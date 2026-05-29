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Abuso sexual en Mendoza: una niña de 11 años quedó embarazada y el acusado seguirá preso

Una niña de 11 años quedó embarazada tras un presunto abuso sexual que habría ocurrido en la provincia de Tucumán y el caso conmociona por estas horas a Mendoza, donde la Justicia avanzó con la detención y prisión preventiva de un hombre de 39 años radicado en San Carlos.

La investigación se activó luego de que las autoridades detectaran que la menor cursaba una gestación avanzada tras regresar junto a su familia desde el norte argentino, en el marco de trabajos temporales de cosecha vinculados al fenómeno de los trabajadores golondrina.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hecho habría ocurrido en agosto de 2024 en un hotel transitorio de San Miguel de Tucumán. Allí se hospedaban la víctima, su madre, sus hermanos y también el acusado, un hombre oriundo de Salta pero con domicilio fijado en Eugenio Bustos, San Carlos.

¿Cómo se descubrió el embarazo de la niña?

Según consta en la causa, al regresar a Mendoza los adultos del entorno familiar comenzaron a advertir durante los primeros meses de 2025 que la menor presentaba signos compatibles con un embarazo avanzado.

La niña dio a luz el 6 de mayo de 2025, situación que aceleró la intervención estatal y judicial debido a la extrema vulnerabilidad del caso. Actualmente, la menor —que hoy tiene 13 años— permanece alojada junto a su bebé en un hogar estatal ubicado en Guaymallén.

En un primer momento, la víctima había señalado a otro menor como responsable. Sin embargo, posteriormente modificó su testimonio y relató ante psicólogos escolares y funcionarios públicos que el ahora imputado la habría sacado por la fuerza de la habitación donde dormía junto a sus hermanos para cometer el abuso sexual.

¿Qué medidas tomó la Justicia de Mendoza?

La causa quedó en manos de la fiscal del Valle de Uco, Eugenia Gómez, quien ordenó la detención del sospechoso el pasado 15 de mayo en territorio mendocino.

El hombre fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, delito que contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión según el Código Penal argentino.

En las últimas horas, el juez de Garantías Fernando Ugarte dictó la prisión preventiva del acusado, quien continuará alojado en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer.

El ADN que complicó al acusado

Uno de los elementos centrales de la investigación fue un estudio de ADN privado realizado por la familia de la víctima sobre la bebé nacida en mayo, cuyo resultado arrojó compatibilidad positiva con el imputado.

A raíz de ese resultado, la Justicia mendocina ordenó además una pericia oficial complementaria al Laboratorio de Huellas Genéticas Forenses del Ministerio Público Fiscal de Mendoza para reforzar la prueba científica dentro del expediente judicial.

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