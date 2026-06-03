Mendoza Propone

El episodio ocurrió en el colegio Fénix de Guaymallén. Una alumna alertó a las autoridades tras detectar que un estudiante llevaba un cuchillo dentro del establecimiento. No hubo heridos, pero se reforzaron los controles y se implementaron nuevas medidas preventivas.

Un alumno ingresó con un cuchillo a una escuela en Guaymallén y la preocupación por la seguridad en Mendoza volvió a quedar en el centro de la escena tras un grave incidente ocurrido en el colegio Fénix.

Se trata del caso de un alumno de nivel secundario que ingresó al establecimiento con un cuchillo, situación que obligó a las autoridades educativas a activar de inmediato el protocolo de seguridad escolar para evitar riesgos dentro de la institución.

El hecho se produjo el pasado viernes y generó una rápida intervención de directivos y docentes, quienes lograron controlar la situación sin que se registraran heridos ni enfrentamientos dentro del edificio. Sin embargo, el caso volvió a encender las alarmas en la comunidad educativa mendocina, especialmente luego de los episodios de amenazas y pintadas que afectaron a distintos establecimientos de la provincia durante los últimos meses.

La detección del arma blanca fue posible gracias a la advertencia de una estudiante que observó la situación y decidió informar de manera urgente a las autoridades escolares. A partir de esa alerta, se puso en marcha el protocolo correspondiente para resguardar a los alumnos y al personal del colegio.

¿Qué ocurrió en el colegio Fénix de Guaymallén?

De acuerdo con la información conocida tras el incidente, el estudiante llevaba un cuchillo entre sus pertenencias cuando ingresó al establecimiento educativo ubicado en la intersección de Las Heras y Bandera de los Andes, en Guaymallén.

Una compañera detectó la presencia del arma blanca y dio aviso a docentes y directivos, quienes actuaron rápidamente para contener al adolescente y retirar el elemento cortante. La intervención permitió evitar que la situación derivara en un hecho de mayor gravedad.

Las autoridades escolares también se comunicaron con las familias y realizaron las actuaciones correspondientes para analizar el contexto en el que se produjo el episodio.

¿Por qué el alumno llevaba un cuchillo a la escuela?

Según trascendió, el adolescente explicó que transportaba el arma porque temía ser víctima de una agresión fuera del establecimiento. De acuerdo con su versión, habría estado recibiendo amenazas de un grupo de jóvenes ajenos al colegio que planeaban interceptarlo a la salida de clases.

Esa explicación forma parte de las averiguaciones realizadas tras el incidente y permitió comprender el contexto planteado por el estudiante. Sin embargo, la presencia de un arma blanca dentro de una institución educativa constituye una situación de extrema gravedad que obliga a la aplicación de medidas preventivas inmediatas.

Las autoridades educativas remarcan que cualquier situación vinculada con amenazas, violencia o conflictos debe ser canalizada a través de los mecanismos institucionales y los organismos competentes, evitando que los estudiantes intenten resolver esos problemas por cuenta propia.

¿Qué medidas tomó la escuela tras el incidente?

Luego del episodio, el colegio Fénix dispuso una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos similares.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran el fortalecimiento de los controles de ingreso y la implementación temporal de una modalidad especial para el traslado de útiles escolares. Los estudiantes deberán concurrir sin mochilas y llevar sus elementos de estudio en bolsas transparentes o a la vista, lo que permitirá una supervisión más efectiva en los accesos.

La decisión busca brindar mayor tranquilidad a las familias y reducir cualquier riesgo relacionado con el ingreso de objetos peligrosos al establecimiento.

Además, las autoridades continúan trabajando junto a los equipos de orientación y acompañamiento para atender las situaciones de convivencia que puedan surgir dentro y fuera de la comunidad educativa.

¿Por qué preocupa este caso en Mendoza?

El episodio ocurre en un contexto sensible para el sistema educativo provincial. Durante los últimos meses, distintas escuelas mendocinas fueron escenario de amenazas, pintadas intimidatorias y situaciones que obligaron a reforzar los protocolos de prevención y seguridad.

Por ese motivo, cualquier incidente relacionado con armas o potenciales hechos de violencia genera una fuerte preocupación entre directivos, docentes, alumnos y familias.

Especialistas en convivencia escolar sostienen que la detección temprana de conflictos, el acompañamiento de los estudiantes y la intervención coordinada entre escuelas, familias y organismos estatales resultan fundamentales para prevenir situaciones de riesgo.

En este caso, la rápida reacción de una alumna y la inmediata actuación de las autoridades escolares permitieron controlar la situación antes de que se produjeran consecuencias mayores, aunque el hecho volvió a poner en debate la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención en los establecimientos educativos de Mendoza.