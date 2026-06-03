Mendoza Propone

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Crimen de Germán Di Giovambattista: ya son siete los detenidos por el homicidio del empleado municipal en Maipú

La investigación por el asesinato de Germán Di Giovambattista sumó cuatro nuevas detenciones tras una serie de allanamientos simultáneos en Maipú. Con estos arrestos, ya son siete los sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza el esclarecimiento del caso.

La causa por el crimen de Germán Di Giovambattista registró un avance significativo en las últimas horas luego de que la Policía de Mendoza lograra concretar la detención de siete personas vinculadas a la investigación. El asesinato del empleado municipal de Maipú mantiene en alerta a las autoridades judiciales y de seguridad, que continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados.

El operativo más reciente incluyó nueve allanamientos simultáneos en distintos sectores del departamento de Maipú y permitió la captura de cuatro nuevos sospechosos. Estas detenciones se suman a las tres ya realizadas durante las semanas previas, consolidando un importante progreso en una causa que moviliza a investigadores, fiscales y efectivos policiales.

Las medidas fueron ejecutadas tras un trabajo de inteligencia criminal desarrollado durante varias semanas, con seguimiento de pistas, análisis de información y tareas de campo orientadas a desarticular completamente a la banda que estaría involucrada en el crimen.

¿Cómo avanzó la investigación por el crimen de Germán Di Giovambattista?

La investigación comenzó a mostrar resultados concretos a finales de abril, cuando las fuerzas de seguridad realizaron los primeros allanamientos relacionados con el caso. En aquella oportunidad fueron detenidos dos sospechosos considerados piezas clave dentro de la pesquisa.

Con el avance de las tareas investigativas, los detectives lograron identificar a otros posibles integrantes de la organización vinculada al homicidio. Ese trabajo derivó en una nueva captura realizada el pasado lunes por efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Maipú.

Gracias al sistema biométrico utilizado por los uniformados, los agentes identificaron y detuvieron en el barrio Tropero Sosa a un hombre de 34 años señalado como presunto autor material del hecho. Su arresto marcó un punto de inflexión en la causa y permitió acelerar nuevas medidas judiciales.

A partir de esa detención, la Justicia autorizó una serie de procedimientos que terminaron ampliando el número de personas apresadas.

¿Dónde fueron detenidos los nuevos sospechosos?

La nueva fase operativa se desarrolló este miércoles mediante nueve allanamientos simultáneos en distintos barrios de Maipú.

Uno de los sospechosos fue capturado en una vivienda ubicada en el barrio SOEM, mientras que otro fue localizado en un domicilio de la calle Gutenberg. Paralelamente, las fuerzas de seguridad concretaron dos detenciones más en un inmueble situado en el barrio Combate San Lorenzo.

Los procedimientos fueron realizados de manera coordinada por distintas unidades policiales con el objetivo de evitar fugas y asegurar la obtención de pruebas relevantes para la investigación.

Las autoridades destacaron que los operativos se desarrollaron sin incidentes de gravedad y permitieron poner a disposición de la Justicia a todos los sospechosos buscados en esta etapa del expediente.

¿Qué elementos secuestró la Policía durante los allanamientos?

Además de las detenciones, los investigadores lograron secuestrar distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los objetos incautados aparecen teléfonos celulares que serán sometidos a pericias técnicas para determinar posibles comunicaciones, movimientos y vínculos entre los detenidos.

También se encontraron estupefacientes durante uno de los procedimientos, situación que podría derivar en actuaciones complementarias según determinen los análisis correspondientes.

Por otra parte, los pesquisas pusieron especial atención sobre algunos elementos hallados en la vivienda de la calle Gutenberg. Entre ellos sobresalen dos camperas rojas del Club Deportivo Maipú, que serán sometidas a peritajes para establecer si guardan alguna relación con el crimen o con los movimientos de los sospechosos antes y después del homicidio.

¿Qué sigue ahora en la causa?

Con los siete detenidos ya a disposición de la Justicia, la investigación ingresa en una etapa clave para definir el grado de participación de cada uno de los implicados.

Los fiscales y equipos especializados analizarán los elementos secuestrados, los registros telefónicos, las declaraciones testimoniales y los resultados de las pericias que continúan desarrollándose.

El objetivo es reconstruir de manera precisa cómo ocurrió el homicidio de Germán Di Giovambattista, determinar quiénes participaron directamente y establecer si existieron roles diferenciados dentro de la banda investigada.

Mientras tanto, las autoridades consideran que las recientes detenciones representan un avance importante para el esclarecimiento de uno de los casos criminales que mayor repercusión generó en Maipú durante las últimas semanas.

La expectativa ahora está puesta en los resultados de las pericias y en las futuras resoluciones judiciales que podrían definir nuevas imputaciones o medidas procesales para los siete sospechosos arrestados.

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