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Hockey sobre patines

IMPSA domina el Torneo Apertura del hockey sobre patines

Con una igualdad arrancó la novena fecha del Torneo Apertura Femenino de hockey sobre patines que organiza la Asociación Mendocina de Patín.

Maipú/Giol “A” empató en su pista ante la formación de Leonardo Murialdo por cinco goles contra cinco. Aluhé Serena Martínez (2), Bianca Costich (2) y Ana Paloma Sarmiento anotaron los goles de la formación maipucina. Los goles de Las Canarias fueron obra de María Florencia Gali (4) y Avril Lescano.

Hoy van a jugar Maipú/Giol B e IMPSA “B” y Petroleros/YPF – Godoy Cruz. Mañana viernes seráel turno de IMPSA “A” ante Talleres “A”.

Los resultados de la octava fecha muestran el triunfo de IMPSA “B” por 3 a 2 ante IMPSA”A”; Andes Talleres “A” goleó por 5 a 0 a Andes Talleres; Leonardo Murialdo perdió en la Pajarera por 7 a 2 ante Godoy Cruz Antonio Tomba y Maipú/Giol “B” le ganó por 5 a 2 a Maipú/Giol “A”.

Posiciones

  1. IMPSA “B” (24); 2. M aipú/Giol “B”, Andes Talleres “A” (16); 4. IMPSA “A”, Godoy Cruz Antonio Tomba (15); 6. Leonardo Murialdo (7); 7. Maipú/Giol “A” (4); 8. Petroleros /YPF (0).

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