcial que se realizó sobre la Ruta Nacional 7 para facilitar el trabajo de los peritos.

La circulación vehicular presentó demoras durante buena parte de la mañana, aunque posteriormente el tránsito fue normalizado de manera progresiva una vez concluidas las tareas sobre la calzada.

Preocupación por los siniestros viales en Mendoza

El nuevo hecho fatal vuelve a poner el foco sobre la problemática de los siniestros viales en Mendoza, particularmente en rutas nacionales y corredores de alto tránsito como la Ruta 7.

En distintos tramos del corredor internacional suelen registrarse accidentes de gravedad debido a la intensa circulación de vehículos particulares, transporte de cargas y micros de larga distancia.

A esto se suman factores como la velocidad, las maniobras indebidas, el cansancio al volante y las condiciones de visibilidad durante las primeras horas del día o la noche.

Las autoridades insisten permanentemente en la necesidad de extremar las medidas de precaución, respetar las velocidades máximas y mantener una conducción responsable para reducir el número de víctimas fatales en las rutas mendocinas.

Mientras tanto, la investigación por la muerte ocurrida este jueves en Santa Rosa continúa abierta y se aguardan novedades oficiales sobre el resultado de las pericias realizadas por Policía Científica.