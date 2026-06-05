Mendoza Propone

Carlos “Indio” Solari falleció a los 77 años tras una década conviviendo con el Parkinson. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una huella imborrable en la música argentina y en varias generaciones de seguidores que transformaron cada recital en un ritual popular.

La muerte del Indio Solari conmocionó este viernes al mundo de la música y a millones de fanáticos en todo el país. El emblemático cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años luego de una década de lucha contra la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo había hecho público años atrás.

Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, Solari construyó una carrera única, marcada por el culto popular, la independencia artística y una obra que trascendió generaciones. Su partida representa el cierre de una etapa fundamental en la historia cultural argentina.

¿Quién fue el Indio Solari?

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. Durante la década de 1950, su familia se instaló en La Plata, ciudad que sería determinante en su formación artística y personal. Allí desarrolló gran parte de su juventud y conoció a Eduardo “Skay” Beilinson, con quien años más tarde impulsaría una de las bandas más importantes y convocantes de la historia del rock argentino.

A lo largo de su carrera, el Indio construyó una identidad artística singular, alejada de los circuitos tradicionales de la industria musical. Su figura se convirtió en un símbolo de rebeldía, independencia y pensamiento crítico, características que se reflejaron tanto en sus letras como en su relación con el público.

¿Cómo nació Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?

Los Redonditos de Ricota surgieron en La Plata en 1976, como una derivación de experiencias culturales vinculadas a La Cofradía de la Flor Solar. En sus primeros años, la propuesta fue mucho más que una banda de rock: incluía performances teatrales, expresiones artísticas y una estructura poco convencional para la época.

Inicialmente no existía una formación estable. Cerca de quince músicos llegaron a alternarse en distintos instrumentos, mientras que el liderazgo creativo fue asumido por el Indio Solari, Skay Beilinson y Carmen Castro, conocida popularmente como “La Negra Poli”, quien desempeñó un papel fundamental como representante y organizadora del proyecto.

Con el paso de los años, el grupo consolidó una identidad propia que lo llevó a convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes dentro del rock argentino.

Gulp!: el disco que inició la leyenda ricotera

La historia discográfica de Los Redondos comenzó oficialmente con “Gulp!”, álbum grabado en 1984 y considerado por muchos como uno de los trabajos más influyentes del rock nacional.

La producción se realizó en los estudios de MIA (Músicos Independientes Asociados), propiedad de la familia Vitale. El proyecto fue financiado con recursos obtenidos por la propia banda a través de sus recitales, una muestra temprana de la filosofía independiente que caracterizó a Los Redondos durante toda su trayectoria.

En la grabación participaron músicos invitados como Gonzalo “Gonzo” Palacios en saxo y también colaboraron en los coros Claudia Puyo, Laura Hutton y María Calzada.

Uno de los nombres destacados de aquella etapa fue el saxofonista Willy Crook, quien años después recordó con humor y emoción su experiencia durante aquellas primeras sesiones de grabación. Para muchos seguidores, “Gulp!” representó el nacimiento formal de una obra que luego se convertiría en un fenómeno masivo.

¿Cómo fue la primera presentación de Gulp!?

La intención inicial de la banda era presentar el disco los días 16 y 17 de agosto de 1985 en el Teatro Astros. Sin embargo, una modificación en la programación obligó a suspender esas fechas.

Finalmente, el esperado debut oficial del álbum se realizó el 23 de agosto en Cemento, un espacio que terminaría convirtiéndose en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del rock argentino.

Aquella noche participaron el Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Willy Crook y Piojo Ávalo, entre otros músicos. El recital dejó momentos memorables y permitió escuchar canciones que más tarde se transformarían en verdaderos himnos para varias generaciones.

Entre ellas se destacaron “La Bestia Pop”, “Superlógico”, además de temas que por entonces eran inéditos como “Nene, nena”, “Rock del País” y “Un tal Brigitte Bardot”.

¿Cuál es el legado que deja el Indio Solari?

La influencia del Indio Solari trasciende ampliamente el ámbito musical. Sus letras, cargadas de simbolismo, crítica social y referencias culturales, fueron objeto de análisis durante décadas y alimentaron una relación única entre artista y público.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, continuó desarrollando una exitosa carrera solista con proyectos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo intacta su capacidad de convocatoria.

Con su muerte desaparece una de las voces más representativas de la cultura popular argentina. Sin embargo, su legado permanece vivo en canciones que siguen siendo parte de la banda sonora de millones de personas y en una obra que marcó un antes y un después en la historia del rock nacional.