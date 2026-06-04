Mendoza Propone

La actriz, modelo y arquitecta fue una de las figuras más reconocidas de la televisión, el cine y el teatro argentino. Su hija confirmó la noticia con un conmovedor mensaje en redes sociales.

La cultura argentina despide a una de sus figuras más emblemáticas. La actriz, modelo y arquitecta Chunchuna Villafañe falleció durante la madrugada a los 92 años, según confirmó su hija, la actriz y cantante Juana Molina a través de sus redes sociales.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ámbito artístico debido a la extensa trayectoria de Villafañe, quien dejó una huella en la televisión, el cine, el teatro y también en la publicidad argentina.

El conmovedor mensaje de Juana Molina tras la muerte de Chunchuna Villafañe

Fue la propia Juana Molina quien comunicó el fallecimiento de su madre con un mensaje cargado de emoción.

«Amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada», escribió.

La artista también compartió el impacto personal que le produjo la pérdida y recordó las largas conversaciones que mantenía con su madre.

«Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo», expresó en uno de los pasajes más emotivos de su despedida.

Como consecuencia de la situación, Molina informó además que suspendió una presentación artística que tenía prevista para las próximas horas.

Quién fue Chunchuna Villafañe

Nacida como arquitecta de profesión, Villafañe alcanzó gran popularidad durante la década de 1960 gracias a su trabajo como modelo publicitaria, convirtiéndose rápidamente en una de las mujeres más reconocidas del país.

Con el paso de los años profundizó su formación artística y desarrolló una destacada carrera como actriz en televisión, teatro y cine.

Su trabajo en la película La historia oficial le permitió obtener una nominación al Premio Cóndor de Plata y reconocimiento internacional en distintos festivales cinematográficos.

Las novelas, películas y obras que marcaron su carrera

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones televisivas que la acercaron a distintas generaciones de espectadores.

Entre sus trabajos más recordados aparecen:

Atreverse

Mujeres asesinas

Tratame bien

Alta comedia

En cine también integró el elenco de producciones destacadas como:

Los hijos de Fierro

No toquen a la nena

Un guapo del 900

Vidas privadas

Mientras que en teatro brilló en obras como Ricardo III, «Cartas de amor», «Acaloradas» y «Días felices».

Su compromiso social y político

La trayectoria de Villafañe también estuvo marcada por una fuerte participación social.

La Asociación Argentina de Actores recordó su trabajo junto al sacerdote Carlos Mugica en la Villa 31 y destacó que integró la comitiva que acompañó a Juan Domingo Perón durante su regreso al país en 1972.

En 2014 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, una de las distinciones más importantes del ámbito artístico argentino.

Con su muerte, el espectáculo nacional pierde a una artista que atravesó distintas etapas de la cultura argentina y que dejó una marca profunda en la televisión, el cine y el teatro.